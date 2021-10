Facebook-oprichter Zuckerberg ontkent beschuldigingen van klokkenluider

In een bericht op zijn eigen Facebook-pagina ontkent Facebook-oprichter Mark Zuckerberg de beschuldigingen van klokkenluider Frances Haugen. Woensdag reageerde de topman op de felle kritiek van Haugen. Uit documenten die zij naar The Wall Street Journal lekte, blijkt dat het bedrijf al lange tijd wist dat de app Instagram mogelijk de geestelijke gezondheid van onzekere tienermeisjes schaadt en dat de algoritmes kunnen zorgen voor een tweedracht in de samenleving. De voormalige medewerker van Facebook zegt dat het bedrijf winst maken belangrijker vindt dan de veiligheid van de gebruikers.

„Het is moeilijk om berichtgeving te zien die ons werk en onze motieven verkeerd voorstelt”, aldus Zuckerberg, die als oprichter en topman nog altijd de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen bij Facebook heeft. Volgens hem is de polarisatie wel toegenomen in de Verenigde Staten maar zijn sociale media daar niet de oorzaak van. Zuckerberg stelt daarnaast dat uit eigen onderzoek bleek dat Instagram juist een goede invloed had op de mentale gesteldheid van tieners. Tienermeisjes die te maken hadden met problemen zoals eenzaamheid, angst, verdriet en eetproblemen, zeiden volgens Zuckerberg in onderzoek vaak dat Instagram deze problemen verminderde in plaats van verergerde. (NRC)