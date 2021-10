Na corona wacht de euro een nieuwe strijd

Kan Nederland massaal gaan investeren in economie en samenleving? Maandag zei de NOS te weten dat er in de huidige kabinetsformatie een plan ligt om via speciale fondsen vele miljarden te steken in oplossingen van stikstofproblemen, klimaatdoelstellingen of infrastructuur.

Zo’n plan komt, als het daadwerkelijk wordt gemaakt, niet uit de lucht vallen. Op dit moment vindt in Brussel overleg plaats over het veranderen van de Europese begrotingsregels, die door de pandemie even op sterk water zijn gezet. En dit soort fondsen speelt daar wellicht een rol in. Want moet het Europese begrotingsregime begin 2023, als de regels weer ingaan, wel verder op de oude voet?

De bestaande regels gaan uit van een maximale staatsschuld van 60 procent van het bbp bij een maximaal begrotingstekort van 3 procent. Sinds de eurocrisis van tien jaar geleden zijn daar, vooral uit puur onderling wantrouwen, steeds meer regels, eisen en procedures aan toegevoegd. Om te voorkomen dat het weer uit de hand zou lopen.

De tijden zijn sindsdien veranderd. De economie sputterde al jaren vóór de coronacrisis, en dat zorgde toen al voor een intellectuele draai naar een actiever begrotingsbeleid. De kosten van de pandemie leidden er daarna toe dat de gemiddelde staatsschuld in de eurozone steeg tot recordhoogte: dit jaar 103 procent van het bbp. Zo’n kwart van al die schuld is inmiddels opgekocht door de centrale banken van de eurozone, en staat op hun balans.

Bij zoveel veranderingen is de kans groot dat de bestaande regels worden gewijzigd voordat ze straks weer ingaan. Over krap twee weken, op 19 oktober, komt de Europese Commissie met de eerste voorstellen daartoe. Al vorige maand in de Sloveense stad Brdo, praatten de ministers van Financiën van de eurolanden twee dagen lang over dit onderwerp.

Opvallende uitkomst: een mogelijke uitzondering voor speciale uitgaven voor klimaatbeleid, digitalisering en andere manieren om de economieën beter voor te bereiden op de toekomst. Denk hierbij aan de goede oude ‘gouden financieringsregel’: een uitgave die wordt gebruikt voor investeringen, hoeft volgens dat principe niet te worden meegerekend bij het begrotingstekort, alleen bij de staatsschuld.

Dat lijkt sterk op wat er nu kennelijk bij de formatie circuleert. Om hoeveel geld mag het gaan? Nederland hoeft zich ogenschijnlijk alleen druk te maken over zijn financiële reputatie. Zolang die hetzelfde is als de Duitse, kan de rente op de staatsschuld extreem laag blijven. Dit jaar is de Nederlandse staatsschuld 57 procent van het bbp, en dat is 16 procentpunten lager dan de Duitse. Zelfs als je dat verschil slechts met de helft laat teruglopen, kan meer dan 70 miljard euro voor nieuwe Nederlandse fondsen worden geleend. Een formidabel bedrag, waarschijnlijk zonder reputatieverlies.

Dan wordt het natuurlijk wel zaak om te voorkomen dat zuidelijke eurolanden, met hun reeds torenhoge schulden, zo’n beleidsverandering gaan opvatten als een vrijkaart om zelf óók vrijuit enorme bedragen te gaan investeren. Of gaan aandringen op kwijtschelding van hun staatsschuld die door de centrale bank is ingekocht. Om zo geld vrij te maken.

Hoe zorg je dat dit allemaal niet uit de hand loopt? Daar wreekt zich die ándere reputatie van Nederland. Zuidelijke landen gebruiken, zeker in het publieke debat, het argument dat de Nederlandse belastingpraktijk, met zijn routes en trucs, hen al jaren heel veel inkomsten heeft gekost.

Dat wordt, kortom, een heel heftig en meedogenloos Europees gevecht. Het wordt de vraag hoe minister Hoekstra van Financiën, na de openbaring in de Pandora Papers van zijn eigen fiscale routeplanning, die strijd namens Nederland denkt te gaan voeren.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.