Bakstenen in Londen: onweerstaanbaar voor dirty money

Groepjes wielrenners zoeven langs, twee joggende vriendinnen kletsen meer dan dat ze vaart maken. Reigers staan op één been in de vijver. Een echtpaar zit met de neuzen omhoog op een bankje in de herfstzon.

Dit is het uitzicht van mogelijk de duurste rijtjeshuizen ter wereld. Cornwall Terrace 1, 2 en 3 liggen aan het breed opgezette Regent’s Park in hartje Londen. Aan het begin van de negentiende eeuw ontwierpen de architecten van het park ook deze huizen; denk crèmekleurige Griekse zuilen en hoge ramen.

De zware vitrages voor de ruiten laten veel aan de verbeelding over, net als de dichte heggen waar je nog net de contouren van een chic prieel doorheen kunt zien. Volgens Britse media hebben de drie huizen opgeteld dertien slaapkamers, elf ontvangstkamers, negen badkamers, een binnenzwembad, een wellness-deel en een sauna.

De eigenaars, de emir van Qatar Tamim bin Hamad al-Thani en zijn vrouw, legden 124 miljoen pond voor de villa’s neer, omgerekend bijna 146 miljoen euro. En dankzij de Pandora Papers is nu bekend dat ze bij die aankopen 18,5 miljoen pond, bijna 22 miljoen euro, aan aankoopbelasting ontweken omdat ze alles regelden via buitenlandse offshorebedrijven. Terwijl de grond waar de huizen op staan nota bene toebehoort aan het Britse Koninklijk Huis.

Pandora Papers Onderzoek gelekte data Afgelopen week kwam het in Washington gevestigde onderzoekscollectief International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) met de Pandora Papers. Het is een set (door klokkenluiders gelekte) data van miljoenen documenten: Word-bestanden, pdf’s, e-mails en spreadsheets. De informatie, afkomstig van juridisch dienstverleners in belastingparadijzen als de Britse Maagdeneilanden en Panama, beslaat de periode 1994-2020. Honderden journalisten van honderdvijftig internationale media die bij het collectief zijn aangesloten, hebben de documenten uitgeplozen en vervolgonderzoek gedaan. Eerdere voorbeelden van grote datalekken die inzicht bieden in internationale belastingontwijkingen zijn de Panama Papers (2016) en de Paradise Papers (2017).

De Pandora Papers legden afgelopen week bloot dat het Verenigd Koninkrijk en vooral hoofdstad Londen een centrale rol spelen in het ontlopen van belastingen en witwassen van geld van de internationale elite, van regeringsleiders tot artiesten en bankdirecteuren. Media aangesloten bij het International Consortium of Investigative Journalists kwamen er dankzij gelekte data achter wie de bezitters zijn van 1.500 panden met een gezamenlijke waarde van 4,7 miljard euro – allemaal gekocht met anonieme offshoreconstructies, meestal via de Britse Maagdeneilanden. En die 1.500 panden zijn nog maar een miniem deeltje van de ruim 85.000 panden in het Verenigd Koninkrijk met anonieme eigenaren.

Wereld van het vuile geld

Voor onderzoeker Ben Cowdock van Transparency International, een non-gouvernementele organisatie gericht op corruptie, waren de Pandora Papers dan ook vooral een bevestiging van wat hij al wist: Londen is de draaischijf in de wereld van het vuile geld. „Al heb ik me wel verbaasd over de brutaliteit van de Azerbeidzjaanse president, die zelfs vastgoed op naam van zijn zoon van elf jaar liet zetten.” President Ilham Aliyev en zijn gezin blijken voor honderden miljoenen in Brits vastgoed te zitten; het kantoorpand in elitewijk Mayfair op naam van zoon Heydar Aliyev kostte in 2009 omgerekend 42 miljoen euro.

De grote aantrekkingskracht van Londen heeft een mengeling van oorzaken, legt Ben Cowdock uit: „Londens vastgoed is een veilige belegging. Op de lange termijn weet je vrij zeker dat je eigendom in waarde zal stijgen. De stad biedt luxe en aanzien, er zijn gerenommeerde privéscholen, je kunt naar Harrods voor dure horloges. En er is ook nog eens een enorm aanbod van consultants, advocaten en banken die graag helpen om je geld te investeren.” In de financiële dienstensector houden veel bedrijven zich aan de regels, zegt Cowdock, maar door de enorme sommen geld waar het om gaat, zijn er ook genoeg bereid om niet al te fanatiek achtergrondchecks uit te voeren over waar dat geld vandaan komt of wie er precies achter zit.

Corrupte leiders sluizen geld door dat eigenlijk naar wegen en zorg had moeten gaan

Van lang niet al het anonieme vastgoed is bewezen dat het met dirty money is betaald. Maar ga ervan uit dat het meeste geld in Londense bakstenen een dubieuze achtergrond heeft, zegt Graham Barrow. Hij is deskundige op het gebied van financiële misdaad. „Leiders uit corrupte landen, of ze nu uit het Midden-Oosten, Rusland of voormalige Sovjetstaten komen, zoeken een veilig heenkomen voor hun geld en dat vinden ze hier. Het is vaak belastinggeld dat eigenlijk naar wegen, gezondheidszorg en onderwijs had moeten gaan, dat ze hier schoon wassen.”

Naast de misgelopen bestedingen voor belastingbetalers in landen waar leiders zich verrijken, ziet Graham Barrow ook schade aan de Londense samenleving. In de chicste buurten is het ’s avonds rustig op straat en blijven de ramen van veel huizen donker. Schaarse woonruimte wordt ingenomen door mensen die „hun onderkomens als hotel gebruiken, hooguit een week of twee per jaar”. Hij heeft gelijk: ’s avonds brandt bij Cornwall Terrace aan het Regent’s Park in een rij van twintig huizen maar bij drie licht. Niet bij de Qatari thuis.

Het gemak waarmee de internationale rijken miljoenen neerleggen voor hun vastgoed (Barrow: „Natuurlijk doen ze bij witwassen niet moeilijk over de prijs”) drijft bovendien de huizenprijzen op voor gewone inwoners. Barrow: „Niet dat een verpleegkundige zo’n enorm huis had kunnen betalen, maar degenen die dat misschien wel hadden gekund, moeten ook op zoek naar een andere plek. Zo schuift iedereen verder naar buiten op.”

Vertrouwenwekkend Brits bedrijf

De Britse vastgoedmarkt is niet alleen eindstation, ook aan de voorkant gaat het mis in het Verenigd Koninkrijk. Zo is het er simpel en goedkoop om een bedrijf te registreren: het kan online, het kost 12 pond, nog geen 15 euro, en wat je invult controleert niemand. Het landelijke bedrijvenregister Companies House heeft volgens Ben Cowdock een team van ongeveer twintig man voor toezicht, terwijl er jaarlijks 600.000 nieuwe bedrijven bij komen.

Met zo’n op het eerste gezicht vertrouwenwekkend Brits bedrijf, dat op elke willekeurige of verzonnen naam kan staan, gaan sjoemelaars vervolgens de boer op, bijvoorbeeld naar een bank in een ander land om een rekening te openen. Dan kan het rondsluizen van geld beginnen.

De afgelopen jaren heeft de Britse overheid wel enkele stappen gezet om witwassen tegen te gaan. Autoriteiten kunnen nu bijvoorbeeld Unexplained Wealth Orders opleggen, voor als iemand verdacht veel bezit heeft voor de hoogte van zijn inkomsten. Dan draaien de rollen om: niet de opsporingsdiensten moeten bewijzen dat het vermogen illegaal is verkregen, maar de verdachte moet geloofwaardig uitleggen waar zijn geld vandaan komt. Alleen de uitvoering blijkt ingewikkeld: sinds de ‘UWO’ mogelijk werden in 2018 zijn vijftien orders opgelegd. De opsporingsdiensten verloren geregeld hun zaak bij de rechter om de maatregel te mogen uitvoeren.

Offshoreconstructies zijn ook nog steeds legaal in het Verenigd Koninkrijk. Alleen bedrijven gevestigd in het VK moeten bij aankoop van vastgoed hun eigenaar opgeven, voor buitenlandse bedrijven geldt die plicht niet. Al sinds 2016 ligt er een plan van toenmalig premier David Cameron voor een verplicht register voor buitenlandse entiteiten, maar het wetsvoorstel daarover ligt nog steeds in het parlement. Ngo’s als Transparency International roepen de regering nu op vaart te maken met die wet en handhaving en toezicht meer prioriteit te geven.

Donaties van dubieuze herkomst

De Pandora Papers laten ook zien waar dat gebrek aan haast mogelijk vandaan komt; de Conservatieve Partij ontving grote donaties van dubieuze herkomst. De partij en tientallen parlementsleden kregen geld van Viktor Fedotov, een Russische zakenman die volgens de BBC betrokken is bij een corruptieschandaal rond gas. En de Britse advocaat en consultant Mohamed Amersi, die tonnen doneerde aan de Conservatieven en de campagne van premier Boris Johnson, zou een Zweeds telecombedrijf hebben geadviseerd dat wilde uitbreiden in Oezbekistan; er werd een omkoopsom bij betaald van 220 miljoen dollar.

Intussen hebben de sjeik van Qatar en zijn vrouw verbouwingsplannen voor hun optrekjes aan Cornwall Terrace. In 2015 wees de lokale overheid een aanvraag af om de huizen samen te voegen, omdat dat verlies zou betekenen van een „family sized woonruimte”. Volgens de Pandora Papers is een nieuwe aanvraag vorig jaar wel goedgekeurd en kunnen ze er één grote mansion van gaan maken. Geschatte waarde: 235 miljoen euro.