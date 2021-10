Hoekstra: kabinet werkt aan plan om stijgende energierekening te compenseren

Het demissionaire kabinet zinspeelt op een plan om de stijgende energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Zes betrokken ministers inventariseren hoe ze particulieren en bedrijven kunnen bijstaan bij het betalen van de gasrekening. Mogelijk gaat het kabinet daarvoor een aanpassing doen in de rijksbegroting. Dat heeft demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) donderdag gezegd in de Tweede Kamer in een debat over de Miljoenennota. Vrijdag zullen de bewindslieden tijdens de ministerraad spreken over de stijgende energielasten, stelde Hoekstra.

Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt mogelijke oplossingen. Het kabinet zou kunnen ingrijpen door iedereen of alleen de lagere inkomens te steunen, zo zei Hoekstra. „Dan doe je het eerlijk naar die mensen die echt het hardst geraakt worden”, aldus de minister. Hij beloofde te „doen wat echt nodig is”, maar wil eerst in kaart brengen hoeveel Nederlanders te maken hebben met een sterk stijgende energierekening.

Hoekstra kan verschillende fiscale ingrepen doen om de getroffenen te compenseren. Een van de mogelijkheden is om het tarief voor de energiebelasting naar beneden bij te stellen, zoals verschillende oppositiepartijen bepleiten.

In de afgelopen maanden nam de vraag naar gas fors toe. Daardoor kunnen energierekeningen met 100 tot 150 euro per maand stijgen. Veel consumenten zullen dat volgend jaar waarschijnlijk pas merken, omdat de bedrijven dan de tarieven zullen bijstellen. Vooral huishoudens een net afgesloten contract of een overeenkomst met variabel tarief kunnen te maken krijgen met hogere lasten.