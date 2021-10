Ierland gaat toch akkoord met mondiale taks voor multinationals

Ierland voegt zich toch bij de 140 landen die een internationaal minimumbelastingtarief van 15 procent hanteren. Aanvankelijk wezen de Ieren dit plan af en bleven ze volharden met het huidige minimumtarief van 12,5 procent. Donderdag maakte de Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe volgens Ierse media bekend dat de Ieren alsnog de mondiale taks gaan invoeren. Donohoe zei dat zijn land zich wil vereenzelvigen met de „internationale consensus” en dat het besluit in „het belang van het land” is genomen. Ook Estland is donderdag akkoord gegaan.

Ierland wees het plan eerder af omdat het dacht dat het land minder aantrekkelijk zou worden voor bedrijven om zich te vestigen. Op termijn zou dat ten koste kunnen gaan van de werkgelegenheid. Het tarief gaat in Ierland alleen gelden voor bedrijven met een omzet van meer dan 750 miljoen euro, wat volgens Donohoe een belangrijke voorwaarde was om alsnog met het tarief in te stemmen. De meeste organisaties in Ierland zullen dus nog onder het oude stelsel van 12,5 blijven vallen, aldus de minister.

In juni bereikten de zeven landen met de grootste economieën ter wereld, samen verenigd in de G7, een akkoord over het mondiaal belasten van ondernemingen: die moeten volgens de afspraken 15 procent winstbelasting betalen. Ook spraken ze af dat bedrijven meer belasting moeten betalen in landen waar ze omzet en winst halen en niet alleen daar waar ze gevestigd zijn. Het doel daarvan was om ondernemingen te ontmoedigen om hun inkomsten te verplaatsen naar landen met lagere belastingtarieven. De onderhandelingen over het plan liepen sinds 2013; het is de bedoeling dat het internationaal geldende tarief in 2023 van kracht wordt.