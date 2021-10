Onvolmaakt malariavaccin kan tienduizenden kinderlevens redden

Eigenlijk waren wetenschappers niet zo enthousiast over Mosquirix, het allereerste vaccin tegen malaria. Het middel is niet erg effectief, de werking neemt na enkele maanden af en er zijn vier prikken nodig. „We dachten een aantal jaar geleden: hebben we hier nou ruim twintig jaar aan zitten sleutelen?”, zegt de aan Radboudumc gelieerde epidemioloog Teun Bousema.

Toch viert de beroepsgroep dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze week groen licht gaf voor de uitrol van Mosquirix in de sub-Sahara en andere landen waar de infectieziekte voorkomt. „Het is een mijlpaal: er is officieel een nieuwe manier om malaria te behandelen”, zegt arts-microbioloog Robert Sauerwein van TropiQ Health Sciences telefonisch vanuit Frankrijk. „Dat is een grote stap, want zoveel hebben we niet in onze gereedschapskist.”

Extra gereedschap is welkom: elk jaar sterven meer dan 400.000 mensen aan de door muggen verspreide infectieziekte. Vrijwel alle volwassenen in gebieden waar malaria voorkomt zijn al meermaals besmet geweest, waardoor zij immuniteit hebben en een nieuwe besmetting niet dodelijk is, maar voor kinderen is de ziekte levensgevaarlijk. Meer dan de helft van de jaarlijkse doden is jonger dan vijf. Malaria komt vooral voor in Afrika: in 2019 viel 94 procent van de doden op het Afrikaanse continent.

Mosquirix of RTS,S is het eerste vaccin tegen malaria dat door de WHO wordt erkend. Het middel werd in de jaren tachtig ontwikkeld en in 2015 goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Omdat de WHO twijfels had over de effectiviteit en bijwerkingen, tuigde zij een pilot op in Ghana, Kenia en Malawi. In 2019 begonnen die landen met het inenten van 800.000 kinderen in regio's waar veel malaria voorkomt.

Bewoners van Tomali, een dorp in Malawi, wachten in 2019 met hun kinderen bij een proef met het malariavaccin. Foto Jerome Delay/AP

De resultaten van deze pilot vormden voor de WHO de aanleiding om deze woensdag brede inzet van het vaccin in Afrika aan te raden. Uit het onderzoek is gebleken dat het middel geen ernstige bijwerkingen heeft. Ook bleek dat het aantal gevallen van „dodelijk ernstige malaria” met 30 procent afneemt in gebieden waar gevaccineerd wordt.

Dit percentage ligt tientallen procentpunten onder dat van vaccins tegen ziekten als Covid-19 en de mazelen en leidde dan ook in eerste instantie tot teleurstelling onder wetenschappers. Maar, benadrukt Sauerwein, „er sterven een half miljoen mensen per jaar aan malaria, dus dan is 30 procent vermindering best een aardig getal”. Een effectief vaccinatieprogramma kan dan ook tienduizenden kinderlevens per jaar redden.

Bousema en Sauerwein zien meer voordelen van het onvolmaakte vaccin. „De ontwikkeling van dit vaccin is niet het eindstadium, het is een tool die je moet inzetten voor verder onderzoek”, zegt Bousema. Hij wijst op een studie uit Mali waaruit bleek dat Mosquirix in combinatie met antimalariapillen twee keer zo goed beschermde en benadrukt dat een volgend vaccin al in de maak is. „De goedkeuring van dit vaccin moet een accelerator zijn om te denken: wat kunnen we verbeteren, wat kunnen we toevoegen, aan welke combinatievaccins kunnen we sleutelen.”

Sub-Sahara kent iedereen wel iemand die aan malaria is gestorven

Niet alleen de effectiviteit van het vaccin kan verbetering gebruiken, ook het feit dat er vier prikken nodig zijn kan het vaccinatieprogramma bemoeilijken. Sauerwein zegt daar „niet specifiek heel bezorgd” over te zijn vanwege de alomtegenwoordigheid van malaria in de sub-Sahara - kinderen krijgen de ziekte meermaals per jaar en iedereen kent wel iemand die aan de ziekte is gestorven. „Mensen zien het probleem en zullen in de rij staan voor zo’n vaccin”, denkt hij. Wel erkent hij dat het mogelijk is dat sommigen sceptisch zullen kijken naar de westerse vaccins – zoals in het verleden met ebola gebeurde – en het wellicht lastig zal zijn alle mensen op het platteland te bereiken.

Voor nu is het zaak het vaccinatieprogramma op te tuigen. Verschillende fondsen liggen sinds de EMAgoedkeuring klaar en de eerste gesprekken tussen de Afrikaanse Unie en de WHO zijn gepland. Uiteindelijk is het doel de vaccinatie te integreren in de bestaande zorgsystemen in de betreffende landen. Nu is het vooral hopen dat de totstandkoming van het programma niet zo lang duurt als de ontwikkeling van het vaccin.