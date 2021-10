Amerikaanse onderzeeër vaart op onbekend object

Een Amerikaanse kernonderzeeër is in internationale wateren van de Indo-Pacific op een nog onbekend object gevaren, zo meldt de Amerikaanse marine donderdag. De kernreactor waar de onderzeeër zijn energie vandaan haalt is niet beschadigd en de onderzeeër kon verder varen. De botsing vond afgelopen zaterdag plaats, maar werd vijf dagen later pas gemeld om de missie niet in gevaar te brengen. Zo’n elf bemanningsleden liepen lichte verwondingen op, zo melden Amerikaanse veiligheidsbronnen in de media.

Hoe de aanvaring heeft kunnen plaatsvinden is nog onduidelijk. Anonieme Amerikaanse bronnen binnen de marine melden tegen persbureau AP dat het geraakte object geen andere onderzeeër was. Het zou een gezonken schip, een container of een ander niet in kaart gebracht object kunnen zijn, aldus een marinebron. Dezelfde bronnen melden dat de onderzeeër in de Zuid-Chinese Zee voer voor een routineoperatie. De onderzeeër heeft zijn weg vervolgd naar het Amerikaanse eiland Guam en het incident wordt onderzocht.

De Zuid-Chinese Zee is een gebied waar de militaire spanningen tussen grootmachten China en de VS regelmatig oplopen. China beschouwt het gebied, waar het een sterke militaire aanwezigheid heeft, als zijn natuurlijke achtertuin. Ook de VS houden er militaire oefeningen en betwisten de Chinese aanspraak op het gebied. Woensdag maakten functionarissen van beide landen bekend dat er voor het einde van het jaar een virtuele top zal plaats vinden. De presidenten van beide landen Xi Jinping en Joe Biden zullen elkaar via een videoverbinding treffen in de top die de spanningen tussen beide landen moet verminderen.

