Yorán Vroom leidt zijn band ontspannen door de chaos

Was het een concert in het Bimhuis of was het een verjaardagsfeestje met speeches en familieanekdotes? Het was beide en het was bovenal een goed idee van drummer Yorán Vroom om de zeventigste verjaardag van zijn mentor Eddy Veldman te vieren op de plek waar die zo vaak speelt. Zijn uitgebreide repertoire – onder meer veel van het Surinam Music Ensemble – werd uitgevoerd door twintigers en dertigers en het gaf de gelegenheid om generatiegenoten van Veldman op het podium uit te nodigen.

En ja, dan worden feestjes weleens rommelig. Zeker als er in de basis al elf muzikanten op het podium staan. Dat dan de bas het begeeft is pure pech voor Louis Drenthe. Eenmaal gerepareerd, blijkt zijn instrument belangrijker dan gedacht, want beoogd gastmuzikant Lesley Joseph wil best meespelen – nadat hij een plastic tasje met cadeautjes aan Veldman heeft gegeven – maar is zijn basgitaar vergeten. Dus besluiten de muzikanten elkaar midden in een solo af te wisselen op hetzelfde instrument. Joseph weet de toch al stevig funkende Drenthe zonder opwarming af te troeven met een virtuoze solo.

Grote invloed

Als Yorán Vroom zijn vrolijk rumoerige publiek zowaar even stil krijgt, klinkt opeens een vertrouwde stem uit de zaal. Of er nog iemand wil dansen? Het is Veldman zelf. En dan is er nog een jeugdvriend die herinneringen ophaalt aan de wijk Frimangron in Paramaribo en er loopt het hele concert lang een fotograferend kind over het podium tussen de instrumenten en Veldman wil persoonlijk iets zeggen tegen alle elf de jongelingen. Maar zodra het verjaardagsfeestje weer een concert wordt, blijkt de grote invloed van Veldman, die veel jonge muzikanten al als kinderen onder zijn hoede nam.

Vroom is een van de meest veelzijdige jazzdrummers van het moment. Hij beheerst de mengvorm van kaseko, jazz en West-Afrikaans ritmes perfect. Geleerd van de meester. Vroom leidt zijn band ontspannen door de chaos. Met knikjes en een paar klappen op de snare deelt hij solobeurten uit. Veldman wil zelf ook nog wel even meespelen, een paar maten en dan laat hij het weer met veel genoegen aan de volgende generatie.

Jazz Yorán Vroom – Celebration for Eddy Gezien: 6/10, Bimhuis, Amsterdam. ●●●●●