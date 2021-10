Stel dat de winter streng is, gaat het Groningse gasveld dan toch in 2022 dicht?

Afspraak is afspraak. „De gaskraan in Groningen gaat in 2022 dicht”, zegt de Groningse gedeputeerde Tjeerd van Dekken (gaswinning, PvdA). „Dat is een keiharde afspraak met het ministerie en we hebben ook geen enkel bericht ontvangen dat daar nog verandering in komt.”

De boodschap vanuit Groningen is duidelijk. Ondanks de harde stijging van de gasprijzen wereldwijd gaat de kraan in Groningen volgend jaar dicht. Maar vanuit de energiewereld klinken andere geluiden. Onder meer het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag (HCSS) publiceerde deze week een studie naar de leveringszekerheid van gas en noemt het „vooralsnog onverantwoord” om het gasveld in Groningen te sluiten.

Machiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, wijst in het Dagblad van het Noorden op de 500 miljard kuub gas die nog in het Groningse veld zit. „We laten 200 miljard euro schieten. Je kunt makkelijk tot 12 miljard kuub gas winnen zonder dat het veiligheidsrisico groter wordt. Dat heeft het Staatstoezicht op de Mijnen becijferd.”

Gesprek van de dag

Dergelijke berichten leiden tot onrust, boosheid, irritatie en angst onder de Groningers, volgens PvdA-gedeputeerde Van Dekken. „Dit is het gesprek van de dag”, zegt hij. „Gisteren kreeg ik een brief van een echtpaar uit het gaswinningsgebied waarin klip en klaar staat dat het genoeg is geweest met de Groningse gaswinning en net werd ik nog door een onbekende vrouw op straat aangesproken die hoopte dat de gaskraan dichtgaat, maar het toch niet helemaal vertrouwt.”

De Groningers ondervinden nog dagelijks de lasten van de gaswinning. Maandag nog schrok de regio op van drie middelgrote bevingen binnen 24 uur – een zeldzaamheid. Die werden gevolgd door twee kleinere bevingen op woensdag en donderdag. „Voor de Groningers is het duidelijk: hun veiligheid staat voorop”, aldus Van Dekken.

Doordat de economie herstelt van de coronacrisis, is de vraag naar gas enorm gestegen. Dit terwijl het aanbod achterblijft: daardoor steeg de gasprijs de afgelopen weken naar ongekende hoogtes. En dan klinkt al gauw de roep om extra gas uit Groningen.

En wat als er toch een beroep wordt gedaan op extra gas uit Groningen

Maar de hoge gasprijzen kunnen volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nooit een argument zijn om de gaskraan in Groningen toch wijder open te draaien. Tijdens dit laatste productiejaar, dat op 1 oktober is begonnen, mag de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) nog 3,9 miljard kubieke meter aardgas uit het Groningenveld halen. Een groot verschil met acht jaar geleden toen de productie nog meer dan 50 miljard kuub bedroeg.

En wat als het een extreem strenge winter wordt? Is er dan nog wel voldoende gas voor huishoudens én bedrijven? Gasunie-bestuurder Bart Jan Hoevers onderkende woensdag in een gesprek met Tweede Kamerleden dat het risico bestaat dat het aan het eind van de winter krap wordt. „Bij een hele koude winter kan het op het eind wel eens spannend worden.” Dan kan er, bevestigt een woordvoerder van EZK, een extra beroep worden gedaan op het Groningse gasveld.

In „een extreem uitzonderlijke situatie” kan de Groningse productie dit gasjaar van de afgesproken 3,9 miljard naar 7,5 miljard kuub worden verhoogd. „Maar de kans dat dit gebeurt, is zeer klein. Deze regeling is er alleen voor noodgevallen”, aldus EZK.

Op de waakvlamstand

Voor de periode na 2022 gaat Groningen op de waakvlamstand. Om in noodsituaties een beroep te kunnen doen op die gasvelden, is een jaarlijkse productie van 1,5 miljard kuub noodzakelijk. Na 2025, of op zijn laatst na 2028, sluit het veld echt. Tot die tijd bepaalt de minister jaarlijks welke hoeveelheid gas er maximaal mag worden gewonnen als er een extreme situatie is.

Jaarlijks verbruiken Nederlandse huishoudens en bedrijven zo’n 40 miljard kubieke meter aardgas, zegt Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool, en daarnaast werkzaam bij de Gasunie. „Sinds 2018 importeert Nederland gas om aan de binnenlandse vraag te voldoen”, vertelt Visser. „Voor die tijd waren we grootexporteur.”

Wat is het effect op de wereldmarkt als er toch meer gas onder Groningen gaat worden opgepompt? „Als Nederland een paar miljard kuub meer gas produceert, zal de wereldmarkt daar nauwelijks op reageren”, zegt lector Visser. „Maar dat is speculatie. De hoge gasprijzen van nu zijn een uitzondering: maar weinigen hadden die voorzien.”

Toch is het Nederlandse gas belangrijk voor de Europese markt. „Voorheen produceerden we zo’n 20 procent van de vraag in Noordwest-Europa. Nu is dat nog steeds 5 procent, ondanks de lage productie”, aldus Visser.

Maar net als Gasunie-bestuurder Hoevers ziet Visser vooralsnog geen reden om de gaskraan in Groningen verder open te draaien. „Dat is alleen een optie als het wekenlang vriest en het gasaanbod wereldwijd achterblijft”, zegt Visser. „Dan staan we voor de keuze om de gasopslag helemaal leeg te halen. Maar het risico daarvan is dat er in een koud voorjaar dan te weinig gas over is .”

Zo ver verwacht gedeputeerde Van Dekken niet dat het komt. „Als het wel zou gebeuren, raken de Groningers echt het vertrouwen in de overheid kwijt, en dat zou niet voor de eerste keer zijn.”

Hij verbaast zich dan ook over de discussie. „Ik vind het onbegrijpelijk dat specialisten, wetenschappers en onderzoekers spreken over het opendraaien van de Groningse gaskraan, zonder de deskundigheid van de bewoners zelf te benutten. De Groningers zijn ervaringsdeskundigen, praat met hen eens over de gevolgen van gaswinning hier.”

En wat als er toch een beroep wordt gedaan op extra gas uit Groningen? Van Dekken: „Dan sluiten we niet uit dat we in hoger beroep gaan bij de Raad van State.”

Met medewerking van Erik van der Walle