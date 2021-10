Kijk eens naar jezelf, vindt Johan Remkes

VVD, D66, CDA en ChristenUnie onderhandelen net als vier jaar geleden over een kabinet en wat zij daar zelf ook over zeggen, volgens bijna alle ándere partijen betekent dat: méér van hetzelfde, Rutte III-bis, stilstand. In het Tweede Kamerdebat van 28 juni 2017, net voordat Mark Rutte, Sybrand Buma, Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers aan hun onderhandelingen zouden beginnen, vond iedereen dat de formatie al veel te lang duurde: toen 106 dagen. Er waren flinke ruzies geweest. Bij GroenLinks vonden ze dat ze door CDA en VVD van de onderhandelingstafel waren geduwd, de ChristenUnie had zich vernederd gevoeld door D66.

Deze dinsdag was er ook weer zo’n debat, net voordat de onderhandelingen zouden beginnen. Inmiddels duurde de formatie al 202 dagen. GroenLinks én de PvdA mochten niet eens aan tafel komen zitten, en D66 heeft de ChristenUnie (‘roestige auto’) én informateur Johan Remkes (‘drank in de man’) beledigd.

Dus je kunt denken: méér van hetzelfde, wel wat heftiger.

Maar als ik de beelden van 2017 terugkijk en daarna het debat van dinsdag meemaak: alles is anders. Vier jaar geleden maakten de leiders van VVD, CDA en D66 een ontspannen, zelfverzekerde indruk, er werd veel gelachen. Ook door Jesse Klaver en Segers. Op Thierry Baudet (FVD) en Geert Wilders (PVV) werd nauwelijks gelet. SP-leider Emile Roemer wilde ook bij voorbaat niets te maken hebben met Rutte III, maar kwam niet goed uit zijn verhaal. Lodewijk Asscher (PvdA) noemde de aanstaande coalitie ‘rechts met de bijbel’, goeie plannen zou hij wel gaan steunen.

Er zijn nu negentien fractievoorzitters: zes meer dan in 2017, en het debat duurt bijna drie keer zo lang. Achter het spreekgestoelte en bij de interruptiemicrofoon is de een nog bozer dan de ander over wat Rutte III heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, en Rutte IV vast ook zal doen, of niet.

D66-leider Sigrid Kaag lijkt moe en slecht op haar gemak, Wopke Hoekstra kijkt vooral in de mappen op zijn tafeltje. Mark Rutte, die op reis is, laat zich vervangen door VVD’er Sophie Hermans.

Bij de ex-coalitiepartijen die het weer samen proberen hoor ik dat de slechte sfeer misschien ook te maken heeft met de coronamaatregelen: al hebben VVD, D66, CDA en CU een meerderheid van 77 zetels, ze zitten met weinig mensen in de debatzaal. De kleine, kritische fracties vallen door het grote aantal fractievoorzitters meer op. In de Binnenhofwereld van macht en intimidatie missen de vier partijen hun eigen groep, als steun en bescherming. De kleine fracties, hoor ik, hebben misschien ook het voordeel van de gedragspsychologische ‘peak-end-rule’: wie het laatst aan het woord is, bepaalt de herinnering aan een bijeenkomst.

Vanuit het kabinetsvak had Johan Remkes het zitten bekijken. Het ging veel over ‘bestuurscultuur’, híj vond dat het ook over ‘parlementaire cultuur’ moest gaan. „Over de onderlinge omgangsvormen.” Hij aarzelde even. „Wie ben ik om dat te zeggen? Ik zeg het toch maar.”