Tijdens het stofzuigen van de bovenetage valt mijn oog op het bureautje van mijn bijna tienjarige zoon. Er ligt een document van de zeilschool.

Kennelijk mocht hij zelf de personalia invullen. Ik lees:

Naam: Bob

Geboortedatum: 20-12-2011

Geboorteplaats: Mama’s Bed

