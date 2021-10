Biden maakt beschermde natuurgebieden weer groter na inkrimping door Trump

Amerikaanse president Joe Biden gaat de omvang van drie beschermde natuurgebieden in oude staat herstellen. Dat heeft het Witte Huis donderdagavond bekendgemaakt. Voormalig president Donald Trump had de natuurgebieden kleiner gemaakt, zodat Republikeinse leiders in de staat Utah konden boren naar gas, olie en andere delfstoffen. Dat is in beschermde natuurgebieden niet toegestaan.

Twee gebieden in Utah krijgen er nu samen weer achtduizend vierkante kilometer bij. In een zeereservaat in de Atlantische Oceaan, dat onlangs veel gebruikt is voor commerciële visserij, gaat nu weer een visverbod gelden. Een aantal zoetwatermeren worden teruggezet op de Amerikaanse lijst voor conservatie, staat in de verklaring van het Witte Huis. De regering noemt het behoud van land en water van „cruciaal belang” voor de biodiversiteit en het oplossen van de klimaatcrisis.

De gouverneur van Utah zegt teleurgesteld te zijn door het besluit van Biden om de beschermde natuurgebieden uit te breiden. Senator van Utah Mitt Romney noemt het een „verwoestende klap” voor leiders van de staat. Volgens hem had het besluit „alle belanghebbenden moeten dienen”, ook commerciële partijen. Grote delen van de beschermde natuurgebieden worden als heilig beschouwd door de oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten. Een leider van de Hopi-stam zegt tegen persbureau AP dat de uitbreiding van natuurbescherming voor die groep „een belangrijke stap vooruit” is.