Het pijnlijkste monument van Amsterdam

Een gedenkteken waar niemand van houdt. Dat is een vriendelijke omschrijving van het Monument van Joodse Erkentelijkheid in Amsterdam. Minder vriendelijke kwalificaties: „schandvlek” (Nieuw Israëlitisch Weekblad) en „het meest afschuwelijke monument dat er over de Jodenvervolging bestaat” (Auschwitz Comité).





Drie weken geleden vond de onthulling plaats van het Holocaust Namenmonument, dat de namen draagt van de ruim 102.000 Nederlandse Joden, Roma en Sinti die door de nazi’s vermoord werden en geen graf kregen. Minder bekend is dat voor de bouw van de namenwand, langs de Weesperstraat, een ander monument moest wijken: het Monument van Joodse Erkentelijkheid, ook wel Dankbaarheidsmonument genoemd. Onlangs is het in stilte herplaatst, een paar honderd meter verderop, aan het Weesperplein. Begin volgend jaar volgt waarschijnlijk een officiële inwijding van de nieuwe locatie.

Die herplaatsing roept gemengde gevoelens op, want het monument is omstreden – en was dat al bij de onthulling in 1950. Dit was het eerste oorlogsmonument in Amsterdam, en decennialang het enige gedenkteken dat verwees naar de deportatie van en industriële moord op meer dan honderdduizend Joodse landgenoten. Alleen: in plaats van de doden te herdenken, dankt het monument „de beschermers der Nederlandse Joden in de bezettingsjaren” – het kleine groepje verzetsstrijders dat Joden in de onderduik hielp uit handen te blijven van de nazi’s.

Nogal misplaatst, als je bedenkt dat bijna driekwart van de 140.000 Nederlandse Joden de bezetting niet overleefde. Het overgrote deel van de Nederlanders keek toe en deed niets – of hielp de bezetter een handje.

Het overgrote deel van de Nederlanders keek toe en deed niets – of hielp de bezetter een handje

Het idee voor een dankbetuiging namens de Joodse gemeenschap ontstond al kort na de bevrijding, in het najaar van 1945. Bedenker was Maurits (‘Maupie’) de Hartogh, een energieke en ondernemende huisarts, tevens gemeenteraadslid namens eenmansfractie-De Hartogh. Hoe hij op het idee kwam, is nooit helemaal opgehelderd, al lijkt het erop dat koningin Wilhelmina druk heeft uitgeoefend op de Joodse gemeenschap om dank te betuigen aan hun onderduikadressen.

Namenwand? Niet de bedoeling

De Hartogh richtte een comité op en sprokkelde geld bijeen. De eerste kunstenaar die benaderd werd, was de Joodse beeldhouwer Jaap Kaas. Die ontwierp een soort sarcofaag, bekleed met zwart graniet van buiten en wit marmer van binnen. Boven de ingang moest een Jeremia-figuur verrijzen, uit het marmer aan de binnenkant wilde Kaas „de namen der 100.000 doode Joodsche Nederlanders” laten uithouwen, zo zie je op zijn schetsen. Een namenwand dus, zoals die 75 jaar later zou verrijzen langs de Weesperstraat – maar dan overdekt.

Hoe visionair Kaas’ idee ook was, het comité van De Hartogh was er volstrekt niet van gecharmeerd. Dit was een aanklacht, géén blijk van erkentelijkheid. Kaas gaf de opdracht gefrustreerd terug, het ontwerp verdween in een lade.

De nieuwe ontwerper, beeldhouwer Jobs Wertheim, voldeed wel aan de wensen van het comité. Hij ontwierp een monument met vijf panelen, met daarop vijf sculpturen en de teksten: Berustend in Gods wil/ Vereend met u in afweer/ Beschermd door uw liefde/ Gesterkt door uw weerstand/ Rouwend met u.

Onthulling van het Monument van Joodse Erkentelijkheid op het Weesperplein door burgemeester Arnold Jan d’Ailly, 23 februari 1950.

Foto Stadsarchief Amsterdam Foto Stadsarchief Amsterdam Foto’s Stadsarchief Amsterdam

Het monument werd onthuld op 23 februari 1950, op het Weesperplein. Er was veel volk, onder wie de nodige hoogwaardigheidsbekleders, maar binnen de gedecimeerde Joodse gemeenschap leidde het gedenkteken vooral tot boosheid. Joodse organisaties, waaronder de orthodoxe en liberale kerkgenootschappen, lieten verstek gaan. Zij vonden dat het monument ten onrechte de indruk wekte dat ‘de Joden’ gered waren door ‘het Nederlandse volk’ – en dat het monument was neergezet namens alle Joodse Nederlanders.

Burgemeester Arnold d’Ailly voelde goed aan dat Wertheims gedenkteken bij de onthulling al omstreden was. „De gemeente aanvaardt het met trots, maar ook met schaamte”, zei hij bij de opening. „Want hoewel veel weerstand geboden is, zijn zeer velen tekortgeschoten.”

Onbekend en onbemind

En toen? Toen begon het monument aan een marginaal bestaan, decennialang. Terwijl De Dokwerker (1952) en het Nationaal Monument op de Dam (1956) uitgroeiden tot gedenkplaatsen van nationale allure, kwijnde het Dankbaarheidsmonument weg, onbekend en onbemind. Eerst op het Weesperplein, en toen het daar in 1968 moest wijken voor de aanleg van een metrostation, in een verborgen plantsoentje aan de achterzijde van wat later Museum De Hermitage zou worden. „Het heeft daar al die jaren gestaan, min of meer doodgezwegen”, zegt kunsthistoricus Wim de Wagt, die onlangs een boek publiceerde over het Holocaust Namenmonument en zijn voorgeschiedenis (Vijfhonderd meter namen).

Het monument in het plantsoentje aan de Weesperstraat (1968-2020). Nu staat hier het Nationaal Holocaust Namenmonument. Foto Jan Everhard/HH

Het pijnlijke aan het monument, zegt De Wagt, is niet zozeer dat het de hulp aan de Nederlandse Joden belicht in plaats van het veel grotere verhaal van onverschilligheid, collaboratie en verraad. „Ik ben ervan overtuigd dat het monument voortkwam uit goede bedoelingen. Het doet hetzelfde wat Yad Vashem [Holocaustmuseum in Israël] tot op de dag van vandaag doet: de helpers van de Joden gedenken.”

Alleen: tot aan de opening van Jan Wolkers’ Auschwitzmonument in het Wertheimpark in Amsterdam, in 1993, was het Monument van Joodse Erkentelijkheid het enige omvangrijke gedenkteken in de Amsterdamse openbare ruimte dat verwees naar de vernietiging van de Joden. „En het vertelt slechts één hoofdstuk”, zegt De Wagt, „terwijl het boek veel dikker is”.

Lees ook: Jacques Grishaver vocht vijftien jaar voor het Holocaustmonument

Aan het obscure bestaan van het monument kwam in 2016 een einde, toen de Amsterdamse gemeenteraad het plantsoentje langs de Weesperstraat aanwees als locatie voor het te bouwen Holocaust Namenmonument. Hoewel de plek esthetisch beperkte waarde heeft, gelegen aan de drukke vierbaans Weesperstraat, is de symbolische betekenis groot. Hier ligt de grens van de oude Jodenbuurt: tot in de jaren zestig stonden er huizen en winkels van Joodse Amsterdammers die in overgrote meerderheid niet terugkeerden uit de kampen.

Het gedenkteken moest dus opnieuw verhuizen, net als in 1968. De ironie ontging de betrokkenen niet: op de plek waar een monument stond dat ernstig tekortschoot („dat rotmonumentje”, zoals het in de familie van publicist Herman Vuijsje heette), verrees nu een gedenkteken dat de slachtoffers écht recht zou doen. Plaatsmaken, alstublieft.

Was dit geen goed moment om de creatie van Jobs Wertheim op de schroothoop van de geschiedenis te gooien?

Maar waar moest het Dankbaarheidsmonument heen? Kon het wel terugkeren in de openbare ruimte? Toen het in de herfst van 2020 werd weggetakeld door bouwvakkers, waren de tijden behoorlijk veranderd. Wereldwijd woedde inmiddels een verhitte discussie over ‘foute’ standbeelden van oorlogshelden en koloniale heersers, die volgens activisten moesten worden weggehaald of op z’n minst naar een museum verplaatst. Was dit geen goed moment de creatie van Jobs Wertheim op de schroothoop van de geschiedenis te gooien?

‘Gecontroleerd opblazen’

In het NIW gingen stemmen op het monument te lozen. „Ik ben er voor”, zei politicoloog John Löwenhardt, die het grootste deel van zijn familie verloor in de oorlog, „dat het naar een plek buiten de stad wordt gebracht, van alle kanten wordt gefotografeerd ten behoeve van de documentatie, en vervolgens gecontroleerd wordt opgeblazen. Ik wil zelf graag op de detonatieknop drukken.”

Uiteindelijk besloot de gemeente het Dankbaarheidsmonument toch weer een plek te geven. Op het Weesperplein, twintig meter van de locatie waar het in 1950 werd onthuld. Het monument mag vanuit ons huidige gezichtspunt pijnlijk zijn, zo vindt de gemeente, maar het ís er nu eenmaal – en is op zijn eigen, onbeholpen manier ook weer een deel van de geschiedenis geworden.

Het monument staat sinds kort weer op het Weesperplein (niet dezelfde plek als destijds). Foto Camiel Mudde

Voor het monument is een plaquette geplaatst, met een tekst van Emile Schrijver, directeur van het Joods Historisch Museum. Het plaatst het gedenkteken in zijn historische context. „Inmiddels”, zo schrijft hij, „laten het monument en zijn geschiedenis ook zien hoe complex de verwerking van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust in Nederland zijn verlopen.”

Schrijver vindt de herplaatsing-met-context een „elegante oplossing” voor een „problematisch ding”. Wegstoppen in een loods of vernietigen was nooit een optie, zegt hij, vanwege de „principiële verantwoordelijkheid jegens de schenkers” die de gemeente destijds is aangegaan. Hij noemt de plaquette „een voorbeeld voor hoe je omgaat met complex herdenken in de openbare ruimte. Dat zou je ook met die standbeelden van omstreden zeehelden moeten doen.”

Ook kunsthistoricus Wim de Wagt is het eens met de herplaatsing van het monument. „Je kunt de geschiedenis niet veranderen, en dat moet je ook niet willen. Het zegt iets over hoe destijds werd teruggekeken.” De Wagt pleit zelfs voor een herwaardering van het monument. „In wezen is het een prima monument. Maar door de pijn die het oproept, bestaat er blindheid voor de oprechte bedoelingen die erachter zitten.”

En zelfs John Löwenhardt, van de detoneerknop, is inmiddels milder gestemd. Nu het gedenkteken is voorzien van uitleg, kan hij wel leven met de nieuwe plek. „Maar de dichtheid aan monumenten voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust in dat deel van de stad wordt wel erg hoog. Het moet een keertje ophouden.”