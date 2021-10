Pensioenfondsen moeten juist blijven beleggen in olie en gas

Wat doet een bedrijf met een milieuvervuilend productieproces wanneer een aandeelhouder niet langer in dat bedrijf wil investeren vanwege die milieuvervuiling? Het antwoord hierop is van groot belang voor de impact die beleggers kunnen hebben op duurzaamheid. Wetenschappelijk onderzoek op dit gebied komt de laatste tijd steeds meer op gang en biedt bruikbare inzichten.

Jac. Kragt is universitair docent Finance (Tilburg University) en toezichthouder in de financiële sector.

Er zijn enkele industrieën die de grote institutionele aandeelhouders al jaren mijden – wapens, tabak, gokken en dergelijke. De meeste van deze bedrijven hierin hebben geen behoefte aan nieuw kapitaal, omdat ze weinig vernieuwend zijn en daarvoor navenant weinig hoeven investeren. Zij gaan daardoor zelden of nooit de markt op om nieuwe aandelen aan de man te brengen. Of beleggers hun aandelen willen bezitten is voor bedrijven in deze sectoren irrelevant, simpelweg omdat ze niet nodig zijn.

Dat geldt in versterkte mate voor de fossiele industrie. De grote mondiale olie- en gasbedrijven en mining companies investeren minder dan zij aan winst boeken nadat het dividend is betaald. Met wat aan winst overblijft kopen zij hun eigen aandelen in. Dat is nog altijd beter dan die miljarden improductief op een bankrekening te laten staan. En dit gaat al jaren zo.

Beleggers die om milieuredenen van hun aandelen in de fossiele industrie af willen, verkopen op die manier hun belang deels aan het bedrijf zelf en deels aan aandelenbeleggers voor wie het milieu geen overweging is. En zo verandert er door het wisselen van aandeelhouders niets aan het milieubeleid van zo’n bedrijf.

Geen hogere kosten

Wetenschappelijk onderzoek toont bovendien aan dat bedrijven die door aandelenbeleggers worden uitgesloten niet met een merkbare toename in de kosten van hun kapitaal te maken krijgen. Of anders gezegd, hun aandelenkoers daalt daardoor niet merkbaar. En dat betekent dat het voor hen zelfs niet duurder of moeilijker wordt om te investeren in hun milieuvervuilende activiteiten, als ze al kapitaal nodig zouden hebben.

Het goede nieuws is dat uit ander onderzoek blijkt dat betrokken aandeelhouderschap (engagement) wél effect heeft op de milieu-inspanningen. Grote aandeelhouders spreken het management van de bedrijven die ze in portefeuille hebben aan op de milieu-impact van hun activiteiten. Hoe groter het aandelenbelang dat deze lobbyende aandeelhouders hebben, hoe groter de reductie van de CO 2 -uitstoot van die bedrijven.

Aandeelhouders benoemen bestuurders

En dat is logisch. Grote aandeelhouders hebben de macht om in aandeelhoudersvergaderingen bestuurders te benoemen, resoluties van het management af te keuren, enzovoort. Een sterk voorbeeld hiervan is de benoeming van drie nieuwe toezichthouders in het bestuur van ExxonMobil deze zomer. Dit lukte doordat grote beleggers meestemden met de relatief kleine aandeelhouder die hiertoe het initiatief nam. Het management van bedrijven luistert naar grote aandeelhouders, ook buiten de vergaderingen om, om hen voor zich te blijven winnen voor het geval ze nodig zijn.

Milieubewuste beleggers moeten zich dus afvragen hoe ook zij nodig kunnen zijn voor bedrijven waarvan ze iets willen. Pensioenfondsen die hele industrieën uitsluiten, zoals sinds vorige maand Pensioenfonds Horeca en Catering en PME, maken zich juist onnodig als aandeelhouder. Wie zijn pensioenfonds verwijt dat het in de praktijk te weinig invloed uitoefent op fossiele bedrijven, zoals drie rijksambtenaren onlangs in NRC (30/9) deden tegenover hun pensioenfonds ABP, zou niet moeten willen dat die invloed geheel uit handen wordt gegeven. Het zou beter zijn voor het milieu dat de grote pensioenbeleggers verantwoordelijkheid nemen voor het verschil dat zij kunnen maken. Spreek hen liever daarop aan dan te bepleiten dat zij zich terugtrekken uit de fossiele industrie.