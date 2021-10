Hechte gemeenschap die snel verandert

Het ideale arbeidersdorp. Dat was wat de gemeente Amsterdam honderd jaar geleden in gedachten had toen ze in de net drooggelegde polder aan de noordkant van het IJ het eerste Amsterdamse tuindorp bij Oostzaan uit de grond stampte. Middenin een ‘grijze woestijn van droge bagger’, zoals de Nieuwe Rotterdamsche Courant destijds schreef, moesten goede, betaalbare woningen komen voor lage inkomens, in een groene en intieme wijk, met straten en pleinen waar bewoners elkaar konden ontmoeten en waar onderlinge saamhorigheid hoog in het vaandel zou staan. Een plek waar inwoners van de verpauperde volksbuurten licht, lucht en ruimte zouden vinden, en waar ze aan het werk konden bij de werven van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij en de Nederlandsche Dok Maatschappij (later samengevoegd tot NDSM). In 1921 kregen de eerste bewoners de sleutels van hun huizen, een paar jaar later was Tuindorp Oostzaan een feit.

Het staat in Polder VIII, Tuindorp Oostzaan 1921-2021, Amsterdam, het boek dat Raimond Wouda, in 1964 geboren in Tuindorp, maakte ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de wijk. Al meer dan dertig jaar fotografeert hij hier de mensen, de straten, de pleinen, de tuinen. Zijn eigen foto’s combineert hij met historische archiefbeelden en met foto’s uit privé-albums van bewoners. „Ik wilde dat zij ook een stem zouden hebben in dit boek.”

De foto’s zijn ook te zien in een tentoonstelling in het Amsterdamse Stadsarchief.