John Lapré, prediker van het lhbt-evangelie

Voor de jonge John Lapré was het leven geen grapje. Hij groeide op in het Gekrookte Riet, dat wat nu de Hersteld-Hervormde Kerk heet. Men is er zwaarmoedig, zegt hij. Ze worden geboren met een erfzonde. Slechts enkelen worden verlost.

God heeft een lijst met alle namen met erachter een rood kruis of een groen vinkje. Daar kun je niets aan doen. Als je verlost wordt, weet je dat je het vinkje hebt. Anders ga je naar de eeuwige vlammen.

Echt eeuwig. Dat is niet duizend jaar, geen miljard. Het is duizend keer een miljard en dan ben je er nog niet. Het maakte John Lapré soms gek. Hoe konden mensen op vakantie gaan voordat ze verzekerd waren van een groen vinkje?

„Ik ben zo bang voor de hel”, zei John Lapré soms tegen zijn moeder. En dan zei zij: „Ik ook.” En dan huilden ze samen. Dus zijn jeugd was ook heel warm.

De term homoseksualiteit kwam niet voorbij. Het huwelijk was voor man en vrouw, hoorde hij, en van alles wat daarvan afwijkt heeft God verdriet. In één zucht werd gebeden voor zieken, verstandelijk gehandicapten en andersgeaarden.

Op zijn veertiende wist Lapré dat hij dat groene vinkje kon vergeten. Het leek hem geweldig in de armen te liggen van jongens uit de kleedkamer. Zweeg hij hierover, dan groeide hij er wellicht overheen. „Die eenzaamheid, echt ongelofelijk”, zegt hij terwijl hij tomatensoep eet in Den Helder.

In de boekenkast van zijn broer vond hij het boekje Geloofszekerheid van theoloog Willem Ouweneel. Je hoeft maar één ding te doen, las Lapré: God bedanken voor wat hij aan het kruis heeft laten doen bij zijn zoon op Golgotha. Die stierf voor de zonden van íédereen.

Toen brak er licht door. Alles was nieuw. De straat, de eenden in de vijver. „Er werd een zak stenen van m’n rug gehaald”, zegt Lapré. En ja: „Ik voelde me verlost.” Het is het moment waardoor hij zich nu nog, ondanks alles wat hierna gebeurde, als gelovige beschouwt.

Hooizolders

Na zijn verlossing ging hij meteen preken. Eerst in rondzendbrieven – de mailinglijst groeide en groeide. Toen kwamen de lezingen. In huiskamers, hooizolders, zaaltjes. Er waren soms driehonderd mensen, en dan keken er meer door de ramen naar binnen, zegt hij. „Ik denk door de hele verlossing die ik uitstraalde.”

Op zijn 22ste werd de rijzende ster gescout. De orthodox-christelijke stichting Heart Cry stuurde hem langs jongerenavonden, toerustingsavonden, opwekkingsavonden. Hij trok volle kerken. Reisde op eigen initiatief naar Ghana, door Zuid-Amerika. Sprak tongentaal, beschouwd als een gave van de Heilige Geest – uniek voor een reformatorisch jongetje. Tijdens zijn diensten was de lucht soms zwanger van het nieuwe leven, zegt hij. „Een gigatijd.”

Toen het leven weer normaliseerde, was John Lapré nog steeds homoseksueel. Dat stelde hem wel teleur.

Homoconversietherapie werkte niet.

Conversietherapie, in de volksmond ‘homogenezing’, is niet expliciet verboden in Nederland. Wel nam de Tweede Kamer in 2019 een motie aan die het kabinet opriep praktijken te verbieden die de geaardheid of genderidentiteit van iemand zouden moeten veranderen. In de gewijzigde motie van begin dit jaar stemden alleen de SGP en de ChristenUnie tegen. Het kabinet buigt zich momenteel over mogelijke maatregelen. Of een verbod helpt, en hoe dat te handhaven, daar is het nog niet uit. In de EO-documentaire over John Lapré die maandag te zien is legt Gert-Jan Segers uit dat de ChristenUnie bang is dat de definitie van conversietherapie in zo’n wet wordt „opgerekt”. Vallen daar ook pastorale gesprekken onder? „In welke mate mag een overheid een kerk binnentreden en zeggen: dit mag wel, dit mag niet?”

Als Gerald een leuke jongen zag, moest hij acuut in gebed

Een zomeravond in 2011, op een conferentie, nam Lapré een psycholoog in vertrouwen over een jongen met wie hij intiem was geweest. Hij voelde, wist, dat die intimiteit „iets puurs en goeds tot in de kern” was, maar het werd een groot geheim.

De psycholoog moest een nacht slapen over zijn ontboezeming, en concludeerde de volgende morgen: John Lapré is een bedreiging voor het Koninkrijk Gods. Hij wenkte Arjan Baan, de directeur van Heart Cry in dezelfde conferentiezaal in Ambt Delden. Lapré probeerde de psycholoog nog tegen te houden, greep hem vast, huilde, smeekte hem niets te zeggen tegen Baan. „Daar ben ik vanbinnen een stukje doodgegaan.” Hij durft het nu „puur verraad” te noemen.

Baan dwong hem naar zijn voorganger te gaan. Die riep de broederraad bijeen. Diezelfde avond moest hij het broederhuis verlaten. „Blijkbaar was het zo urgent en levensbedreigend.”

In 2019 zou Baan het initiatief nemen tot de Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring, een orthodox-protestants document uit 2017 waarin homoseksualiteit en trans-identiteit worden afgewezen.

Regenbooggeweld

De jaren nadat hij uit zijn kerk was gezet, las Lapré verhalen op fora en in zijn mailbox van jongelui die volledig vastliepen op school of thuis. Hij vertelde ze het eerlijke verhaal. Dat de prijs van uit de kast komen in een zwaar religieus milieu hoog is. Maar alles waard.

De verhalen leidden tot een boek in 2017. Over hoe je tot een geloofsgemeenschap kan komen die veilig is voor lhbt’ers.

En toen kwamen de uitnodigingen. Van orthodox-protestantse kerken die worstelen met wat ze het „regenbooggeweld” noemen – de enorme aandacht voor de positie van lhbt’ers. „Ze willen oprecht openstaan voor iedereen, maar niet hun eigen waarden verloochenen.”

Lapré is nu in zo’n vijftien kerkelijke gemeentes betrokken geweest bij het ontwikkelen van lhbt-beleid. Dat gaat om tienduizenden mensen. „En die vormen weer olievlekjes in hun familie.”

Waarom vragen ze hem? „Ik snap uit welke oprechte gevoelens een kerk heel kwalijke standpunten kan innemen”, zegt hij. „Ik merk een terughoudendheid richting het COC, waarvan ze het gevoel hebben dat die er net even te fel ingaat.”

Tijdens zo’n bijeenkomst maakt hij bijvoorbeeld duidelijk dat homoseksualiteit in de Bijbel alleen in afgodische context plaatsvindt. Zoals door mannen die huizen binnendringen. „Dat is pure verkrachting.” En dus níét binnen relaties van liefde en trouw.

Het is afpellen, vertelt John Lapré. Als een kerklid roept dat homoseksualiteit een „gruwel in Gods oog” is. Wat bedoelt-ie daar dan mee? Wat zit daaronder? Een bepaalde interpretatie van de Bijbel. En dááronder? „Pas al je bij de onderste laag bent, kun je de volgende stap zetten.”

Dat kan uiteindelijk betekenen dat er geen plek is voor lhbt-leden op de preekstoel of in de muziekband, maar dan weten zij dat tenminste. Of dat conservatieve leden op de juiste momenten moeten zwijgen. Of ze vertrekken, als ze bijvoorbeeld niet kunnen leven met het dopen van kinderen van homoseksuele stellen.

Een klein deel van de reformatorische en evangelische wereld verhardt. „Zij scharen mijn inspanningen op lhbt-terrein onder het doordrukken van een genderideologische agenda.” Maar zij dringen nauwelijks door tot schooldirecteuren, hoofdredacteuren of partijleiders.

De kleine overwinningen houden hem op de been, naast zijn vijftigurige werkweek bij de Koninklijke Marine. Zoals toen een voorganger in Sneek laatst in de pauze zei: „Ik vond homoseksualiteit een gruwel, maar ik geloof ook dat ik jou in de hemel ga zien. Hoe moet dat nou?”

Voor de EO-documentaire over John Lapré die maandag, Coming Out Day, op tv wordt vertoond, is hij ook om tafel gegaan met het bestuur van zijn oude school: het Pieter Zandt in Kampen. Dat was vijf of tien jaar geleden niet mogelijk geweest, zegt hij, al helemaal niet met camera. „En het was echt gezellig.” In de documentaire bezweren bestuursleden dat homoseksualiteit niet meeweegt aan de hemelpoort. Om vervolgens de vergelijking te maken met gierigen. Zij zijn toch óók welkom bij de hemelpoort? Als ze Jezus maar liefhebben.

Lapré heeft nooit meer een kerk gevonden. „Na wat er is gebeurd bij Heart Cry bind ik mij niet meer zo snel aan iets of iemand.” Ongelukkig maakt het hem niet. Hij ontmoet genoeg christenen. „Ik voel me weer evangelist.”

Hemel, hel & regenboog (EO) Maandag 11 oktober 20.30, NPO 2