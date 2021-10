Opzettelijk frustrerende voorstelling voelt als zelfkastijding

De afgelopen anderhalf jaar hebben van alle theatermakers veel flexibiliteit geëist, maar zo bont als bij de Gentse theatergroep Ontroerend Goed werd het maar voor weinigen. Negen keer moest de première van Every word was once an animal worden uitgesteld. Steeds als alles klaar leek om het stuk eindelijk te presenteren, grepen de (inter)nationale coronamaatregelen in.

Het gevoel van voortdurend opnieuw moeten beginnen, beheerst de uiteindelijke voorstelling. In de beginscène loopt een vrouw de speelvloer op om uit te leggen wat er straks gaat gebeuren: er zal een vrouw de speelvloer oplopen om de voorstelling te openen. De dubbeling die zo ontstaat, leidt tot een spel met fictie en realiteit die door alle acteurs wordt volgehouden. Ze stellen zich voor met een bepaalde naam, maar trekken die meteen weer in twijfel, of verzekeren ons een hele monoloog lang dat ze nooit tegen ons zouden liegen om vervolgens glashard het tegendeel te bewijzen.

Zo ontstaat een sfeer van continue onzekerheid die sterk doet denken aan de afgelopen periode van steeds veranderende maatregelen en persconferenties vol geveinsde feitenkennis. Vooral Bastiaan Vandendriessche maakt indruk met zijn vermogen om als volleerd demagoog het publiek te charmeren met een betoog dat alleen maar uit leegte bestaat.

Ondermijnd en afgebroken

Toch wringt er iets. Omdat de structuur van Every word was once an animal al snel duidelijk wordt, begint de voorstelling zelf wat hol te voelen. Alles dat wordt ingezet, wordt net zo snel weer ondermijnd en afgebroken, waardoor er nergens iets van poëzie of betekenis kan ontstaan. Dat is deels natuurlijk de pointe van het stuk, maar wellicht slagen regisseur Alexander Devriendt en zijn cast er een beetje té goed in om dat te illustreren: nu er eindelijk weer wat mogelijk is in het theater voelt de opzettelijke frustratie van Every word was once an animal een beetje als zinloze zelfkastijding.

Theater Every word was once an animal. Door: Ontroerend Goed. Gezien: 5/10, Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, Amsterdam. Tournee t/m 15/10. Inl: ontroerendgoed.be ●●●●●