Turkije ratificeert klimaatakkoord van Parijs alsnog

Als laatste G20-land heeft Turkije het klimaatakkoord van Parijs geratificeerd. Het Turkse parlement stemde woensdag unaniem in met een motie die het klimaatakkoord kracht van wet geeft.

Turkije weigerde het in 2015 gesloten akkoord aanvankelijk te ratificeren omdat het daarin wordt aangemerkt als ‘ontwikkeld land’. Ankara eiste dat dit werd veranderd in ‘ontwikkelingsland’, want dan zou het kunnen profiteren van het klimaatfonds van 100 miljard dollar (ruim 86 miljard euro), geld waarmee rijke landen ontwikkelingslanden helpen om de klimaatdoelen te halen. Zonder dit klimaatfonds zegt de Turkse regering geen geld te hebben om hernieuwbare energieprojecten op te zetten.

Daarom staat in de motie die het parlement heeft aangenomen dat Turkije het verdrag ratificeert als ontwikkelingsland en het ook als zodanig zal implementeren – zo lang het niet „zijn recht schaadt op economische en sociale ontwikkeling”. Turkije heeft een verzoek ingediend bij het secretariaat van het klimaatverdrag in de Duitse stad Bonn om zijn naam te verwijderen van de lijst van ontwikkelde landen. De kwestie staat op de agenda van de klimaatconferentie begin november in Glasgow.

Belofte van 3 miljard

Er is nog een reden dat de Turkse regering alsnog besloot om het klimaatverdrag, dat tot doel heeft de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden Celsius, te ratificeren: een gunstige lening van 3 miljard dollar die is beloofd door de Wereldbank, Frankrijk en Duitsland in ruil voor ratificatie. „Drie miljard is een serieus bedrag voor een land als het onze, om te gebruiken voor hernieuwbare energie en andere milieuvriendelijke projecten”, aldus onderminister van Milieu en Verstedelijking Mehmet Emin Birpinar nadat de zender T24 de lening onthulde.

„Het uitgangspunt van Turkije in de klimaatonderhandelingen is altijd geweest om te profiteren van financiering en technologie, maar acties te vermijden die de klimaatverandering zullen vertragen”, zei activist Önder Algedik, hoofd van de Klimaatstichting (Iklim-Der), tegen T24. Hij wees erop dat Turkije in het klimaatverdrag streeft naar de uitstoot van 929 miljoen ton CO 2 in 2030. Maar dat is een verdubbeling ten opzichte van 2019, en een snellere stijging dan in de dertig jaar daarvoor.

In de twee decennia dat Erdogan aan de macht is, is de Turkse economie onstuimig gegroeid. Dit ging ten koste van de natuur en het milieu. Daar bekommeren Turkse bedrijven zich vaak weinig om. En als er regels zijn worden die nauwelijks gehandhaafd, omdat economische groei belangrijker is. Maar klimaatverandering heeft wel degelijk gevolgen voor Turkije, dat deze zomer kampte met ernstige droogte en bosbranden, die tienduizenden hectares bos hebben verwoest.

Sera Kadigil Sutlu van de Turkse Arbeiderspartij, een kleine, linkse partij waar diverse prominente oppositiepolitici zich recentelijk bij aan hebben gesloten, vroeg zich af of de regering wel oprecht is in haar voornemen klimaatverandering te bestrijden. Zou het daarvoor zijn vervuilende industriële projecten opgeven? „Ga je bijvoorbeeld metaalwinning in de Zwarte Zee (regio) verbieden? Ga je stoppen met belachelijke projecten zoals Kanal Istanbul [een kanaal dat de Zwarte Zee en de Zee van Marmaris moet verbinden, red.]?”