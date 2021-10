De lonen, de lonen, altijd maar de lonen

De lonen verhogen? Nee, joh, dat is helemààl geen oplossing voor onze gillende behoefte aan personeel. Weet je wat zou helpen? Mensen meer uren laten draaien! Volgens Raymond Puts, directeur van werkgeversvereniging AWVN, zijn hogere lonen als middel om het tekort aan personeel op te lossen, „echt het slechtste wat je kunt verzinnen”.

Wat gek, het lijkt mij nu juist het meest logische wat je kunt verzinnen. Maar laten we eens naar zijn redenering kijken. „Het klinkt misschien aantrekkelijk als iedereen 10 procent meer verdient, maar daarmee heb je in Nederland niet opeens 10 procent meer mensen op de werkvloer”, zei Puts in NRC. Je verleidt mensen slechts om van de ene naar de andere baan te gaan, volgens Puts. En dat lost de krapte niet op.

Ik kan de logica van deze redenering niet goed volgen. Zeker niet omdat Puts ervoor pleit deeltijders te verleiden meer uren te draaien, en mensen die aan de kant staan aan het werk te krijgen. Een hoger loon kan daar toch bij helpen? Het maakt werken en meer uren draaien onmiskenbaar aantrekkelijker, lijkt me. Natuurlijk is dat niet het hele verhaal. Zo speelt de lastendruk bij meer werken een grote rol: hou je er wel echt aanzienlijk meer aan over? En verleiden kan ook door fijner werk. Maar na jaren van gesteggel over tegenvallende loongroei lijkt me een hoger loon echt geen ramp. Zeker niet omdat in de sectoren waar de personeelstekorten nu hoog zijn, zoals de horeca, in de jaren vóór corona al een steeds minder groot deel van het verdiende geld naar de lonen van werknemers ging, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Werkgevers moeten extra hun best doen. Met meer loon of aantrekkelijker werk – of allebei

Lonen zijn al pakweg een decennium een onderwerp van politieke ergernis in het Westen. Zelfs VVD-premier Mark Rutte zei in 2019 dat ze nu maar eens moesten stijgen. In Amerika en Engeland zijn de lonen na de coronacrisis terug als politiek thema. President Joe Biden zei in de zomer tegen bedrijven die klaagden dat ze moeilijk personeel konden vinden: „Pay them more”. Hogere lonen zijn geen probleem, ze zijn de bedoeling, aldus Biden. De Britse premier Boris Johnson zei deze week tegen zijn eigen over personeelstekorten klagende bedrijven dat ze moesten afkicken van hun verslaving aan goedkope buitenlandse werknemers. Hij wil af van het mislukte economische model van lage lonen, lage productiviteit, lage groei, zegt Johnson.

Anders dan de eensluidende politieke retoriek doet vermoeden, zijn dit landen met zeer verschillende problemen: zo kampt Engeland met de gevolgen van de Brexit, een unieke situatie. Toch lijkt de loondiscussie overal in twee kampen uiteen te vallen. Het ene kamp vindt het logisch dat de lonen niet méér stijgen, want de arbeidsproductiviteit doet dat ook al jaren niet. Als de lonen dan wel stijgen, krijg je louter hogere prijzen en inflatie. Het andere kamp ziet in de tegenvallende loongroei een bewijs van de tanende macht van werknemers. Als de lonen stijgen, zou dat juist weleens kunnen zorgen voor hogere arbeidsproductiviteit. Werkgevers gaan dan immers investeren in arbeidsbesparende technieken. Hogere lonen kunnen zo voor meer welvaart zorgen.

Wat er ook uitkomt, ik ben verheugd dat de koevoet nu eindelijk de andere kant op staat. Op een krappe arbeidsmarkt moeten werkgevers extra hun best doen. Met meer loon of aantrekkelijker werk, of beter nog: allebei.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

Nieuwsbrief NRC Economie De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven