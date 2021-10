Laschet stuurt aan op vertrek als CDU-voorzitter

Armin Laschet, CDU-voorzitter en gefnuikte kandidaat-kanselier, is bereid plaats te maken om de christendemocraten een „nieuwe start” te gunnen. „Het gaat niet om de persoon Armin Laschet”, zei de CDU-voorman donderdagavond in een korte verklaring, „het gaat om het land”.

Laschet is van plan om een partijcongres te organiseren waar een nieuwe voorzitter kan worden gekozen. Ook met een afzwaaiende Laschet, en op termijn een nieuwe CDU-voorzitter, moet het volgens Laschet mogelijk blijven coalitiebesprekingen te voeren met Groenen en FDP – ook al zijn beide partijen vooralsnog in gesprek met de SPD.

Na dramatisch verlopen Bondsdagverkiezingen op 26 september volgde woensdag de politieke genadeslag voor Laschet, nota bene uitgedeeld door de voorzitter van zusterpartij CSU, Markus Söder. ’s Ochtends maakten achtereenvolgens de Groenen en de FDP bekend dat zij zullen proberen een zogenaamde ‘Ampel’-coalitie te vormen, een ‘stoplicht’ want groen, geel (FDP) en rood (SPD). Daarmee staan CDU/CSU voorlopig buitenspel in de formatie.

Laschet reageerde daarop met de mededeling ook in de toekomst klaar te staan voor het vormen van coalitie van CDU/CSU, Groenen en FDP. Even later verklaarde CSU’er Söder dat het voornemen een ‘Ampel’ te vormen, „praktisch” een nee voor een dergelijke coalitie met CDU/CSU betekende. Een nuanceverschil, maar de opeenstapeling van uitspraken door Söder en andere partijgenoten die Laschet als verliezer kenschetsen heeft bijgedragen aan Laschets verlies op 26 september, en ondergraven sindsdien Laschets laatste kans om zich te handhaven als CDU-voorzitter, of zelfs aan het roer van een regering met CDU/CSU, Groenen en FDP. CSU’er Markus Söder, die zelf graag als CDU/CSU-kandidaat-kanselier was aangetreden, lijkt er al een tijdje alles aan te doen om het kanselierschap van Laschet te dwarsbomen.