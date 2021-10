Paddenstoelen zoeken is verslavend, het geeft energie én rust

Snel, snel, snel fiets ik door de binnenstad, ik moet opschieten, anders kom ik te laat. Maar dan, ineens, sta ik vol op de rem: in mijn ooghoek dook iets op, zomaar tussen de stoeptegels. Geschubde inktzwammen! Drie rijen, als kinderen op een schoolfoto, de een wat groter dan de ander. Hun langwerpige bolle hoofden zijn nog mooi gesloten, de zwarte substantie waaraan ze hun naam te danken hebben, druipt er nog niet uit. Ik haal een mesje uit mijn tas en fiets even later nog sneller verder, maar nu, ondanks de haast, gelukzalig grijnzend. Vanavond eet ik inktzwammensoep.

Al zoek ik niet naar paddenstoelen, ik zoek altijd naar paddenstoelen. Het is een tweede natuur. Overal zit mycelium, een netwerk van schimmeldraden, in de grond. Onder elk parkje, alle veldjes, in het bos en het stadsplantsoen, in de duinen, maar ook onder de stenen van de binnensteden en onder het asfalt – over de hele wereld. Paddenstoelen schieten her en der tevoorschijn, zie je als je er eenmaal oog voor hebt. Ze zijn er ook altijd, anders dan veel mensen denken, in elk seizoen. Al zijn ze nu, in de herfst, het meest talrijk en het gemakkelijkst waar te nemen.

Paddenstoelen zoeken, of je ze nu gewoon wilt bekijken of op wilt eten, is verslavend. Het is zoiets als je vergapen aan wat buiten bloeit, of als vogels kijken. Maar bloesems verdwijnen, vogels vliegen op, waar paddenstoelen, al is hun levensduur kort, zich niet verroeren. Afgezien van heksenboter, een glanzende, diep gele slijmzwam, die kan ‘kruipen’. Heksenboter beweegt als een stofzuigertje door het bos, terwijl het micro-organismen verorbert.

Paddenstoelen zoeken geeft energie én rust. Ingespannen turen werkt niet, je moet je ogen ontspannen laten dwalen langs de grond, en vooral niet snel lopen. Paddenstoelen zoeken is anti-haast, anti-opgejaagd zijn. Al paddenstoelen zoekend ga je op in de omgeving en verdwijnt de tijd. Je hebt geen afleidende gedachten meer, je zintuigen staan aan en open. Mutsig of zweverig is het niet, want je bent ook op jacht, en dat maakt buitengewoon gelukkig. O, wat een verrukking als je op een boleet stuit, of een amaniet, half uit zijn beurs gebarsten, uit de grond ziet komen. Als je een kudde fluweelpootjes treft of oe, een troepje prachtvlamhoeden: veel paddenstoelen zijn een lust voor het oog.

Geschubde inktzwam. Illustratie Getty Images

Het wordt nooit eentonig tussen al dat gezwam. De hoeveelheid soorten, vormen, kleuren is immens. Elke nieuwe soort is een feest, en zelden een feest van herkenning. Wie voor het eerst reuzenbovisten aantreft in een weiland, weet niet wat ’ie ziet. Zijn er gigantische eieren uit de hemel gevallen? Je vergapen doe je je ook aan de knolparasol. De ene dag is dat net een trommelstok, de volgende dag heeft hij een hoed ter grootte van een elpee. Soms steekt een boom vanuit een holte ineens zijn tong naar je uit: dat is de biefstukzwam, dieprood en vlezig. Hier en daar is een omgevallen boom besprenkeld met glanzende porseleinzwammen, doorschijnend wit.

Het is altijd weer geweldig als je er een of meerdere ontwaart, verstopt onder struweel of bijna wegvallend tegen de ondergrond – vaak is het alsof ze je al glimlachend stonden te bekijken, met je gescharrel.

Naast triomfen biedt paddenstoelen zoeken ook aldoor teleurstellingen. In principe keren veel soorten elk jaar op dezelfde plek terug, maar evengoed kan een laan die vorig jaar helemaal vol stond met kabouter Spillebeen-woningen, een jaar later leeg blijven. Paddenstoelen zoeken is dus ook spannend. Ik kikker ook daarvan op, het stemt op een goede manier nederig.

Verassing, verwachting, vervulling, en een prettig besef van het eigen er-zo-heel-veel-niet-toe-doen: het paddenstoelenrijk, dat er altijd was, is en zal zijn, wat wij mensen ook uitvreten, biedt de mens dat allemaal. En, nog een voordeel, als het regent denk ik niet bah, maar: ha, wat fijn voor mijn gabbertjes.

Eikhaas. Illustratie Getty Images

De liefde voor de paddenstoel heeft in mijn geval ook te maken met liefde voor het Zweedse kinderboek en mijn opvoeding. Ik vermoed dat het door mijn moeder en Astrid Lindgren komt dat ik de droom om paddenstoelen te zoeken zo lang ik me kan herinneren, koesterde. In Lindgrens boeken betrekt een roversdochter een grot in het woud en overleeft op wat ze daar aan voedsel vindt. Dorpskinderen trekken al foeragerend met mandjes door het bos – in Zweden is dat doodnormaal. Ook was ik als kind al dol op champignons, die mijn moeder weleens inmaakte. Ze vertelde erbij dat de lekkerste op mergel groeiden, in grotten in Limburg. Mijn allereerste zelfgeplukte paddenstoelenmaal bestond jaren geleden uit eekhoorntjesbrood en heksenboleten in Småland, de Zweedse provincie waar Lindgren vandaan kwam en die geen enkele overeenkomst vertoont met de gelijknamige kinderafdeling in Ikea.

Sindsdien had ik het geluk in Nederland bij toeval tegen een andere paddenstoelenknurft aan te lopen, die mijn beste vriend werd. Hij scharrelde al in zijn jonge jaren zijn kostje bijeen en nam mij op sleeptouw, leerde me soorten onderscheiden, wees aan welke paddenstoelen eetbaar waren en waar het wel was toegestaan om een beetje te plukken.

Ik kocht een goede veldgids (aanraders zijn bijvoorbeeld De grote paddenstoelengids van Ewald Gerhardt en de veldgidsen van de KNNV) en ging, intussen compleet gegrepen, op zoek naar nog grotere kenners. Mijn paddenstoelenliefde bracht me in de loop der jaren op bijzondere plekken, tot in het binnenland van Griekenland aan toe. Elke dag dwaalden wij, deelnemers aan deze groepsreis, uren door het woud. We bereidden onze vondsten tussen de middag op een vuurtje langs een beek, aangevuld met wilde kruiden. We vonden er bijvoorbeeld melkzwammen, truffels (met een truffeljager en zijn hond) en de allerlekkerste paddenstoel die ik ken: de keizersamaniet. Die komt in Nederland niet voor.

Paddenstoelen die je nu zou kunnen treffen Vliegenzwam Rood met witte stippen. Zwavelzwam Geel-oranje waaier, later wit, aan een loofboom. Elfenbankje Rozetten in etages op dood hout, wit, beige. Porseleinzwam Schitterend glanzend wit op een steeltje, rond hoedje. Grote sponszwam Sprekend een spons, aan de voet van naaldbomen. Geschubde inktzwam Cylindervormige grijs-zwarte hoed op vrij lange witte steel. Later open en zwart druipend. Smakelijke melkzwam Flets oranje deukhoedje op een dikke gevlekte steel, lekt ‘melk’ bij beschadiging. Grote parasolzwam Wit-beige trommelstok, vervolgens een grote platte hoed. Imposant. Oesterzwam Groeien overal in het wild, in diverse tinten lichtgrijs en smoezelwit. Judasoor Roodbruin en oorvormig, inclusief kraakbeenachtige ribbeltjes, op vlier en esdoorn vooral. Reuzenzwam Enorme verzameling bruine flapjes aan de voet van een boom. Weidechampignon Grijzige champignon met vlokkige hoed, dikwijls in een heksenkring in open land. Schubbige bundelzwam Stro- tot diepgele punthoedjes in groepje, met meeslepende donkere schubjes. Koraalzwam (meerdere soorten) Kleine tot heel kleine rechte kaarsjes dicht opeengepakt, in diverse kleuren wit, geel en oranje, soms met een kroontje. Koningsmantel Roze tot purperen viltige hoed met gele ondergrond.

In veel landen, zoals in Scandinavië, maar ook rond de Middellandse Zee en in het voormalig Oostblok, is paddenstoelen kennen en ze plukken voor consumptie iets doodgewoons. Iedereen kan en doet het. In Nederland, en bijvoorbeeld ook Engeland, bestaat die traditie niet of nauwelijks. Het gold in onze streken vroeger als armeluisvoer, modderig, laag bij de gronds: het was natuurlijk gratis.

Mensen zijn hier dan ook dikwijls onbekend met, en zelf een beetje bang voor paddenstoelen. In de biologische paddenstoelenkraam Portabella van Natascha Rothengatter en Julia Bos, op de biologische markt in Haarlem, Amsterdam en Zutphen, waar ik een dag per week werk, vergapen mensen zich bij voortduring aan onze uitstalling. Velen deinzen in eerste instantie terug voor de wilde soorten en vragen na aankoop nog even extra na of er écht geen gevaar van vergiftiging dreigt – wel met van verwachting glinsterende ogen.

Mensen hebben lang niet begrepen wat paddenstoelen waren, en hoe ze ‘werkten’. Zwammen duiken ineens op, soms in groten getale, en zijn even plotseling weer verdwenen. De link met hekserij, met duistere magie, lag voor de hand. Pas met de uitvinding van de microscoop kwam de verklaring. De ‘boom’ van mycelium, het schimmeldradennetwerk waar paddenstoelen aan groeien, zit verstopt onder de grond. De vruchtlichamen van die boom zijn de paddenstoelen. Het plukken ervan schaadt dus niet, net zomin als bij appels, tenzij je als een dolleman alles uit de grond gaat staan rukken natuurlijk (ontbossing en bemesting zijn wel echt schadelijk, en natuur is schaars in dit land).

Paddenstoelen zijn fauna noch flora, ze vormen een aparte categorie: fungi. Er komen in Nederland rond de 5.000 soorten paddenstoelen voor: met de hele kleintjes – met het blote oog soms niet eens waarneembaar – meegerekend zelfs 8.500. Wanneer je zelf wilt gaan plukken, is kennis van zaken absoluut een vereiste. Lees in een gids vooral de teksten: foto’s zijn bedrieglijk. Een paddenstoel van een en dezelfde soort kan enorm in kleur en vorm variëren, afhankelijk van zijn leeftijd en de weersomstandigheden.

En ja, een deel van de paddenstoelen in Nederland is giftig, een aantal zelfs dodelijk, zoals de vrij algemeen voorkomende groene knolamaniet. Andere soorten kunnen je hevige buikpijn bezorgen of kotsmisselijk maken. Toch kun je elke soort gerust wel proeven, mits je het hapje daarna meteen uitspuugt. Geur en smaak verraden over het algemeen veel. Paddenstoelen zoals de bittere boleet, de karbolchampignon en de braakrussula heten niet zomaar zo.

Paddenstoelen plukken is in ons land op de meeste plaatsen verboden, er staan fikse boetes op, maar er zijn gebieden van Staatsbosbeheer waar wat meenemen, maximaal 250 gram, is toegestaan. Zelf pluk ik paddenstoelen waar niemand er last van heeft of ze mist, in de stad, op vage veldjes, op parkeerplaatsen aan bosranden en ook weleens op, jawel, een begraafplaats. Eng of vies vind ik paddenstoelen persoonlijk nooit. Bij twijfel over de giftigheid, hoe licht ook, laat ik ze staan.

Begin dan met paddenstoelen zoeken, zonder ze meteen te willen eten, en doe eerst de nodige kennis op

Hoe meer je over paddenstoelen leert, hoe meer je je verwondert. De ene vraag lokt de andere uit. Er zijn paddenstoelen die samenwerken met flora. Die soorten leven in een symbiose met een boom: voedingsstoffen worden uitgewisseld. Zo werkt het bijvoorbeeld bij cantharellen, gele stekelzwammen (beter bekend als ‘pied de mouton’) en de dikwijls opvallend gekleurde russula’s. Andere paddenstoelensoorten zijn satropoof, die leven op dood hout en ruimen als het ware het bos op, zoals oesterzwammen en shii take. Weer andere soorten zijn parasitair, moordenaars van hun gastheer, zoals de tonderzwam.

Waar ik tenslotte persoonlijk nog extra van geniet, zijn paddenstoelennamen, niet zozeer de Latijnse, ook mooi, maar vooral de Nederlandse. ‘Lila dikvoet’ klinkt als de zangeres van een bandje van bedenkelijk allooi, ‘lorkenslijmkop’ is een goed scheldwoord en ‘harig saffraanoortje’ klinkt als een tedere loftuiting . Het is vrolijk stemmend en ja, geruststellend dat de zadelzwam daadwerkelijk op een zadel lijkt. Dat de hoeden van eekhoorntjesbrood op bruine bolletjes lijken en dat er soms afdrukken van knaagdierentandjes instaan.

Bent u al aangestoken? Begin dan met paddenstoelen zoeken, zonder ze meteen te willen eten, en doe eerst de nodige kennis op. Van elke categorie zijn er soorten eetbaar, maar andere juist weer niet, en ze lijken erg op elkaar. Eerst leren, dan kijken of je ergens mag plukken, en pas bij volledige zekerheid en toestemming (in geringe hoeveelheid) aan het plukken slaan dus.

Voor de beginnende paddenstoelenzoeker vormen de boleten de beste start. Die zijn het makkelijkst, niet over het hoofd te zien: ze lijken op paddenstoelen zoals een kind ze tekent. Leer daarna wat plaatjeszwammen zijn, met sporen of lamellen. Vlak vervolgens de buikzwammen niet uit, alweer een heel nieuwe ervaring. Bij sommige soorten komen, als je erop drukt, in een kort pufje de sporen eruit, als rook. Leer dan ook stekelzwammen onderscheiden, met haartjes onder de hoed als een spijkerbedje. Waag u tenslotte aan de zakjeszwammen – de sporen zitten in vormpjes verpakt.

Hiermee heeft u grip op de zaak, al is er, tja, wel een (niet eetbare) restcategorie van soorten die zich aan deze indeling onttrekken, zoals slijmzwammen.

Kijk buiten vooral veelvuldig omlaag, maar soms ook omhoog. Wie weet hangt er ergens een pruikzwam aan een boom, wit en harig als van wol. Buk dan weer. Aan de voet van een eik groeit soms een uitbundig krullende kraag rondom de stam: de onvolprezen eikhaas. En ga zo maar door… Er zal een wereld in de wereld opengaan, overal. En voor altijd. Ik wil er persoonlijk nooit meer uit. Er is tegenwoordig een doodskist van mycelium verkrijgbaar, u begrijpt dat ik daar alvast voor voel.