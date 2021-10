De achterkant van Walt Disney’s sprookjesimperium

Sneeuwwitje zou kunnen gaan roken, eten of drinken en daarom mag ze Disneyland Parijs niet in. Althans, de als Disneyprinses verklede Finse kunstenares Pilvi Takala, zij wordt weggestuurd bij de ingang. Een medewerker legt uit: kinderen zouden Takala kunnen verwarren met de ‘echte Sneeuwwitje’, verkleden is hier alleen voor kinderen en Disney-medewerkers.

De video Real Snow White (2009) is onderdeel van de expositie De architectuur van een wondere wereld in Het Nieuwe Instituut, over de culturele invloed van Walt Disney. De kunstfilm moet de krampachtige controledrang van de entertainmentgigant illustreren, maar is tegelijkertijd een beetje naïef: het Sneeuwwitje-kostuum geldt binnen Disneyland als bedrijfskleding. Ieder bedrijf zou mensen die zich voordoen als medewerkers de deur wijzen.

Als culturele supermacht is de invloed van The Walt Disney Company (omzet in coronajaar 2020: 65,4 miljard dollar) nauwelijks te overschatten. Generaties groeiden (en groeien) op met de sprookjes van Disney. Acht van de tien populairste pretparken ter wereld zijn van Disney, het concern is eigenaar van onder meer de Pixar-, Star Wars- en Marvel-figuren. De architectuur van een wondere wereld doet een dappere poging om die enorme invloed te ontleden.

Still uit ‘Real Snow White’ van Pilvi Takala uit 2009 Beeld Carlos/Ishikawa, Stigter Van Doesburg and Helsinki Contemporary

Netwerk van divisies

Dat doet de expositie via twee hoofdlijnen: als eerste met een indrukwekkende, traditionele documentaire-tentoonstelling waarin het verhaal wordt vertelt van hoe het bedrijf van Walter Elias Disney (1901-1966) kon uitgroeien tot mondiale fantasiefabriek. Fascinerend is een tekening uit 1957 die laat zien hoe de verschillende divisies van het Disney-concern elkaar versterken: televisie, pretparken, bioscoopfilms, soundtracks, comics, boeken, merchandise. De soundtracks, bijvoorbeeld, houden de films onder de aandacht als ze niet draaien, de films zorgen voor attracties in het themapark, dat weer zorgt voor verhalen in de magazines. Over de dunne zwarte lijntjes in het schema rent een getekende Mickey Mouse heen en weer, om het allemaal draaiende te houden.

De expositie wordt op allerlei punten onderbroken, becommentarieerd of aangevuld met artistieke interventies, zoals de Sneeuwwitje-video van Takala en Roller coaster of Progress (2021), een verwarrend-poëtische mijmering over de betekenis van de achtbaan als metafoor voor het leven, van Benjamin Earl. Het levert een boeiende, caleidoscopische tentoonstelling op, met soms zoveel materiaal en invalshoeken, dat je de draad een beetje kwijt raakt.

Negatieve stereotypen

Bij het uitbouwen van Disney’s sprookjesimperium vallen ook slachtoffers. De waarheid sneuvelt als eerste – die wordt telkens vervangen door een gesuikerde variant. Maar tegelijkertijd worden bestaande culturele stereotiepen juist in stand gehouden. Mickey’s Mellerdrammer (1933) is bijvoorbeeld gebaseerd op racistische minstrel-shows, leer je. Een lijst ernaast somt de latere problematische titels op: Peter Pan (1953): ‘beledigende portrettering van inheemse Amerikaanse volkeren’, The Aristocats (1970): ‘De Siamese katten spreken en zingen in een beledigend stereotiep Oost-Aziatisch accent’, Aladdin (1992): ‘schadelijke voorstelling van de Arabische cultuur’. De videoband van het controversiële Song of the South (1946, over het Zuiden van de VS, net na de afschaffing van de slavernij) ligt stevig vastgeklemd in een vitrine, die krijgen we niet meer te zien.

Een opiniestuk van de Nederlandse mediawetenschapper Dan Hasler Forest in The Washington Post over de ‘fascistische ideologie’ in The Lion King (sterk domineert zwak) is integraal onderdeel van de expositie. Net als het beroemde marxistische essay How To Read Donald Duck (1971) van Ariel Dorfmann en Armand Mattelart. Boeiend, maar ook wat taai academisch, is het essay over de actieradius van twee generaties Disneyprinsessen, in hun bewegingsvrijheid blijken twee feministische golven te ontdekken.

Ook te zien is de Green Landscape Dress van Marga Weimans (uit collectie Wonderland, spring/summer 2009), 2008, polyurethaan, kunststof, Groninger Museum, aangekocht met steun van het Mondriaan Fonds. Foto Aad Hoogendoorn

Achterdochtig

Soms klinken de expositiemakers erg achterdochtig, of worden ‘beschuldigingen’ net niet helemaal af gemaakt. De „enorme hoeveelheden” merchandise die het bedrijf op de markt brengt, wordt bijvoorbeeld omschreven als „een belangrijk element waarmee Disney de persoonlijke sfeer van mensen binnendrong”. De Disney-figuren „infiltreren onze huizen en manifesteren zich in ons collectieve bewustzijn” – je kan ook zeggen dat de commercieel handige hebbedingetjes bij veel mensen erg geliefd zijn. In een andere tekst staat dat voor de Disney-cruises „regelgeving herschreven” werd, dat lijkt te gaan over de kleur van de reddingsbootjes, terwijl in de tentoonstellingstekst juist staat dat het om een mythe gaat.

Aan het einde van de expositie is een overdaad aan maquettes, die de Disneyficatie van de architectuur tonen. Het is prachtig om te zien hoe sprookjeskastelen, felle cartoonkleuren en postmoderne neo-stijlen wereldwijd opmars maken – en dus hoe de werkelijkheid, via de Disney-wereld in verhevigde vorm opnieuw werkelijkheid wordt – maar deze ruimte mist focus en de link met Disney wordt niet bij alle modellen helder.

Dat is jammer, want daardoor lijkt de expositie net niet helemaal op de bal te spelen. Er had meer uitgeweid mogen worden over bijvoorbeeld de nooit uitgevoerde Disney-plannen voor EPCOT (‘Experimental Prototype Community of Tomorrow’), een complete, futuristische Disney-stad en het wel gerealiseerde plaatsje Celebration in Miami, of de felle demonstraties in Frankrijk bij de komst van Eurodisney tegen het ‘plastificeren van onze cultuur’.

Briljant is het tentoonstellingsontwerp van Fréderique Albert-Bordenave (1994). De veelheid aan beeldmateriaal, films en voorwerpen wordt gepresenteerd in een labyrint van groengekleurde decorelementen, die onder andere verwijzen naar Main Street, een vast element in de Disney-parken en de hoofdstraat van de geboorteplaats van Walt.

Disney, lees je, heeft het patent op zo’n soort groene verf, om ongewenste objecten in de parken ‘onzichtbaar’ te maken, het is een kleur die je over het hoofd ziet. Videocamera’s die jouw bezoek registeren en op schermen in andere ruimtes tonen, aangevuld met digitale effecten, benadrukken de stapeling van werkelijkheden waarover de expositie vertelt. Met die nadruk op de ervaring als vertelmechanisme, krijgt Disney een koekje van eigen deeg.

Tentoonstelling De architectuur van een wondere wereld T/m 27/3/22. Inl: Hetnieuweinstituut.nl ●●●●●