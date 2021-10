Rotterdamse klimaatwethouder Arno Bonte: ‘Ik hoop op 2 miljard van het Rijk’

Het Rotterdamse stadsbestuur kondigde vorige week de ‘noodtoestand’ voor het klimaat af. Wethouder Arno Bonte (duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie, GroenLinks) wil daarmee een duidelijk signaal afgeven aan Den Haag.

U bent drie jaar klimaatwethouder en nu roept het college de noodtoestand uit. Heeft uw beleid dan zo weinig resultaat opgeleverd?

„Juist het tegendeel. We liggen goed op schema. Ons doel was de jaarlijkse stijging van CO 2 -uitstoot om te buigen naar een daling. De uitstoot gaat inmiddels steady naar beneden. Maar we willen de urgentie nog meer benadrukken. Om de klimaatafspraken van Parijs te halen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, moet de CO 2 -uitstoot in 2030 met 55 procent zijn afgenomen. Hoewel we op de goede weg zijn, moet er nog veel gebeuren. Door de noodtoestand zetten we nog meer vaart achter die energietransitie. Aan de andere kant richten we onze stad klimaatbestendig in.”

Dat gebeurde toch al? Wat voegt het uitroepen van de noodtoestand toe?

„Daarmee geven we aan dat dit niet iets is voor één bestuursperiode, hier zijn we minimaal tien jaar mee bezig. Het is ook een oproep richting Den Haag. Daar heerst besluiteloosheid op dit dossier. Dat zet een rem op ons beleid. Den Haag moet geld beschikbaar stellen voor een waterstofinfrastructuur, het uitkopen van kolencentrales, het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk en de aanleg van grote windmolenparken op zee. Dat hebben we nodig om de vergroening in de haven te realiseren.”

CV Arno Bonte Arno Bonte (43) is sinds juli 2018 wethouder duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie. Daarvoor was hij dertien jaar raadslid voor GroenLinks. Dat combineerde hij met communicatiefuncties bij onder meer Milieudefensie en de gemeente Lansingerland. Bonte heeft zijn middelbare school niet afgerond en voltooide geen opleidingen. Voorafgaand aan zijn installatie noemde hij zich tegenover de raad een „drop out”. „Het is goed dat die ook vertegenwoordigd zijn in dit college”, zei hij .

Áls alle maatregelen uit het Rotterdamse klimaatakkoord (van eind 2019) worden uitgevoerd, daalt de CO 2 -uitstoot lang niet genoeg om die halvering in 2030 te bereiken. Heeft u wel genoeg gedaan?

„Ja zeker, door de maatregelen die we nu in gang hebben gezet – en dat is nog niet voorgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog – daalt de CO 2 -uitstoot. Maar om ons uiteindelijke doel te halen, hebben we ook het Rijk nodig. Zonder investeringen en subsidie gaan we het niet redden.”

Vorige maand stuurde u nog een persbericht met de mededeling dat de afname van de uitstoot wél op schema ligt. Hoe zit dat?

„Voor een halvering in 2030 hebben we financiering nodig vanuit het Rijk. Daar stokt het. Vanuit het Rijk is er de afgelopen twee jaar heel weinig gebeurd. Daardoor hebben we vertraging opgelopen.”

U hamert op die daling, maar na een piek in 2016, daalde de CO 2 -uitstoot ook al in 2017, 2018 én 2019. Nog vóór het ingaan van het Rotterdamse klimaatakkoord.

„Dat kwam door de sluiting van de oudere kolencentrales. In die daling zat geen trend. Die is er nu wel en dat hadden we niet kunnen bereiken zonder klimaatakkoord. Dat komt door de verduurzaming. Van de mobiliteit, van de industrie.”

In 2020 werd de daling veroorzaakt door corona, een storing bij een van de kolencentrales en een milde winter. ‘Het effect van het klimaatakkoord is beperkt’, schreef milieudienst DCMR.

„Klopt, we staan nog aan het begin. Die daling is wel door het klimaatakkoord ingezet. Als wij niets gedaan hadden, was sprake geweest van stabilisatie of zelfs een stijging. Op de lange termijn zie je duidelijk dat het klimaatakkoord impact heeft. Al is er nog een gat met de daling die we uiteindelijk willen bereiken.”

Het collegedoel ligt zelfs verder buiten bereik. Raffinaderijen en warmtekrachtcentrales zullen méér uitstoten en er wordt minder CO 2 opgevangen onder de Noordzee. Werken ze wel mee in de haven?

„Dat moet je anders zien. Ook in de haven gaat de trend de goede kant op. Een van de uitgangspunten in de nieuwe havenvisie is: nieuwe bedrijven moeten passen in onze duurzaamheidsambities. Er komen dus geen vervuilers bij.

„Verduurzaming van de haven gaat vooral via twee sporen. Elektrificatie en groene waterstof. Nu nog liggen de opslagtanks vol met olie, dat wordt straks waterstof.”

Het Rijk trekt miljarden uit voor klimaatmaatregelen, welk deel is voor Rotterdam?

„In totaal gaat het om 7 miljard. Ik hoop op 1,5 à 2 miljard, om vaart te maken met waterstof en elektrificatie. Maar er is meer nodig. Hier wordt 20 procent van alle CO 2 uitgestoten. Waterstof en elektrificatie kost miljarden, maar zorgt voor een forse CO 2 -reductie en is daardoor een kostenefficiënte manier om landelijke doelen te halen.”

In het klimaatakkoord staat dat 263.000 huizen van het gas worden gehaald. Hoeveel huizen in Rotterdam zijn inmiddels van het gas?

„In vijf wijken zijn we aan de slag gegaan. Daar is het op vrijwillige basis mogelijk om mee te doen. 70 procent van de inwoners van Heindijk heeft bijvoorbeeld daarop ingetekend.”

Voor die Rotterdamse pilots is 11 miljoen euro uitgetrokken, maar hoeveel mensen zijn van het gas af?

„Dat moet nog gerealiseerd worden. In 2050 moet iedereen van het gas af. We beginnen met kijken: hoe werkt dat? Waar lopen we tegenaan? Je wilt tempo maken, maar niet dat inwoners er last van ondervinden.”

U gaf eerder aan dat 150 miljoen euro is geïnvesteerd in klimaat, deze periode. Wat is er precies met dat geld gebeurd?

„Begin dit jaar hebben we een energietransitiefonds gelanceerd met 134 miljoen. 100 miljoen is voor investeringen en leningen aan duurzame bedrijven, de rest is een fonds waar particulieren kunnen lenen tegen een lage rente. Ook is er een energietransitiebudget van 68 miljoen waarmee we projecten vanuit de gemeente opzetten. Subsidieregelingen om energiesystemen slimmer te maken, zoals het aanleggen van walstroom.”

Ambieert u een tweede termijn?

„Ja. Ik werk graag mee om de uitstoot nog veel sterker te laten dalen. Dit betekent dat we nog een forse schep erbovenop moeten doen.”

