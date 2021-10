Scholl en Engeltjes zingen Purcell prachtig intiem

Even denk je dat countertenor Maarten Engeltjes zijn voormalige mentor, de grote Andreas Scholl, is voorbijgestreefd. In het openingslied, ‘Here the deities approve’ van Henry Purcell, zingen ze na elkaar dezelfde regel, en eerlijk is eerlijk, Scholls falset steekt wat dun en geknepen af bij het warme, donkere en toch heldere geluid van Engeltjes. Maar muziek is geen wedstrijd en even later mengen hun stemmen schitterend in ‘Sound the trumpet’.

De beide eersteklas countertenors zijn op tournee met een mooi samengesteld Purcell-programma, waarin ze duetten afwisselen met solostukken. Engeltjes’ eigen jonge barokensemble, PRJCT Amsterdam, zorgde voor de uitstekende begeleiding. Tussendoor droeg acteur Frans van Deursen zeven Shakespeare-sonnetten over muziek en liefde voor. De sonnetten waren goed gekozen en door Van Deursen zelf losjes maar communicatief vertaald.

Subtiel gevormde frasen

In een halfvol Muziekgebouw Eindhoven excelleerde Engeltjes in ‘If music be the food of love’, waaraan het programma zijn naam ontleent. Ook de dynamische continuo-begeleiding viel op. Scholl onderstreepte daarna zijn meesterschap in ‘Music for a while’: lange, met melancholie opgewreven tonen die straalden in subtiel gevormde frasen. Zijn stem bezit een wat mistige, onthechte helderheid die nooit gaat vervelen. De woordschildering op ‘drop’ werd lekker vet aangezet in het ensemble – je hoorde ze neerploffen, de slangen, de zweep, verslagen door klinkende schoonheid.

Bij de beroemde Dido-aria ‘When I am laid in earth’, meestal niet door countertenors gezongen, gebeurde iets opvallends: Scholl zong een paar maten en legde de muziek toen stil, om vervolgens opnieuw te beginnen. Zo’n spanningsbreuk is ongemakkelijk voor musici, maar Scholl oversteeg het moment met een intense en urgente vertolking. De toegift was ook opmerkelijk. ‘Fiddle away, Josef,’ zei Engeltjes tegen concertmeester Josef Zák. De keuze was gevallen op de Schotse traditional ‘Annie Laurie’, die Engeltjes en Scholl prachtig intiem zongen, terwijl PRJCT Amsterdam bewees ook een heel aardig folkbandje te zijn.

Klassiek Purcell & Shakespeare. Door: Andreas Scholl en Maarten Engeltjes & PRJCT Amsterdam. Gehoord: 6/10, Muziekgebouw Eindhoven. Tournee t/m 16/10. Inl: prjct.amsterdam ●●●●●