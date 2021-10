Waarom niemand de straat op gaat voor de ‘Tsjechische George Floyd’

Op de stoep waar Stanislav Tomás in ademnood verkeerde door een politieknie in zijn nek, zit een grote donkere vlek. Het doet even vermoeden dat zijn bloed in de tegels is gesijpeld, maar het blijken resten roet van de vele kaarsen die hier direct na zijn dood in juni hebben gebrand. Bijna vier maanden later herinneren alleen het smoezelige wegdek en de angst van omwonenden nog aan de 46-jarige Roma-man die hier in het Noord-Tsjechische industriestadje Teplice om het leven kwam.

„Iedereen is overstuur”, zegt Natálie Bariová (23), die er als een van de weinigen in de buurt over durft te praten. Niet alleen het gewelddadige incident zelf, ook de intimidatie die erop volgde heeft haar geraakt. Haar vrolijke, ronde gezicht, met een tatoeage van een klein hartje naast haar linkeroog en rood geverfd haar erboven, betrekt. Op sociale media dreigden mensen het verkrotte pand waar zij met haar twee kinderen en „een derde op komst” woont in de fik te steken. En ze heeft van de politie een verklaring moeten tekenen dat ze niets aan journalisten vertelt „wat het onderzoek kan verstoren”, zegt ze.

Van andere ooggetuigen zouden zelfs mobiele telefoons in beslag zijn genomen en filmpjes gewist die ze maakten van Tomás’ worsteling met agenten. Maar een video, die Bariová’s bovenburen live uitzonden op Facebook, is openbaar gebleven. Daarop is te zien hoe drie politiemannen de kermende Tomás vijf minuten lang tegen de grond houden door bovenop zijn benen, rug en hoofd te zitten. Tot hij niet meer beweegt.

Het gebeurde hier pal naast haar raam, op een verzengend hete 19de juni, vertelt Bariová. „We riepen dat ze moesten stoppen, maar de agenten zeiden dat het een normale manier was om iemand te bedaren.” De politie was uitgerukt na een melding uit de buurt dat verschillende mannen op straat zich, waarschijnlijk onder invloed van methamfetamine, agressief gedroegen. „Hij was er niet best aan toe.”

‘Geen Tsjechische Floyd’

Een jaar na de gefilmde verstikking van George Floyd in Minneapolis, verscheen opnieuw videobewijs van excessief politie-optreden tegen een man uit een vaak gediscrimineerde minderheid. Maar de impact was onvergelijkbaar. De dood van Floyd leidde niet alleen in de Verenigde Staten, maar over de hele wereld tot Black Lives Matter-protesten en maatschappelijke en politieke initiatieven om politiegeweld in te dammen.

Buiten ‘het ghetto’, zoals Roma in Teplice deze wijk zelf noemen, ging bijna niemand de straat op voor Stanislav Tomás. Nergens in Tsjechië wordt zijn naam gescandeerd, prijkt zijn foto op een T-shirt, of wordt een standbeeld voor hem opgetrokken. Noch wordt er – voorlopig – een agent vervolgd. „Hangende een intern onderzoek naar de omstandigheden van de interventie” wil de plaatselijke politie op geen enkele manier op de kwestie reageren. De hashtag #RomaLivesMatter was een kort online leven beschoren. De kaarsen zijn verdwenen.

De situatie van twaalf miljoen Roma in Europa is niet hetzelfde als die van zwarte Amerikanen. Maar er zijn veel parallellen wat betreft families die generatie op generatie in diepe armoede leven. Discriminatie, stigmatisering en segregatie in onderwijs, zorg, werk en huisvesting. En de wantrouwige, regelmatig vernederende behandeling door lokale autoriteiten als de politie. „Op dit terras schreeuwde laatst een agent buiten dienst dat alle zigeuners dood moeten”, vertelt de lokale Roma-activist Jozef Miker (56) bij een kopje koffie. „We leven in een racistisch land.”

Miker gelooft niet dat agenten die zaterdag in juni de intentie hadden om Tomás te doden. Maar hij is er wel van overtuigd dat ze er schuldig aan zijn. „ Zodra de agenten doorhadden dat Stanislav niet meer ademde, schakelden ze eerst zwaar bewapende politieversterking in – zo bang waren ze in die Roma-wijk. Pas twintig minuten later arriveerde een ambulance. Toen was het te laat.”

Waar Miker zich écht over opwindt is de reactie van de politie en politici. Twee dagen na het incident maakte de politie bekend dat autopsie had uitgewezen dat Tomás pas in de ambulance en aan een overdosis zou zijn overleden. Op haar officiële Twitteraccount verscheen een filmpje waarin een man, net als Tomás die dag slechts gekleed in een spijkerbroek, duidelijk buiten zinnen probeert een autoruit in te slaan. „Geen ‘Tsjechische Floyd’”, stond erbij. Deze man verdient geen medelijden, was de boodschap.

Politici, tot en met premier Andrej Babis, gingen nog verder. Iemand als Tomás „kon niet verwachten met handschoenen te worden aangepakt”, schreef Babis op Facebook. „Het is triest, maar een normaal, fatsoenlijk mens zou niet in zo’n situatie terecht komen. Ik dank de politie van Teplice voor hun werk, ze hebben het niet gemakkelijk gehad.”

Maar ook Floyd worstelde met verslaving en kwam vaker met de politie in aanraking. En Babis, de populistische politicus die dit weekend hoopt herkozen te worden, spreekt niet voor alle Tsjechen. De vraag blijft waarom hier nauwelijks sympathie klinkt voor Tomás, laat staan een maatschappelijke schreeuw om het aanpakken van structureel racisme en politiegeweld. Statistieken ontbreken, maar ook in 2016 stierf een Roma-man, Miroslav Demeter, tijdens hardhandig optreden van de politie, in een pizzeria. Niemand werd daar ooit voor aansprakelijk gesteld.

Lucie Trlifajová, verbonden aan het Instituut voor Sociologie in Praag, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de relatie tussen Roma (naar schatting 3 procent van de bevolking) en niet-Roma in Tsjechië. „Roma zijn zo structureel buiten de samenleving geplaatst, op eigen scholen en in aparte wijken, dat anderen nooit werkelijk met hen in aanraking komen. Ik ken er aan de universiteit niet één”, zegt zij. Dat leidt onder andere Tsjechen op z’n best tot desinteresse en houdt op z’n slechts negatieve stereotypen in stand.

In een peiling van het Amerikaanse Pew Research Center in 2019 zei 66 procent van de Tsjechen negatief te denken over Roma. „Het narratief dat Roma allemaal leven van uitkeringen is hardnekkig en zorgt vooral in het post-industriële noorden, met relatief hoge werkloosheid, voor spanning.” De politie speelt niet vaak een brute rol in de Roma-wijken, maar wel een van pesterig machtsvertoon. „Ze delen bijvoorbeeld boetes uit aan mensen die ergens buiten zitten, in een wijk zonder parken, speeltuinen of bankjes.”

Wat betreft de Roma-gemeenschap zelf ziet Trlifajová twee redenen waarom die zelf niet harder in opstand is gekomen. „Ze zijn bang dat hun protesten een tegenreactie oproepen. Een decennium geleden waren er veel anti-Roma demonstraties in die regio. En het ontbreekt aan een Roma-elite die het voortouw kan nemen.”

Wachten op excuses

Gebrek aan leiderschap en verdeeldheid wordt ook door Roma-activisten zelf als belangrijke oorzaak van apathie gezien. „We waren van plan om bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Praag te gaan protesteren”, zegt Jozef Miker. „Maar we konden het er niet over eens worden hoe zo’n protest eruit moest zien en wat onze eisen waren. Dus toen is het niet gebeurd.”

Hij heeft ook ruzie met Stanislavs zus Simona. „Je kunt haar beter niet interviewen, want ze liegt altijd. Ze gaf niks om haar broer en nu wil ze geld verdienen.”

Kaarsen in Teplice, op de stoep waar Tomás werd gearresteerd. Foto Gabriel Kuchta / Getty Images

Simona Tomásová (45) woont met haar dementerende moeder een paar dorpen verderop en zegt vooral excuses van de politie te willen. „Niemand heeft sorry gezegd dat ze hem vermoord hebben.” Ze begint te huilen als ze zich herinnert hoe ze twee dagen na Stanislavs dood werd gebeld door een vriendin die de video had gezien. „De politie had ons niet ingelicht. Ik moest zelf naar het bureau om te horen dat hij dood was en mocht pas na een maand zijn lichaam zien en hem begraven. Hij zat onder de blauwe plekken, van zijn nek tot zijn polsen. Als hij wit was geweest, was dit nooit zo gegaan.”

Ze heeft het idee dat „mensen in het buitenland” meer om haar leed en rechtvaardigheid geven dan in haar eigen land. Na aandringen van internationale mensenrechtenorganisaties beloofde de politie toch een eerder verworpen intern onderzoek te zullen doen. En ook de ombudsman zou zich na bemoeienis van de Raad van Europa in de zaak verdiepen. „De Tsjechische staat had dit liever onder het vloerkleed geschoven”, zegt Tomásová, die nog steeds weinig vertrouwen heeft in het onderzoek.

Ondertussen is schaamteloos misbruik gemaakt van de dood van haar broer. Een Tsjechische Roma-man begon zogenaamd namens de nabestaanden een inzamelingsactie op sociale media. Nadat er bijna 8.000 euro op diens bankrekening gestort was, verdween hij spoorloos.

Bij Natálie Bariová in de straat is het nog steeds onrustig. „Wij zijn er door andere Roma van beschuldigd dat wij de politie hadden gebeld en niet genoeg hebben gedaan om zijn dood te voorkomen. Sommigen dreigden dit huis in brand te steken.” Daarom snapt ze dat veel buren zich nu liever stil houden over Stanislav Tomás. Zelf kiest ze daar na enige twijfel niet voor. „Het is belangrijk dat we dit niet vergeten. Hij was een junkie, maar ook zijn leven deed er toe.”