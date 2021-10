Neef van Ridouan Taghi aangehouden in Marokko

De Marokkaanse opsporingsautoriteiten hebben deze week een volle neef van Ridouan Taghi aangehouden. Het gaat om Jaouad F., de in Breda geboren zoon van een oudere zus van Taghi. Bronnen in de onderwereld bevestigen berichtgeving hierover in het AD.

Woordvoerders van de Landelijke Eenheid van de recherche en het Openbaar Ministerie willen geen vragen beantwoorden over de arrestatie. Het is dan ook niet duidelijk of de neef van Taghi is aangehouden in verband met lopend onderzoek in Nederland of met verdenkingen in Marokko. Zijn advocaat heeft nog niet gereageerd op een verzoek voor commentaar.

Jaouad F. is in eerdere politie-onderzoeken eerder in verband gebracht met de groep rond zijn oom Ridouan Taghi. Zo komt hij voor in het onderzoek ‘26koper’, dat draait om een grote wapenvondst in Nieuwegein in de zomer van 2015. In die strafzaak is hij uiteindelijk niet vervolgd.

In januari van 2016 kreeg Jaouad J. bezoek van de politie nadat zijn foto was gevonden in een observatiebus die door de politie in beslag is genomen bij een onderzoek naar cocaïnehandel. De vondst van die foto werd gezien als een belangrijke escalatie in een sluimerend conflict tussen Taghi en rivaal Mustapha F., een Marokkaanse Nederlander uit Amersfoort.

Marengo

Een aantal moorden waarvoor Taghi wordt vervolgd in de strafzaak Marengo worden aan dat conflict gerelateerd. Na een vergismoord in Marrakech eind 2017, waarbij in plaats van Mustapha F. een zoon van een rechter werd doodgeschoten, zijn twee broers van Taghi aangehouden. Een van hen is voor betrokkenheid bij die moord veroordeeld, de ander voor betrokkenheid bij drugshandel.

Jaouad F. is de derde persoon uit de kring rond Taghi die recentelijk is aangehouden.

De afgelopen maanden werden al twee andere nauwe contacten van Ridouan Taghi aangehouden. In juli werd Gerel P. in Brazilië gearresteerd. Hij is eerder dit jaar bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij een dubbele liquidatie. P. wordt ook verdacht van een moord op een spyshopmedewerker in 2015 die volgens justitie in opdracht van Taghi is gepleegd. Begin augustus werd Raffaele Imperiale gearresteerd in Dubai. De Italiaan wordt gezien als een belangrijke zakenpartner van Taghi bij de smokkel van cocaïne.