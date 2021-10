Leiders Amerikaanse Senaat akkoord met verhogen schuldenplafond

De leiders van de Democraten en Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben een akkoord bereikt over het verhogen van het schuldenplafond. Dat melden Amerikaanse media donderdagavond. Tot de eerste week van december wordt het maximale bedrag dat de Verenigde Staten mogen lenen met 480 miljard dollar (415 miljard euro) opgehoogd naar 28,9 biljoen dollar (24,6 biljoen euro). Door het akkoord, waar de senatoren officieel nog wel over moeten stemmen, kan het land voorlopig aan alle betalingsverplichtingen voldoen. De stemming wordt uiterlijk maandag verwacht, al zet de Democratische leider Chuck Schumer volgens persbureau AP in op snellere actie.

Vorige week vrijdag voorkwam het Amerikaanse Congres met het aannemen van noodfinanciering al op het laatste moment de sluiting van alle niet essentiële overheidsdiensten van de federale overheid. Dat gebeurde enkele uren voordat het lopende begrotingsjaar afliep. Door de goedkeuring van de noodbegroting was er in ieder geval tot en met 3 december geld voor de uitbetaling van salarissen van ambtenaren en het voortzetten van lopende programma’s, mits dit gedekt kon worden door de ophoging van het schuldenplafond. Als de ophoging van het schuldenplafond er niet zou komen, had het land naar verwachting nog tot 18 oktober voldoende geld om de financiële verplichtingen na te komen.

Voor 3 december moeten de Democraten en Republikeinen opnieuw een akkoord bereiken over het verhogen van het schuldenplafond. In de tussentijd proberen de Democraten hun voorstellen voor sociale hervormingen en het tegengaan van klimaatverandering ter hoogte van 3,5 biljoen dollar (3 biljoen euro) door de Senaat te loodsen. De Republikeinen verzetten zich tegen de voorstellen van de regering van president Joe Biden en willen dat de uitgaven worden verlaagd. Wel zijn de partijen akkoord over een infrastructuurwet van 1.000 miljard dollar.