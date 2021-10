Twee senatoren beschikken over miljardenplan van Biden

Van buitenaf lijkt het op een zware politieke verlamming. De president en volksvertegenwoordigers van de VS omklemmen elkaar in een driedubbele houdgreep van wetsvoorstellen en amendementen, en dat alles onder een schuldenplafond dat snel in zicht komt. Maar achter de schermen wordt koortsachtig gewerkt. Vijf vragen over het investeringsplan van 3.500 miljard dollar van president Joe Biden.

1Welke voorstellen wachten op instemming van het Congres?

Twee grote wetsvoorstellen van president Biden en een definitief besluit over de kredietlimiet zijn voorwerp van onderhandelingen op Capitol Hill. Eén wetsvoorstel is al aangenomen in de Senaat, met steun van alle Democraten en negentien Republikeinen. Dat laatste werd door Biden gevierd als een terugkeer naar de ‘normale’ politieke verhoudingen.

Aan de hand van de infrastructuurwet wordt voor 1.000 miljard dollar (zo’n 865 miljard euro) geïnvesteerd in het sterk verouderde netwerk van (spoor)wegen, bruggen en luchthavens. Ook gaat er geld naar het stroomnet en internetverbindingen. Deze bestemming van belastinggeld is populair bij alle kiezers.

De andere wet die Biden voorstelt, heet het ‘Build Back Better plan’ en het is drieënhalf keer zo duur als het infrastructuurplan. Hier heeft Biden zijn hele sociaaleconomische agenda in gegoten. Elke poging van de Democratische Partij om de overheid een grotere rol te geven in de Amerikaanse economie, grenst voor de Republikeinen aan socialisme. Of zoals Senator Marco Rubio twitterde: „Bidens plan à 3,5 triljoen is geen socialisme, het is marxisme.”

2Wat behelst het plan Build Back Better precies?

In een wetsvoorstel van bijna 3.000 pagina’s hebben de Democraten in het Huis twee zaken gecombineerd die voor de progressieve vleugel van de partij van groot belang zijn: versteviging van het sociale vangnet en maatregelen tegen klimaatverandering. Van het enorme bedrag van 3.500 miljard dollar (ruim 3.000 miljard euro over een periode van tien jaar) gaat twee derde naar onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, ouderenzorg en betaalbare huisvesting. Belangrijkste doel is de toegenomen ongelijkheid in de VS te keren: tussen lager en hoger opgeleiden, stedelingen en plattelanders tussen witte en niet-witte Amerikanen.

De klimaatmaatregelen behelzen het stimuleren van groene stroom en het afbouwen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Er gaat geld naar infrastructuur voor elektrische auto’s en belastingvoordelen voor de aanschaf daarvan.

3Hoe verwacht de regering zo’n grote investering te betalen?

Ook de financiering van Bidens wetsvoorstel komt van de progressieve vleugel van de Democraten. Linkse partijleden gingen de verkiezingscampagne van 2020 in onder het motto: laat de rijken meer betalen. Het belastingtarief voor mensen met een inkomen van 400.000 dollar of hoger gaat van 37 naar 39,6 procent. Daarmee komt het hoogste tarief weer op het niveau van de laatste Obama-jaren (en de jaren van Clinton en Bush sr.). Een van de weinige wetten die Donald Trump door het Congres heeft geloodst, was een belastingverlaging van 39,6 naar 37 procent. Dat kostte de VS honderden miljarden aan belastinginkomsten.

Ook het tarief voor de winstbelasting gaat omhoog: van 21 naar 26,5 procent. In het wetsvoorstel is verder een investering in de belastingdienst voorzien. Daarmee moet belastingontduiking en -ontwijking beter worden bestreden. Volgens het plan kan de fiscus met een investering van 80 miljard dollar in tien jaar tijd 700 miljard dollar extra innen.

4Waarom is het lastig dit plan door het Congres te loodsen?

De Democratische Partij heeft een kleine meerderheid in het Huis. In de Senaat beslist de stem van vicepresident Kamala Harris als een stemming in 50-50 eindigt. Maar waarom drukt Biden zijn wetten dan niet door met die krappe meerderheid? Omdat de onderhandelingen niet alleen tussen Democraten en Republikeinen gaan, maar voorlopig vooral tussen progressieve en conservatieve Democraten. Daarbij moet gezegd dat de conservatieve vleugel hierbij vooral uit twee senatoren bestaat, en de progressieve caucus in het Huis alleen al honderd afgevaardigden telt.

Gezien de smalle marges voor Biden hebben die twee senatoren een sterke onderhandelingspositie. De president en de Democratische leiders in Senaat en Huis proberen de conservatieven aan boord te houden. Maar deze week bleek dat de progressieve afgevaardigden de lijn strak aantrekken. Ze dreigen Bidens wet in het Huis weg te stemmen.

5Wat heeft de kredietlimiet hier precies mee te maken?

Het is bijna traditie geworden: in het najaar raken de VS in de knel met de betaling van hun schulden. Het Congres, dat besluit over de rijksbegroting, moet dan de regering (tijdelijk) extra krediet geven. Ditmaal waren het de kosten voor opvang van Afghaanse vluchtelingen en de schade door natuurgeweld die het schuldenplafond ineens dichterbij brachten.

Het is nog nooit zover gekomen dat de Amerikaanse regering haar schuldeisers moest vertellen dat ze geen aflossingen meer kon doen. Maar het verhoogt wel de druk in Washington. De Republikeinen hebben zo een extra wapen om het de Democraten lastig te maken. Dat het puur politiek is en niet ideologisch, blijkt uit een montage die Politico maakte van het standpunt van de Republikeinse leider Mitch McConnell. Bij de Democratische president Obama wilde hij van geen kredietverhoging weten, onder Trump vond hij dit vanzelfsprekend.

Bovendien berichtten Amerikaanse media dat McConnell, voordat hij zijn besluit nam, eerst sprak met de twee conservatieve Democratische Senatoren, en daarna pas zijn partijgenoten. Deze week besloten de Republikeinen in te stemmen met een tijdelijke verlenging tot begin december. Biden zal er alles aan doen om vóór die tijd zijn twee voorstellen wet te maken. De Republikeinen zullen er alles aan doen dit te verhinderen.