Simone Brummelhuis: ‘Schrijven aan een dierbare heeft iets troostends’

‘Op zondag ga ik meestal eerst een uur lezen, op dit moment de biografie van Philip Roth. Daarna móét ik sporten, dat komt uit mijn jeugd. Een paar keer per jaar is het belangrijk voor mij om precies de vier kilometer te rennen van mijn huis naar begraafplaats Zorgvlied. Met een muzieklijst die ik zelf geshazamd heb. Steeds als ik ergens iets hoor, shazam ik het en zet het in mijn hardlooplijst. Het is een heerlijke lijst met een ratjetoe van slappe liedjes, maar ook popsongs of een klassiek stuk, alles door elkaar, dat maakt niet uit.

„Naar de begraafplaats ren ik vanaf mijn huis langs de kades, door het Beatrixpark, via de Amstel tot aan de bloemenman bij de ingang. Meestal koop ik dan een bloemetje – daarna maak ik er een rondje. Mijn vader ligt daar. En op de weg naar mijn vader ligt de vader van een vriendin. En er ligt een vriendin die vrij jong overleden is, toen met nog jonge kinderen. En onvermijdelijk: dit lijstje wordt langer.

„Mijn vader heeft een graf waar ik een stellage heb neergezet waar je bloempotten op kan zetten. Maar daaraan hebben wij allemaal vorken en lepels gehangen, die rinkelen in de wind: hij hield enorm van lekker eten en van uit eten gaan. En je kunt ook met je hand die lepels en vorken laten rinkelen: papa, ik ben er. Bij mijn vriendin heb ik in een opwelling een plastic bakje neergezet met een opschrijfboekje en een pen. En daar ben ik in gaan schrijven.

„De eerste bladzijde heb ik leeggelaten, want ik vond het niet passend als ik zelf op de eerste pagina zou schrijven. Die is voor de familie. Maar verderop in het boekje heb ik ‘ha’ gezegd, en inmiddels zijn we aan het tweede boekje toe, want de familie heeft het opgepakt: iedereen schrijft erin.

„Het is niet een dagboek, want dat is van één persoon en leest nooit iemand. Dit is iets wat je schrijft aan de overledene. Het heeft iets troostends, dat je schrijft aan een dierbare: ‘het gaat goed’ of ‘ik zie je kinderen opgroeien’, ik noem maar iets. En wat ook fijn is, is dat je ziet dat er regelmatig mensen komen. Want ja, ook bij mijn eigen vader dacht ik toch wel vaak: wie zijn er nou eigenlijk geweest?

„Het is voor iedereen troostend om iets te schrijven in zo’n boekje. Maar het is ook dat ik het wel iets vind hebben om daar even na te denken, te reflecteren. Zelfs bij graven waar jarenlang maar één iemand komt, kan zo’n boekje werken. Want zo iemand kan daar dan even zitten schrijven – en zichzelf teruglezen bij terugkomst: ‘toen was het dit’ en ‘toen was het dat’. En ook al ben je zelf de enige die erin leest, het is toch anders – omdat het aan een geliefde gericht is, en daar blijft liggen.

„Die bloemenman verkoopt bloemen, maar eigenlijk zou hij plastic doosjes met boekjes en pennen moeten verkopen. Anderzijds, mensen kunnen dat natuurlijk gratis van huis meenemen, dan is het helemaal voor niks.

„Het klinkt misschien gek, maar we gebruiken gewoon een take-awaybakje van de chinees. Heel irritant, want soms sijpelt daar wat water in en dan denk ik elke keer: oeh, daar moet ik iets aan doen, dit voldoet niet op de lange termijn. En ik verstop het doosje en het boekje onder een steen. Mensen zijn altijd in de weer met die tuintjes en zo. Maar ik vind het met woorden veel prettiger dan met plantjes.

„Bij mijn vader ligt ook een boekje. We lezen erin, ook van elkaar. We praten er niet over. Zelfs met mijn moeder niet. En met de kinderen van mijn vriendin praat ik er ook niet over. We weten van elkaar dat we erin schrijven. En dat is voldoende.

„Een zingevingsweekenddingetje, is het. En dan ren ik terug naar huis. En meestal is mijn man dan al met de honden aan het wandelen en gaan we ergens koffiedrinken.”

Simone Brummelhuis (1965) begon als advocaat, richtte een uitgeverij op en is oprichter van The Next Woman, een platform voor ondernemende vrouwen.