Krijgt de ‘Green Deal’ de schuld van het dure gas?

Terwijl de gasprijzen omhoog schieten, neemt in Europa de vrees toe voor de gevolgen voor de klimaatambities. De oproep aan Brussel om snel met oplossingen te komen voor de hoge gasprijzen wordt steeds luider. Maar de speelruimte is beperkt, terwijl sommige EU-landen vergaande maatregelen eisen die de klimaatplannen kunnen ondermijnen.

De Hongaarse premier Viktor Orbán was na afloop van een Europese topontmoeting deze week het stelligst. „Dat de prijzen zijn gestegen, is de schuld van de Europese Commissie”, zei Orbán. De klimaatplannen uit de ‘Green Deal’ betekenen volgens hem een „indirecte belasting” op huizen- en autobezitters.

Zo kras als Orbán zeggen in Europa nog weinigen het. Maar nu de prijsexplosie in steeds meer EU-landen tot maatschappelijke en politieke onrust leidt, neemt de druk op de Europese Commissie wel toe. Volgende week zal Eurocommissaris Frans Timmermans (Klimaat) een pakket presenteren met voorstellen om de stijging van de gasprijzen tegen te gaan, maar nu al is duidelijk dat die voor een groep landen niet ver genoeg gaan.

„De Green Deal is misschien niet de oorzaak van deze crisis, maar populistische stemmen zeggen wel precies dat”, aldus de Griekse milieuminister Kostas Skrekas woensdag na Europees overleg. Zijn Spaanse collega Teresa Ribera Rodríguez verwees naar de eurocrisis en benadrukte dat ook nu een ‘whatever it takes’-houding noodzakelijk is, dit keer om de groene ambities te redden. Haar oproep: trek alle begrotingsmogelijkheden uit de kast om de schok van de stijgende gasprijzen te dempen.

Het leidt in Brussel tot groeiend ongemak. Allereerst omdat de rol van de Europese Commissie bij het dempen van de acute schok beperkt is, en de bal nu eerst bij landen zelf ligt. Die kunnen, benadrukte Eurocommissaris Kadri Simson (Energie, Estland) woensdag in het Europees Parlement, gerichte financiële steun aan kwetsbare burgers geven en schuiven met belastingen om de pijn te verzachten. Ook in Nederland werkt het kabinet aan „reparatiemaatregelen”, kondigde demissionair minister Wopke Hoekstra donderdag aan.

In een gezamenlijke oproep richtten onder meer Frankrijk en Spanje zich deze week echter expliciet tot de Europese Commissie om „onmiddellijk” met maatregelen te komen. Nu al is duidelijk dat de voorstellen waarmee Timmermans komende week komt voor hen niet ver genoeg gaan. Zij eisen een radicale hervorming van de geliberaliseerde energiemarkt en aanpassingen aan de bestaande manier van emissiebeprijzing.

Zoeken naar opties

Brussel wijst er op dat die ‘open’ markt de prijzen normaal gesproken juist drukt. Bovendien, samen met het systeem van emissiebeprijzing vormt die een fundament van de Europese klimaatplannen: juist door de liberalisering konden nieuwe, kleinere aanbieders van hernieuwbare energie toegang krijgen, wat de transitie moet versnellen.

Ongemakkelijker nog is de kritiek van verschillende landen op het Europese emissiehandelsysteem (ETS), dat vervuiling beprijst en momenteel recordprijzen noteert. Onder andere Frankrijk en Spanje eisen dat die prijs „voorspelbaarder” en minder „volatiel” wordt. Landen als Polen en Tsjechië zouden nog wel verder willen gaan, en het ETS helemaal insnoeren.

Maar het marktmechanisme achter dat ETS is juist het skelet van de deze zomer gepresenteerde klimaatplannen. Daarnaast benadrukt Timmermans keer op keer dat het ETS slechts een beperkt deel van de prijsstijging veroorzaakt. Landen hebben dankzij de hoge emissieprijs dit jaar bovendien al 11 miljard euro meer aan inkomsten opgehaald. Timmermans hamerde er woensdag tegenover ministers op dat geld nu in te zetten om burgers te compenseren. „Gebruik het voor deze transitie! Dat is het hele idee!”

Ondertussen zoekt de Commissie verder naar andere opties, zoals een mogelijke gezamenlijke gasinkoop of de aanleg van gedeelde reserveopslag. Maar op de korte termijn zal dat weinig opleveren. En bij al die technische discussies spelen op de achtergrond grotere zorgen. Niet alleen moet de winter nog beginnen, ook staat Europa pas aan het prille begin van een lange, moeizame energietransitie die op veel meer momenten (financiële) pijn gaat doen. Hoe verstandig is het om nu nog bakken overheidsgeld in de subsidiering van (fossiel) gas te steken? En wat blijft er over van de steun voor klimaatbeleid nu de energieprijzen in het publieke debat zo sterk met de klimaattransitie worden verbonden?

Timmermans haalde woensdag uit naar degenen die „om ideologische redenen” of „ter bescherming van hun gevestigde belangen” de schuld in de schoenen van de ‘Green Deal’ schuiven. Het enige antwoord is volgens hem een snellere transitie naar hernieuwbare energie. Maar als de prijzen de komende tijd verder stijgen, zal dat argument het steeds lastiger krijgen.