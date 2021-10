De groene beloftes van fast fashion : hoe duurzaam kan deze industrie worden?

Wie vanaf de gracht de Primark in Zaandam binnenstapt, loopt er meteen tegenaan. Een rek vol winterjassen voor peuters en kleuters, sommige met nepbontje op de capuchon. Op een bordje erboven de scherpe prijs, 23 euro. En daar weer boven een kartonnen hart met een felblauw randje: „Gemaakt van gerecycled plastic.”

De harten hangen door de hele winkel van de goedkope Ierse modeketen. Bij spijkerbroeken gemaakt van duurzaam katoen. Boven een namaakleren motorjack. Achter een katoenen kindershirt van 2,50 euro. Op de muur hangen posters met beloftes. „Op weg naar een betere planeet.” Of: „Tegen 2027 verwijderen we al het wegwerpplastic uit ons bedrijf.”

Primark en duurzaam, het zijn begrippen die in het hoofd van de meeste bezoekers niet meteen samengaan. Aan het concern kleeft eerder een „verkeerd” imago, zegt Ria (62). Ze wil niet met haar hele naam in de krant, haar achternaam is bekend bij de redactie. Ria is, net als veel anderen, vooral gekomen voor de lage prijzen. Al die duurzame beweringen gelooft ze niet zonder meer. Die zijn misschien ook wel bedoeld „om mensen te lokken.” Ze heeft net twee spijkerbroeken, een pantalon en een bloes afgerekend. „Maar weet je, ik doe hier jaren mee. Dat is óók duurzaam.”

Patricia Kan (35) is enthousiaster over de duurzame beloftes. Ze is met haar tweeling aan het winkelen en toont de aankopen: voor beiden een lila capuchontrui, een rokje en slippers. Het thema houdt haar bezig. „In de supermarkt koop ik ook vooral biologisch.” Winkelen bij Primark lijkt dan een beetje tegenstrijdig, zegt Kan. „Het voelt niet per se goed als ik hier iets koop.” Maar met drie kinderen is er altijd wel eentje die een gat in z’n broek valt, en met goedkope kleding is dat net wat minder erg. Dat een bedrijf als Primark dan gaat voor allebei – goedkoop én duurzaam – vindt ze daarom ook goed nieuws.

Lees ook: ‘100 procent virgin polyester moet je niet meer willen’

De uitbundige aandacht voor duurzaamheid in de Primark is iets van de laatste weken en vloeit voort uit de nieuwe duurzaamheidskoers die het bedrijf vorige maand aankondigde. Daarin formuleert de keten negen ambities, zoals halvering van de CO 2 -uitstoot, gebruik van duurzamere materialen en stoppen met wegwerpplastic.

Primark (6 miljard euro omzet in 2020) is niet de enige keten in de fast fashion – goedkope, voortdurend wisselende mode – die belooft werk te maken van duurzaamheid. Het Spaanse Inditex, met een omzet van 20 miljard euro de grootste ter wereld en het bedrijf achter ketens als Zara en Bershka, kwam twee jaar geleden met zulke plannen. Het Zweedse H&M (18 miljard euro omzet) was nog iets eerder. En de grootste Nederlandse keten, C&A (recente omzet onbekend), presenteerde deze zomer een vervolg op eerdere duurzaamheidsdoelen uit 2018.

Een „belangrijke trigger” om te versnellen rondom duurzaamheid, was de ramp in Rana Plaza, zegt André Nijhof, hoogleraar duurzaam ondernemen aan Nyenrode. Nadat bij de instorting van een kledingfabriek in Bangladesh 1.134 mensen waren omgekomen, ontstond grote druk op de kledingketens die daar, of in vergelijkbare onveilige fabrieken, hun snelle kleding lieten maken. „Vervolgens kregen textielbedrijven allerlei vragen. Dat heeft meer in beweging gezet dan alleen veiligheid in de fabriek.” Nu is er ook grote druk om bijvoorbeeld minder CO 2 uit te stoten. Schattingen van het aandeel van de mode-industrie in de totale wereldwijde uitstoot lopen op tot 10 procent.

Het dubbele gevoel van de klanten in de Primark in Zaandam – ‘goed dat ze iets doen aan duurzaamheid, maar hoeveel stelt het voor?’ – zal leven bij meer consumenten. Duurzame beloftes zijn vaak moeilijk te wegen, en op die van Primark specifiek kwam al direct de kritiek dat ze ‘vaag’ waren. Bovendien zijn ze onderling niet altijd even goed te vergelijken, omdat niet elk bedrijf even open en concreet is, blijkt ook uit de Fashion Transparency Index. In die ranglijst eindigen H&M en C&A in de top, en blijven Primark en Inditex steken in de middenmoot.

Hoe verhouden de plannen van Primark zich tot die van andere fast-fashionketens? En hoe kijken experts naar de ambities van deze industrie?

1 Klimaatambitie

Een heel belangrijke als het aankomt op duurzame plannen: hoe snel wil een bedrijf klimaatneutraal worden? Wie het serieus neemt, roept niet zomaar iets, maar gaat voor wat tegenwoordig geldt als de gouden standaard: science based targets. Dat wil zeggen: in lijn met wat de jongste klimaatwetenschap nodig acht om het akkoord van Parijs te halen – maximale opwarming van de aarde met 2 graden, liever 1,5. Bedrijven kunnen het Science Based Targets initiative (SBTi) hun doelen laten valideren. Bijna duizend bedrijven hebben dit inmiddels gedaan, waaronder sommige van de grootste ter wereld (Walmart, Apple, Volkswagen, Microsoft).

Verschillende fast-fashionketens doen ook mee. Inditex heeft science based targets, en die zijn zo opgesteld dat opwarming binnen 1,5 graad zou blijven. H&M en C&A hebben ze ook, maar die zijn iets minder scherp: hun doelen zijn in lijn met opwarming van onder de 2 graden. Primark heeft nog geen science based targets, maar heeft zich wel ‘gecommitteerd’ – de eerste stap op weg naar vaststelling van concrete doelen. Grote ketens als het Japanse Uniqlo, het Britse Asos en het Amerikaanse Forever 21 hebben zich er (nog) niet aan gewaagd.

2 Uitstoot terugdringen

Hoe zien die doelen er dan uit? De eerste deadline die bedrijven zichzelf hebben gesteld, is 2030. Dan moeten ze hun CO 2 -uitstoot hebben teruggebracht met een bepaald percentage. Goed om daarbij in het achterhoofd te houden: bedrijven maken onderscheid tussen het reductiedoel voor hun ‘eigen’ operatie (denk aan de uitstoot van de winkelpanden) en het reductiedoel voor de ‘keten’ (denk aan de uitstoot door de productie van de kleding).

Bedrijven hebben vaak de grootste ambities voor de eigen uitstoot, die zijn ook eenvoudiger te realiseren. Maar de productie van kleding veroorzaakt in de kledingindustrie veel meer uitstoot. In het geval van C&A bijvoorbeeld komt meer dan 90 procent uit de keten, bij Primark is dat 85 procent.

Dit verschil zie je ook terug in de doelen van Inditex en H&M. Zet je schrap voor wat percentages: de ‘eigen’ uitstoot van Inditex moet in 2030 liefst 90 procent lager liggen, die van H&M 40 procent. Voor de uitstoot in hun keten hebben ze het percentage allebei op 20 gezet. C&A heeft wel voor beide hetzelfde reductiedoel: 30 procent.

Primark wil ook de CO 2 -uitstoot drastisch verlagen: die moet gehalveerd zijn in 2030, „door onze hele waardeketen”. In de aankondiging werd niet duidelijk welke uitstoot Primark daar precies mee bedoelt, maar het laat desgevraagd weten dat de uitstoot moet worden gehalveerd in élke stap van het productieproces.

3 Materiaalgebruik

‘Gerecycled’, dat geeft je als klant al snel een goed gevoel. Want: hoezo verspilling? De grote kledingketens zijn er al een tijdje druk mee, en het zit ook in Primarks plannen: in 2030 moet alle kleding gemaakt zijn van „gerecyclede of duurzamere materialen”, tegenover een kwart nu. Ook H&M wil in 2030 alleen nog duurzame materialen gebruiken, terwijl C&A en Inditex mikken op 2028 en 2025.

Maar wat is ‘duurzamer’? In het geval van katoen zijn er diverse opties: gecertificeerd (bijvoorbeeld door het Better Cotton Initiative), biologische en gerecyclede katoen. De meeste kledingbedrijven gooien die drie begrippen op één hoop, waardoor niet duidelijk is hoeveel gerecycled materiaal ze nu eigenlijk gebruiken. H&M is als enige specifieker: 5,8 procent van alle grondstoffen is gerecycled.

Wat kan de consument zelf doen om uitstoot door kleding te verminderen? Klimaatschrijver en -adviseur Joop Hazenberg geeft vier tips

Ook bij het ontwerp van kleding willen ketens meer rekening houden met wat er gebeurt als de koper die niet meer wil hebben. Zo stelt Primark dat alle kleding vanaf 2027 „recyclebaar by design” moet zijn. Maar wat levert dat in de praktijk op? Een ontnuchterend feit: in 2017 werd minder dan 1 procent van alle kleding gerecycled tot nieuwe kleding, Recentere cijfers zijn niet te vinden.

„Als ik ‘recyclebaar’ zie staan in zo’n plan, dan denk ik: dat zegt nog niets”, zegt Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht. Ze is ook betrokken bij Dutch Circular Textile Valley, dat zich inzet voor – de naam zegt het al – een circulaire textielketen. Want recyclen van kleding is een heel gedoe. „Eerst moet je het inzamelen en naar een recyclebedrijf brengen, daar wordt het gesorteerd. Daarna moet een ander bedrijf het vervezelen, die vezels kun je vervolgens gebruiken om nieuwe stof te maken.” Cramer vindt: bedrijven die het over recyclen hebben, moeten ook „de verantwoordelijkheid nemen” dat het ook daadwerkelijk van recycling komt. Anders heb je er niet zoveel aan.

Bij veel kledingbedrijven kun je wel oude kleding inleveren, maar tot hoeveel recycling dat daadwerkelijk leidt, is bijvoorbeeld bij Primark niet duidelijk. H&M geeft wel een cijfer: er werd 18,8 miljoen kilo textiel ingeleverd in 2020 – maar in hetzelfde duurzaamheidsverslag is niet te vinden hoe dit getal zich verhoudt tot de hoeveelheid nieuw geproduceerde kleding.

4 Verpakkingen

Het valt niet meteen op: in winkels hangt het allemaal aan een rek, of ligt het netjes opgevouwen op een tafel. Maar er gaat véél verpakkingsmateriaal om in de mode, om kledingstukken in goede staat op de juiste plek te krijgen. Wie weleens kleding laat thuisbezorgen, vangt een glimp op van het vele plastic dat daaraan te pas komt. H&M, dat in 2018 nog 24 miljoen kilo verpakkingsmateriaal verbruikte, noemt het in z’n laatste duurzaamheidsverslag „een van onze belangrijkste zorgen”.

Dus ook op dit punt hebben fast-fashionketens doelen gesteld. Wederom geldt: grote verschillen. H&M wil vanaf 2030 bijvoorbeeld helemaal geen wegwerpplastic meer gebruiken. C&A zegt: in 2028 moet de helft van het wegwerpplastic vervangen zijn door duurzamer materiaal. Inditex legt vooral de nadruk op het afschaffen van plastic verpakkingen voor consumenten – bij Zara kun je als klant bijvoorbeeld geen plastic tasje meer krijgen. Een reductiedoel voor het totale gebruik van verpakkingen is niet te vinden. Primark ten slotte wil al het wegwerpplastic „elimineren”, in 2027. Dat betekent niet dat er geen plastic meer wordt gebruikt: het moet zijn vervangen door een duurzamere, niet-plastic variant óf het moet hergebruikt of gerecycled worden.

5 Leefbaar loon

Duurzaamheid gaat ook over duurzaam omgaan met mensen: een veilige werkomgeving en een salaris waarmee werknemers in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Maar als een katoenen kindershirt 2,50 euro kost, hoeveel blijft er dan nog over voor de medewerker die het kledingstuk in elkaar zet in een fabriek in China of Bangladesh?

Zo’n lage prijs hóéft niet te betekenen dat deze mensen te weinig betaald krijgen, zegt Paulien Osse. Zij is oprichter van WageIndicator, een stichting die onder meer per land en regio uitrekent hoe hoog een ‘leefbaar loon’ moet zijn. Lage prijzen en een loon waarmee fabriekswerkers hun gezin kunnen onderhouden, zijn volgens haar te combineren. Dat Primark nu zegt te streven naar een leefbaar loon voor alle werknemers in 2030, laat zien dat het „een goede intentie” heeft.

Kledingketens maken vaak meer dan er wordt verkocht, en blijven daardoor vaak met voorraad zitten. Wat gebeurt er met die producten?

Die beweging in de goede richting zien Osse en haar collega Jan Paul Grollé bij steeds meer kledingbedrijven. „Maar we zijn er nog niet”, zegt Grollé. Het is namelijk nog niet gemakkelijk vast te stellen hoe bedrijven op dit punt eigenlijk presteren. Ook Inditex en C&A willen naar leefbare lonen, zeggen ze, maar concrete cijfers of doelen zijn niet genoemd.

Idealiter zouden bedrijven onderling te vergelijken zijn op hoe ze fabrieksarbeiders betalen, zegt Grollé. WageIndicator probeert dat nu voor elkaar te krijgen in Indonesië en Ethiopië, door alle fabrieken in kaart te brengen en het personeel te enquêteren. Maar het zal nog zeker een paar jaar duren voor zo’n lijst wereldwijd compleet is, en het zou ook meer openheid van bedrijven vergen.

H&M is al een stapje verder: in het jaarverslag staat wat het bedrijf gemiddeld aan loon betaalt in z’n belangrijkste productielanden. Dat is overal hoger dan het minimumloon, maar nog aanmerkelijk lager dan een leefbaar loon. Moedig, vindt Osse, want het bedrijf riskeert hiermee ook kritiek. Grollé: „Maar als ik zie dat een merk veel moeite doet om transparanter te worden, neem ik hun pogingen ook serieuzer.”