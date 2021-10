‘Amerikaanse troepen trainen militairen in Taiwan’

Amerikaanse militairen zijn al zeker een jaar actief in Taiwan om hun Taiwanese collega’s te trainen. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal donderdag. Vorig jaar berichtten media ook al over Amerikaanse trainingen op Taiwan.

De bronnen die The Wall Street Journal heeft gesproken, hinten erop dat de trainingen teruggaan tot voor de ambtstermijn van de huidige president Joe Biden. Zijn voorganger Donald Trump zocht steeds meer toenadering met Taiwan. President Biden zette dat beleid door, onder meer door in april een delegatie naar de Taiwanese hoofdstad Taipei te sturen.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de VS in een verklaring opgeroepen de militaire hulp te stoppen. De Amerikaanse en Taiwanese ministeries van Defensie willen niet op het nieuws reageren.

Belangrijkste bondgenoot

De VS gelden als belangrijkste bondgenoot, geldschieter en wapenleverancier van Taiwan. Sinds 1979, toen de VS diplomatieke relaties met China aanknoopte, zijn Amerikaanse troepen officieel niet meer permanent gevestigd op het eiland. De Chinese regering beschouwt Taiwan, een eiland met een eigen, democratisch gekozen regering, als een afvallige provincie. De Taiwanese president Tsai Ing-wen zei vrijdag dat Taiwan „al het noodzakelijke zal doen om zijn vrijheid en democratische manier van leven te verdedigen”.

De geheime trainingen komen te midden van oplopende spanningen tussen China en de VS, de twee grootste economieën van de wereld. De afgelopen dagen voerde China zo’n 150 militaire vluchten uit in de defensiezone van het Taiwanese luchtruim. Ook werd donderdag bekend dat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA een speciale China-eenheid formeert.

