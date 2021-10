Man die met lokprofiel politie chatte over sekswerk vrijgesproken

Een 55-jarige man uit Loenen aan de Vecht is donderdag vrijgesproken van het seksueel willen uitbuiten van een minderjarige jongen. De man werd in maart aangehouden, nadat hij op een chatdienst voor homoseksuelen zei op zoek te zijn naar een jongere escort. Dit deed hij in gesprek met een lokprofiel van de politie, waarbij de agent zich voordeed als zestienjarige jongen. Tijdens de zitting in september eiste het OM acht maanden gevangenisstraf. Volgens de rechtbank was er onvoldoende bewijs of de man ook daadwerkelijk zijn plannen wilde doorzetten.

De man zei begin dit jaar in een chat op platform Bullchat op zoek te zijn naar een jongere „escort boy” om bij hem thuis klanten te ontvangen en de opbrengst te delen. De politieagent antwoordde via het lokprofiel dat hij zestien jaar oud is en in een instelling voor begeleid wonen verblijft. Toen de man vroeg of de jongen waarmee hij dacht te chatten die avond bij hem thuis kon afspreken, zei de agent dat hij „vanavond niet, maar morgen wel” kon. Na dit bericht eindigde het gesprek tussen de man en het lokprofiel.

Grensgebied van strafbaar gedrag

Na de aanhouding van de man deed de politie onderzoek in zijn woning en werd zijn communicatieapparatuur doorgelicht. Hieruit bleek niet dat de man voorbereidingen trof voor mensenhandel. Zo werden geen andere gesprekken met minderjarigen of kinderporno aangetroffen, net zo min als de zoektermen „escort”, „pay” en „pooier”. Volgens de rechtbank zijn er teveel twijfels over de verdenking om de man te veroordelen, maar bevond hij zich door „op deze manier” te communiceren met een minderjarige wel in „het grensgebied van strafbaar gedrag”.

Voor de politie was het de eerste keer dat een lokprofiel werd ingezet om iemand te betrappen op mensenhandel in de jeugdprostitutie. In het verleden werden deze wel al vaker gebruikt in zedenzaken. Voor justitie was deze zaak daarom ook een proefproces, waarin gekeken werd of de rechter akkoord zou gaan met de nieuwe opsporingsmethode. De rechtbank staat het gebruik van lokprofielen nu toe, maar benadrukt dat „dit niet mag leiden tot uitlokking”. Hier was overigens in de zaak tegen de man uit Loenen aan de Vecht geen sprake.