‘Bestuursrechter had eigenwijzer moeten zijn in Toeslagenaffaire’

Er staan geen excuses in. Maar dat er nu een kritisch rapport ligt over de rol van bestuurlijke rechters in de Toeslagenaffaire moet op zichzelf al worden gezien als een spijtbetuiging, zegt Henk Naves, de voorzitter van de Raad van de Rechtspraak. „In dat rapport zelf mag je een excuus lezen.”

In de Toeslagenaffaire werden duizenden burgers ten onrechte tot fraudeur werden bestempeld en uiteindelijk slachtoffer van een keihard terugvorderingsbeleid. Dat gebeurde door de Belastingdienst, maar wel met juridische dekking van de rechterlijke macht. In het vrijdag gepubliceerde rapport concludeert de Raad van Rechtspraak dat bestuursrechters in Toeslagenzaken niet „empathisch” genoeg waren en er onvoldoende oog voor hadden dat burgers mede als gevolg van hun uitspraken diep in de schulden of in de geestelijke problemen terechtkwamen.

„Het rapport zegt eigenlijk: stap als bestuursrechter af en toe úit het systeem”, zegt Naves. „Wees wat activistischer, en als je onrecht ziet, doe er wat aan.”

Alles-of-niets

Voor het onderzoek werd gesproken met advocaten, Toeslagenouders en bestuursrechters uit het hele land. Ouders die het niet eens waren met de Belastingdienst werden tussen 2010 en 2019 in de rechtszaal keer op keer in het ongelijk gesteld. Lagere bestuursrechters lieten zich volgens het rapport leiden door de interpretatie van de wet in hoger beroep, dus bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. En die interpretatie was zeer rigide. Volgens het rapport volgden „verreweg de meeste bestuursrechters de ‘alles-of-niets’-lijn van de Raad van State”.

De Raad van de Rechtspraak is kritisch over de Belastingdienst: die leverde dossiers aan, maar daaruit bleek soms cruciale informatie te ontbreken. „Het hele bestuursrecht gaat ervan uit dat de overheid een betrouwbare procespartij is”, zegt Naves. „Als je aan dat soort dingen gaat twijfelen, is er een probleem.”

In 2019, toen eindelijk de ernst van de zaak begon door te dringen, wijzigde de Raad van State van koers. Daardoor kregen ook gewone bestuursrechters weer ruimte om Toeslagenzaken met oog voor de menselijke maat af te handelen. De Raad van State onderzoekt het eigen handelen ook. Dat rapport wordt in november verwacht.

Op zichzelf hebben de bestuursrechters niets verkeerds gedaan. Ze moeten zich aan de wet houden en kijken daarbij goed naar de uitleg die daaraan wordt gegeven door de hogerberoepsrechter. Ze bewaken ook de kwaliteit van de rechtspraak, en kijken bijvoorbeeld of rechters in uitspraken niet te veel met elkaar uit de pas lopen. Maar volgens rechter Jan Catsburg, die het onderzoek leidde voor de Raad van de Rechtspraak, was er bij Toeslagenzaken minder oog voor de rechtsbescherming van de burgers zelf. Volgens Catsburg moeten rechters voortaan „een ander accent” gaan leggen. „Je moet heel goed alert zijn op zaken waarin burgers in de knel kunnen komen met de overheid of met de bureaucratie van de overheid.”

Sommige rechters, bijvoorbeeld in Rotterdam en Den Haag, gingen wél in tegen de harde interpretatie van de Raad van State. De werkgroep constateert dat „de bestuursrechters die ruimte hebben gezocht, deze ruimte geregeld toch ook hebben gevonden”. Alleen: veel van hen gaven uiteindelijk op na voor de zoveelste keer te zijn teruggefloten. Catsburg: „Tot 2014 en 2015 zag je nog diversiteit in jurisprudentie, daarna veel minder.”

Tegendraadse uitspraken

Achteraf gezien is dat zeer onwenselijk: was het ‘tegendraadse’ uitspraken blijven regenen dan zou dat een sterk signaal zijn geweest dat er iets niet in de haak is. Nu volgden bestuursrechters de harde lijn, omdat ze er bij voorbaat van uitgingen dat hun uitspraken in hoger beroep vernietigd zouden worden. Ze hebben zich te veel laten leiden door „verwachtingen” over de rechtsgang.

Extra complicatie was dat veel burgers in Toeslagenzaken niet door een advocaat waren vertegenwoordigd en ook niet in aanmerking kwamen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. „Deze zaken werden als zo eenvoudig beschouwd dat de burger die zelf moest kunnen doen”, aldus het rapport. In het bestuursrecht is het gangbaar dat burgers hun zaak zelf bepleiten, maar de onderzoekers vinden dat in zaken „die bestaanszekerheid betreffen” rechtsbijstand „toegankelijk en betaalbaar” moet worden gemaakt.

Tot slot schrijven de onderzoekers dat van alle uitspraken in kinderopvangtoeslagzaken in de onderzochte periode slechts 1 tot 2 procent is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. En ook dat is zeer problematisch, zegt Naves. „Als je weinig publiceert, krijg je weinig aandacht voor dit soort zaken, ook vanuit de wetenschap. En dan krijg je ook vanuit die hoek geen debat.”