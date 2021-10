David Hockney tovert Franse licht en lucht in je hoofd

De herfst is misschien niet het aangewezen moment voor de lente. Maar in de Brusselse kunsthal Bozar wagen ze het erop en tonen ze dit najaar The arrival of spring, Normandy, 2020 van David Hockney. In een reeks van 116 iPadtekeningen legde de Britse schilder het verloop van de eerste corona-lente rondom zijn huis in Frankrijk vast. Afgelopen zomer werd die getekende lente getoond in de Royal Academy in Londen; nu is dezelfde tentoonstelling zonder al te veel coronamaatregelen te zien op het vasteland.

De lente is niet in één werk te vatten, vindt Hockney (1937). Het moet in een serie. In een beeldverhaal dat begint met kale takken, grijze lucht en regenplassen en dat eindigt met de zon op oogverdovend groen gras en gebladerte. Tien jaar geleden tekende hij The arrival of spring voor het eerst op de iPad – destijds een gloednieuwe uitvinding – in de omgeving van zijn toenmalige woonplaats Bridlington, Noord-Engeland. Vorig jaar deed hij het dus opnieuw in Normandië, waar hij een huis had gekocht nadat hij jarenlang deels in Amerika en deels in Engeland had gewoond. „Was ik in Los Angeles gebleven, dan zou ik nu iets totaal anders doen”, zegt hij in de tentoonstellingscatalogus. „Dit was er onmogelijk geweest: hiervoor moet je in Noord-Europa zijn. Hoe meer zuidwaarts je trekt, hoe tropischer het wordt, en de seizoenen verdwijnen.”

Hockney’s huis in Normandië kijkt rondom uit op een Windows-bureaublad: glooiende groene velden met een wereld van wolken erboven

Hockney en zijn vriend Jean-Pierre bewonen wat hij noemt een ‘zevendwergenhuisje’ met anderhalve hectare grond eromheen in een gehucht tussen Caen en Lisieux. Het terrein kijkt naar alle kanten uit op een Windows-bureaublad: glooiende groene velden met een wereld van wolken erboven.

Na een paar hectische jaren met retrospectieve tentoonstellingen, een groot overzichtsboek en een expositie waarin zijn werk naast dat van zijn grote held Vincent van Gogh werd getoond, besloot Hockney zich terug te trekken op zijn eigen stuk Noord-Franse grond en daar naar de tuin te kijken zoals Claude Monet dat met de zijne had gedaan, een eeuw eerder en honderd kilometer westelijker. Thuis blijven en documenteren wat daar groeit en bloeit, hoe de tijd verstrijkt en het weer verandert. Verder niets.

Toen hij zich dat voornam wist hij nog niet dat het een van de stilste en zonnigste lentes ooit zou worden, zonder vliegtuigstrepen en zonder bezoek. „Het was een geluk dat we hier waren toen de lockdown begon”, zegt Hockney in Spring cannot be cancelled, het mooie boek dat Martin Gayford schreef over zijn eerste Normandische jaren. „Ik heb gewoon doorgewerkt. We zien niemand. Voor mij is dat fantastisch.”

Een voordeel van tekenen op een iPad is dat je snel en efficiënt kortstondige situaties als mist, regen en veranderlijk licht kunt vastleggen. Er hoeft geen doek te worden opgespannen, geen verf te worden gemengd. Alle kleuren zijn direct beschikbaar in de tablet, die ook nog eens vederlicht is. Hockney maakte soms meerdere iPadtekeningen op een dag. Zelf spreekt hij sinds kort van iPadschilderijen. Beide termen schieten tekort, want tekenen in de Brushes-app is iets anders dan tekenen op papier of schilderen op doek, met andere mogelijkheden en beperkingen.

David Hockney, Nr. 186, 11 april 2020 (iPadschilderij)

In een schilderij zitten de tekenachtige en de schilderachtige kant elkaar soms in de weg. Stel, je schildert een lucht en daar zet je een boom met kale takken voor. Blijkt die lucht bij nader inzien te licht of te blauw, dan zul je dat kleurvlak tussen de takken door moeten aanpassen. Of over de takken heen (als de verf droog is), maar dan moeten de takken vervolgens weer worden aangescherpt. De iPadtekenaar kan in layers werken, bijvoorbeeld een achtergrondlaag van lucht en een voorgrondlaag met de getekende boom. De luchtlaag kan afzonderlijk worden aangepast, zonder gevolgen voor de boom op de eerste plan. Een uitkomst voor de plein air-schilder die snel moet toeslaan.

Opvallendste nadeel van de iPadtekening: het is een computerbestand, geen object met een textuur en een origineel formaat. Er is alleen een digitaal beeld, dat desgewenst kan worden geprint. In Bozar hangen de smakelijkste, stralendste afdrukken van Hockneys iPadtekeningen die je je kunt voorstellen, en toch ervaar je ze op zaal niet zo heel anders dan in de goed gedrukte catalogus. De ontwerper heeft dat boek precies het formaat van een iPad gegeven, met dezelfde afgeronde hoeken. Er is wat te zeggen voor het bekijken van iPadtekeningen op iPadformaat. Bij het opblazen van de bestanden tot één bij anderhalve meter zijn ook de standaardeffecten van de Brushes-app vergroot: lijnen en vlakken die bestaan uit door de app gegenereerde stippen, vormpjes en kruisarceringen. Computergestuurde levendigheid.

Weer aan de andere kant: de mensenhand van de kunstenaar bedient zich altijd van een gereedschap met specifieke eigenschappen. Hockney heeft wat de computer hem bood benut om menselijke waarnemingen van natuurlijke processen vast te leggen en het resultaat maakt indruk. Hij tovert licht en lucht op het Franse platteland tevoorschijn in je hoofd. Je ziet zijn tuin steeds voller en warmer worden. Midden in herfstig Brussel weet David Hockney wel degelijk de lente op te roepen.

David Hockney, No. 262, 28th April 2020 iPadschilderij) Foto’s Bozar

Beeldende kunst David Hockney, The arrival of spring, Normandy, 2020. T/m 23/1 in BOZAR, Brussel. BOZAR toont ook ruim 80 werken van Hockney uit de Tate-collectie. Inl: bozar.be ●●●●●