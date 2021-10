Sportscholen

Sinds een paar jaar is de jongste neef (13) verslaafd aan boeken. Ook al is hij inmiddels geen kind meer, toch vond hij dat hij ter gelegenheid van de Kinderboekenweek een nieuwe stapel leeswerk mocht uitkiezen. En zo stonden we in de boekhandel en mikte hij het ene na het andere exemplaar in zijn mandje en rekende ik uiteindelijk voor zo’n bedrag af dat ik de rest van de maand op een dieet van pindakaas zal moeten zien te overleven, maar wat maakt het uit want het jong leest.

„Weet je wat ik zo leuk vind aan boeken”, zei hij toen we met twee uitpuilende tassen op de tram wachtten. „Dat ik het gevoel heb dat mijn hoofd erdoor groeit.”

Daar moest ik de rest van de dag om glimlachen. De kruipruimte tussen de oren neemt door een goed boek aan omvang toe. Sowieso draaien de betere verhalen rond de verhouding tussen het kleinere en het grotere. Zoals het individu versus de groep, de mens versus de natuur, maar ook het innerlijk versus de buitenwereld. Wat je ermee aan moet wanneer de werkelijkheid die zich in jou afspeelt, botst met de werkelijkheid die je van buitenaf krijgt opgelegd, of dat nou in de vorm van regels, wetten, etiquette, common sense of andere vormen van natuurgeweld is. De kleine en de grote wereld staan vaak met elkaar op gespannen voet, en de interessantere verhalen tonen de verschillende manieren van hoe je je daartoe kunt verhouden.

Zoals in Gozert, van Pieter Koolwijk, dat afgelopen dinsdag de Gouden Griffel won voor het beste kinderboek van het jaar (en ook een grote aanrader is voor de volwassen lezer), waarin hoofdpersoon Ties van zijn ouders geen denkbeeldige vriend meer mag hebben, omdat ze hem daarvoor te oud vinden. Het lukt Ties echter niet om afscheid te nemen, waardoor hij op een zeker moment in een inrichting wordt geplaatst. Het geweldige en totaal onverwachte einde zal ik hier niet verklappen, maar uiteindelijk wordt er een vuist gemaakt tegen de moderne gewoonte om al het wonderlijke dat zich in ons hoofd afspeelt slechts te beschouwen als iets wat moet worden behandeld of, erger nog, genezen.

Boeken vieren de elasticiteit van de geest. De beste verhalen lakken niets weg, maar kijken in hoeverre de werkelijkheid op te rekken valt tot er weer een beetje in geleefd kan worden. Voor mij was het als kind altijd feest wanneer ik door een boek dacht: o, mag dit ook, bestaat dit ook, kán dit ook. En dat is het voor mij als volwassene nog steeds.

Boeken zijn sportscholen voor de verbeelding, dacht ik toen ik me gisteravond in bed terugtrok met een boek. Ik hoop nooit uitgetraind te zijn.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.