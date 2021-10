Zelfs woede en wreedheid klinken zoet bij sopraan Rial

Opslaan in leeslijst

Onder de noemer Spaans Goud reizen het ensemble Accademia del Piacere en sopraan Nuria Rial deze week langs een viertal Nederlandse zalen. Onbekende barokcomponisten en stukken – vooral Spaanse – willen ze laten schitteren met namen als Sebastían Durón en José de Nebra.

Drijvende kracht achter Accademia del Piacere is gambist Fahmi Alqhai, een kind van verschillende culturen, geboren in Sevilla en met een Syrische vader en een Palestijnse moeder. Alghai bracht na zijn geboorte de eerste elf jaar van zijn leven door in Syrië. Met een eigen compositie en improvisaties op traditionele vormen – zoals de folia – bewees hij hoe eenvoudig deze oude muziek de eeuwen kan overbruggen, hoe dichtbij deze muziek nog steeds voelt voor moderne mensen.

Afgerond en gepolijst

Bij het aandeel van sopraan Nuria Rial begon de muziek wat te wringen. Aan haar stem mankeert niets, alle noten zaten op hun plek, maar er ontbrak een zekere theatraliteit en dramatiek, iets rauws. In de aria’s ging het soms over wrede en hardnekkige adders die zich vastbijten in de borst, een beledigde godheid, de pijn waaraan je niet kunt ontsnappen, wraakzucht, bloedvergieten en dood, maar die woorden klonken bij Rials net zo mooi, afgerond en gepolijst als de doorzichtige saffieren, heldere bronnen, pure hemelen, en het zoete gevlei van de stervelingen die zij bezong.

Zo wist Rial nergens in het prachtige Adiós, prenda de mi amor van het genie José de Nebra het gevoel op te roepen dat hierin een stervende afscheid neemt van zijn geliefde. Wie de tekst niet kende, zou dat drama nooit uit haar zang hebben kunnen halen. Alsof Spaans Goud betekende dat alles moest blinken. We hoorden een beschrijving van de emoties in de muziek, niet de beleving ervan. Dat laatste ervoer je dan wel weer bij de Accademia del Piacere.

Barokmuziek Spaans Goud. Door: sopraan Nuria Rial & Accademia del Piacere. Gehoord: 6/10, TivoliVredenburg, Utrecht. Nog te zien: 7/10, De Waalse Kerk, Amsterdam, 8/10, Muziekgebouw Eindhoven en 9/10, Sint-Janskerk Maastricht. Inl: oudemuziek.nl ●●●●●