Ook in de Tachtigjarige Oorlog had het nieuws onder snelheid te lijden

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) beginnen langzaam de eerste kranten te ontstaan. Al leken die aanvankelijk meer op wat we nu een (papieren) nieuwsbrief noemen. Dat vertelt Christi Klinkert, conservator Oude Kunst, komende zondag in een lezing in het Stedelijk Museum Alkmaar. Zoals elk jaar viert Alkmaar deze week dat in 1573 de Spanjaarden werden verdreven.

„De nieuwsbrieven waren de vroegste vorm van geschreven nieuwsverspreiding”, vertelt Klinkert. Nadat er meer nieuwsbrieven verschijnen ontstaan er ook bureaus die de nieuwsbrieven verzamelen, bij elkaar voegen, kopiëren en verder verspreiden tegen een betaling. Op belangrijke knooppunten en handelspunten zoals Rome en Keulen vestigen zich nieuwsdiensten waar mensen een abonnement op kunnen nemen.

De nieuwsbrief leidde uiteindelijk tot de nieuwsprent. „De prentmakers die nieuwsprenten maakten, waren geen journalisten – ze waren getraind als kunstenaar of kaartmaker”, vertelt Klinkert. Ze baseerden hun prenten op nieuwsbrieven.

Frans Hogenberg (1535–1590) was zo’n prentenmaker. De snelheid waarmee hij tijdens de oorlog zijn prenten vervaardigde maakte zijn werkplek net een nieuwsfabriek. Binnen twee à drie dagen na een gebeurtenis had hij al een prent af. „Iedereen met een vast inkomen kon ze kopen, omdat ze maar een paar stuivers kostten”, legt Klinkert uit.

Vroegmoderne factcheckers

De vroegmoderne burger nam zo nu en dan ook de taak als factchecker op zich. Zo word in dagboeken rond het jaar 1600 door sommige mensen opgemerkt dat ze een nieuwsprent zagen die niet klopte.

Hun commentaar werd door de prentenmakers niet altijd gewaardeerd. „Zo was er een prentmaker die zijn lezers verzoekt om fouten niet rond te bazuinen maar persoonlijk aan hem te vertellen”, vertelt Klinkert.

Van het Beleg van Alkmaar, tussen 21 augustus en 8 oktober 1573, is één prent van Hogenberg bekend. Klinkert: „Hij is één van de minst accurate nieuwsbrengers als het om details gaat, maar hij is wel de eerste die zegt dat de stad belegerd wordt.”

Hij weet dat er een grote bestorming is geweest en dat die op 18 september plaatsvond. Maar hij had toch het één en ander mis, vertelt Klinkert: „Iedereen in Alkmaar kan je vertellen dat het in het noordoosten was, maar Hogenberg zet de bestorming aan de zuidkant op zijn prent.” Toch wil ze hem ook weer niet van ‘nepnieuws’ beschuldigen. „Hogenberg heeft vaak als eerste de klok horen luiden maar weet niet altijd precies waar de klepel hangt”, aldus Klinkert. Snelheid stond ook toen al op gespannen voet met zorgvuldigheid.