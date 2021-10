Peter Wisker is een van de laatste paardenslagers van Nederland

Het scheelde een haartje of Peter Wisker was kok geworden in plaats van paardenslager. Maar zijn vader hield niet van getreuzel. En toen Henk Wisker, op de terugweg van de paardenmarkt in Utrecht, te vroeg met zijn zoon in Amsterdam arriveerde om hem in te schrijven voor de koksopleiding, ging het feest niet door. Toen Peter thuiskwam, hing zijn jasje al klaar in de slagerij. Zo werd Peter Wisker (1949) paardenslager, net als zijn vader. Hij was dertien jaar.

Wisker staat in een lege slagerij. Het is maandag, de winkel op de Cronjéstraat in Haarlem is gesloten. Op zijn poloshirt staat ‘Slagerij Henk Wisker, sinds 1934’. „Ze noemen mij ook Henk, dat laat ik maar zo.”

In een kilometer omtrek zaten ooit, tot de supermarkt begin jaren zestig opkwam, wel vijf paardenslagers, zegt Wisker. „Op de veemarkt in Utrecht, waar nu de Jaarbeurs zit, werden elke week vier-, vijfhonderd paarden verkocht, vooral uit Oost-Europa. In Amsterdam kwamen via het IJ schepen met paarden aan uit Rusland voor de veemarkt.” De paardenhandel hoorde bij de veemarkt en de veemarkt hoorde bij de stad. Als de jonge Peter met 22 paarden van de veemarkt kwam, voor de zeven filialen die zijn vader op het hoogtepunt had, was hij helemaal het mannetje.

Je hoeft nu alleen maar ‘paardenslager’ op Google Maps in te toetsen, dan kom je vanzelf bij slagerij Wisker uit. Of bij paardenslager W. van Beek (sinds 1937) op de Kanaalstraat in Utrecht. Hier en daar zijn nog slagers die er wat paardenvlees bij verkopen. Maar échte paardenslagers? „Die in Groningen was al dicht, in Arnhem hadden ze eindelijk een opvolger maar de bank zag er geen toekomst in.” De mensen eten geen paardenvlees meer. Nou ja, ze eten het wel, soms zit het nog in de kroket. Maar bijna niemand koopt het nog. Paarden zijn een soort huisdieren geworden, die eet je niet.

Foto Olivier Middendorp

Paardenvlees was begin vorige eeuw overal te krijgen. Zoals er overal paarden waren: op het land, bij de melkboer en de schillenboer. Ze stonden gewoon voor de deur in de straat. Het vlees was voor de arbeiders, vooral in de grote steden. „Goedkoop vlees, voor heel gewone mensen.”

Wisker wijst naar een oude foto, jaren veertig. Vijf pond doorregen lappen voor 1 gulden. De paardenslager stond in lager aanzien dan de ‘gewone’ slager. „Dat waren ‘heer slagers’ met dikke sigaren. Hier verderop in de straat zat een slager, die haalde zijn neus op als hij bij ons langsliep.” Wisker had geen minderwaardigheidscomplex. „Ik had een knappere auto dan hij, ik ging met vakantie. Hij ging dicht, ik zit hier nog.”

Paardenslagers zijn een bepaald slag. Het is een andere wereld dan die van gewone slagers. Paardenslagers zijn vaak paardenliefhebbers. In elk geval Peter Wisker.

Toen hij zo’n jongetje was – hij wijst naar zijn middel – mocht hij mee op de rug als zijn vader de paarden van Spaarndam naar het slachthuis bracht. Een jaar of twaalf, dertien was hij toen hij zijn eerste rijpaard kreeg. Hij heeft altijd in de paardensport gezeten: dressuur, springen, draverij. In Frankrijk heeft hij paarden voor de fokkerij. In de winkel hangt een foto: Wisker in een sulky achter een drafpaard. Hij is de halve wereld over geweest voor wedstrijden.

Dat is ook het circuit waar veel van zijn vlees vandaan komt. Geen paard wordt voor het vlees gefokt; veel te duur. Een vaste aanvoer, zoals bij koeien of varkens, is er niet. Wisker wordt gebeld, tegenwoordig meestal door handelaren die ze voor verzekeraars uit de paardensport verkopen. En af en toe door particulieren, maar dat laatste steeds minder; zij laten hun paard meestal inslapen. Het zijn allemaal Nederlandse paarden. Ze zijn afgeschreven voor de sport of aan het einde van een goed leven. Hij haalt ze netjes op, zorgt dat het keurig verloopt in het slachthuis, ook voor de eigenaren. „Soms gaan mensen mee tot aan het slachthuis. Sta je daar met zo’n meisje van 24. Ja, dat doet me wel wat.”

Fotoboek Horse „Hoe ouder het paard, hoe beter de smaak”, schrijft Heleen Peeters in haar fotoboek Horse (Paard). Als dochter van een paardenslachter en vleesverwerker maakte de Vlaamse fotograaf een project naar aanleiding van de vraag die haar vader zijn kinderen stelde: wat is de toekomst van paardenvlees? Met haar vader reisde ze over de wereld om erachter te komen hoe het slachten en eten van paarden op verschillende manieren verweven zijn met de geschiedenis en cultuur van landen. Ze fotografeerde paarden op de pampa van Argentinië, bij feesten in Kirgizië, waar paarden in hoog aanzien staan, ze bezocht de paardenmarkt in Rekkem (België), ontmoette trekpaardenfokkers in Polen, maar kwam ook binnen bij slachterijen en vleesfabrieken. Hoewel in België en Italië nog altijd meer paardenvlees wordt gegeten dan in Nederland, zijn paardenslagers in heel Europa een uitstervende traditie, schrijft ze. Haar vader gelooft nog steeds in paardenvlees. Hij eet het liefst een stukje dunne lende van een fijnbenig oud paard. „Gebakken in boter, met Belgische frieten en salade van rauwe witlof.” Horse werd dit jaar verkozen tot beste debuut bij de Nederlandse Fotoboekenprijs. Heleen Peeters, Horse, uitgeverij The Eriskay Connection, 232 blz. 49,99 euro.

Zelf slachten

Wisker heeft paarden geslacht, hij verwerkt ze, hij eet ze. Maar zijn eigen paarden, de paarden op de foto’s in de winkel? „Ik heb weleens nare dieren gehad, dan heb ik er geen moeite mee. Maar een goed paard, dat zo zijn best voor je heeft gedaan, dat hard voor je gewerkt heeft… nee, dat eet ik niet. Ja, waarom niet? Het is het idee.”

Slachten doet hij niet meer. Kan ook niet zo makkelijk meer met de strengere regels van tegenwoordig. Vroeger slachtte hij ook niet wekelijks, maar bij een lastig paard vroegen ze hem er soms bij, dan pakte hij weleens het schietmasker. Bang is hij nooit geweest, voor geen enkel paard. „Je moet ze imponeren. Ik ben ze altijd de baas geweest.”

Zoveel vlees als er vroeger verkocht werd, die tijd is voorbij. Maar Wisker verwerkt elke week nog steeds ruim zevenhonderd kilo vlees, dat kan van twee paarden zijn, maar ook van vier – geen paard is hetzelfde. Van de tien paarden die hem worden aangeboden, kan hij er misschien twee gebruiken, de meeste zijn ongeschikt voor de slacht. Zonder paspoort, of als ze medicijnen hebben gebruikt, mogen ze sowieso niet geslacht worden. Hij hoeft ze niet altijd meer te zien, de paarden die hij voor de slagerij koopt. Zijn contacten weten wat hij zoekt. Van een dikke Bels, een Belgisch trekpaard, kun je alleen maar worst maken. Het liefst heeft hij luxepaardjes, volbloedpaarden, goed gevoed met hooi en haver. Volbloedpaarden zijn bezige paarden, zegt Wisker, met goed getrainde spieren en een fijne beenstructuur. „Een goed paard oogt gestroomlijnd.” Dat levert mals vlees op.

Leg twee stukjes vlees naast elkaar, rund en paard, en Wisker pikt het paardenvlees er meteen uit. „Paard is heel fijn van structuur, donkerrood. Met mooi geel vet. Je ziet het aan het vet als een paard onnatuurlijk is opgefokt, dan is het slapper.” Ze zeggen dat paard zoeter is dan rund, maar Wisker proeft dat niet. „Het lijkt nog het meest op hert.”

Hij herinnert zich de smaken uit zijn jeugd: een bal gehakt, half-om-half paard en varken met ei, melk en paneermeel, stevig gebakken zodat er een korstje omheen zit. Die eet hij nog steeds graag, liefst net niet gaar van binnen. En anders wel een stukje karweivlees uit het middenrif. Longhaas. Het malse stuk dat slagers van oudsher achterhouden voor zichzelf of voor de slachters.

Peter Wisker heeft een naam hoog te houden. Vijf keer viel hij in de prijzen met zijn worst: 80 procent paard, niet meer dan 20 procent varken, altijd scharrelvarken.” Hij wil het geheim van goede paardenworst best vertellen, er is toch niemand die het hem nadoet: elke dag om half vijf opstaan. „Worst moet vers zijn. Een worst die je op maandag hebt gemaakt, kun je zaterdag niet meer verkopen.” Hij begint met vlees malen en mengen, stopt de runderdarmen en dan gaan de worsten nog bijna drie uur in de rookkast. Rond 11 uur hangen ze in de winkel. Een kleine duizend stuks per week.

De klanten komen net zo goed uit het chiquere Bentveld als uit de minder goede wijken, sommigen zelfs van buiten Haarlem. Hele lappen stoofvlees kopen mensen niet meer. Wel de gerechten die Peter Wisker zelf klaarmaakt: hachee, Thaise stoofpot en ja, ook lasagne.

Foto Simon Lenskens

Schandaal

Lasagne, het woord is gevallen. Het schandaal begon in 2013 in het Verenigd Koninkrijk, waar paardenvlees in kant-en-klaargerechten in de supermarkt bleek te zitten, zonder dat het erop stond. Al snel werd in heel Europa, ook in Nederland, de lasagne uit de schappen gehaald. Een Nederlandse handelaar werd uiteindelijk veroordeeld omdat hij Roemeens paard voor rund had verkocht.

Intussen moest het Amsterdamse biefstukrestaurant Piet de Leeuw met de billen bloot – hoewel het publiek geheim was dat daar altijd al paardenbiefstuk geserveerd werd.

Je zou denken: zoveel ophef is de nekslag voor de paardenslager. Maar de schandalen, of eigenlijk de mensen die het opnamen voor paardenvlees, zorgden voor een herwaardering, een opwaardering zelfs. „Culinair erfgoed!”, riep culinair journalist Joël Broekaert bij DWDD. „Superduurzaam scharrelvlees!” Matthijs van Nieuwkerk at met smaak een bordje zuurvlees van paardenwang.

Met paardenvlees uit Nederland, hoorden consumenten, was niets mis. De groeiende weerzin tegen de bio-industrie pakte uit in het voordeel van de paardenslager: zijn dieren hebben wél een goed leven gehad. Bij de paardenslager weet je wél waar het vlees vandaan komt, anders dan bij het anonieme vlees uit de supermarkt. Goedkoper dan rund is het trouwens ook niet meer. En hoe minder paardenslagers er overblijven, hoe exclusiever hun imago.

Tot het voorbij is.

Peter Wisker heeft geen opvolger. Lisa, zijn dochter, kwam op haar 21ste in de zaak. Ze doet de winkel en de webshop. Niet met het idee om zelf slager te worden, dat heeft Peter Wisker ook nooit voor haar gewild. „Het is geen vrouwenvak. Het is een mannenwereld.” Ze begon ermee om haar vader uit de brand te helpen toen hij personeel zocht. „Nog een jaar of vijf, dacht ik toen.” Inmiddels is ze 35. En ze blijft zolang haar vader doorgaat. „Samen uit, samen thuis.”

Peter Wisker is 72. Hij is er wel klaar mee, zegt hij. Gedoe met personeel, elke ochtend vroeg op, elke keer die hoge lat voor de beste worst. Hij wil niet eens uitrekenen hoeveel hij er in zijn leven heeft gemaakt. „Het is toch een soort verslaving. Maar ik ben het zat. Ik wil wel effe wat makkelijker. Wat vaker op vakantie, en naar mijn paarden in Frankrijk.”