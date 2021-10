Zeker twintig doden en tweehonderd gewonden bij aardbeving Pakistan

Het zuidwesten van Pakistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,7. Persbureau Reuters meldt op gezag van lokale autoriteiten dat daarbij zeker twintig doden zijn gevallen en meer dan tweehonderd mensen gewond zijn geraakt. Volgens reddingswerkers zijn de meeste van de dodelijke slachtoffers vrouwen en kinderen. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog verder op zal lopen.

De beving vond plaats in een afgelegen bergachtig gebied op zo’n honderd kilometer van provinciehoofdstad Quetta, waar meerdere kolenmijnen zijn. Op het tijdstip van de beving in de vroege ochtend waren al de nodige mijnwerkers aan de slag. Volgens AP is zeker een mijn is ingestort en zijn daar vier mensen bij om het leven gekomen.

De meeste mensen in het getroffen gebied wonen in van klei gemaakte huizen. Volgens de lokale autoriteiten zijn veel van die huizen beschadigd en zijn honderden mensen dakloos geraakt. Reddingswerkers hebben nog niet alle getroffen plekken kunnen bereiken.