U, consument, bent de boosdoener

Nu in de bonus: water. Niet langer in plastic flessen, maar in kartonnen drinkpakken met plastic binnenkant. ‘Zonder statiegeld’, lonkt een postertje bij Albert Heijn. Het zou een storm in een pak kraanwater zijn, als het niet zo exemplarisch was voor de hele branche. Terwijl de ceo’s voldaan hun handtekeningen zetten onder groene afspraken, zijn hun juridische teams koortsig aan het uitvlooien hoe ze die kunnen ontwijken.

Drinkpakken: de Maagdeneilanden van de verpakkingsindustrie. We hebben ons keurig laten informeren over de mazen van de wet en zijn daar uiterst zorgvuldig doorheen gekropen.

Boeren moeten zich kapot werken tegen bodemprijzen, en kunnen daardoor niet verduurzamen. Supermarkten houden die vicieuze cirkel in stand, liet Zembla laatst zien. Hetzelfde geldt voor vleesconsumptie, aangejaagd door stuntprijzen. Ongezonde voeding: idem dito. Zoals Facebook een machine is die maximale tweespalt genereert, zo zijn supermarkten afgesteld op maximale consumptie, van de looppaden tot de kassakoopjes. En dan blijken onze lijkenkisten ineens te krap.

De consument wil het nu eenmaal, roept de grootgrutter, terwijl hij zelf alles in het werk stelt om alle informatie over duurzaamheid en dierenwelzijn bij die consument weg te houden, zodat die alleen maar een prijskaartje heeft om te vergelijken.

De Tweede Kamer nam vorig jaar een motie aan: supermarkten zouden jaarlijks hun duurzaamheidsstappen moeten rapporteren. Dat weigeren ze koppig. Landbouwminister Schouten (CU) gaat „de druk opvoeren”. En ze wil een heffing op niet-duurzaam assortiment.

Tsjonge, bij wie zou die terechtkomen? Dat zal hem leren, die mallotige consument, die nu al zijn energierekening amper kan betalen. Waarom zo’n heffing in plaats van supermarkten dwingen tot verandering? Ooit werkte het, consumenten verleiden tot duurzaam gedrag. Subsidies op zonnepanelen. Prachtig. Zolang het eigenbelang maar samenviel met het grotere belang.

Maar alle huidige crisissen – klimaat, biodiversiteit, gezondheid – vragen om een grotere individuele investering dan dat het aan individueel voordeel oplevert. Het draait dan dus om morele keuzes. Heffingen veranderen die in transacties. Wie rijk is koopt CO 2 -compensatie, wie arm is vervuilt.

De sleutel uit deze impasse ligt bij de supermarkten. Sterker nog, die hebben een complete sleutelbós in handen om transities te versnellen en vicieuze cirkels te keren. Toch houden ze die welbewust op zak.

Als je ziet hoe supermarkten voor zulk klein bier als statiegeld al schijterig uitvaren naar hun Maagdeneilandjes, hoe kunnen ze dan ooit de morele leidersrol op zich nemen die nu van ze nodig is? Nog maar eens „de druk opvoeren”? En dan horen we hetzelfde liedje terug.

U, consument, bent de boosdoener. Wij doen niets verkeerd. Wij houden ons keurig aan de mazen van de wet.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.