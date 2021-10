Fotograaf Nico Koster mocht alles doen met Karel Appel

Vliegtuigfabrikant Fokker vroeg Karel Appel in 1982 om een F28 Fellowship te beschilderen, als blikvanger voor de grote luchtvaartshow in Parijs. Neerlands beroemdste naoorlogse kunstenaar transformeerde een houten model van het toestel tot Big Bird, een vogel in bonte kleuren. Een vrolijk foto-onderwerp voor De Telegraaf . Staffotograaf Nico Koster vloog ervoor naar New York, de woonplaats van Appel. Hij portretteerde de kunstenaar met zijn Big Bird voor de twee torens van het World Trade Center. De kunstenaar houdt de F28 in handen; op sommige foto’s lijkt het alsof het verkeerstoestel op de Twin Towers afvliegt.

Ter gelegenheid van Appels honderdste geboortejaar (de kunstenaar overleed in 2006 op 85-jarige leeftijd) publiceert Koster (1940) zaterdag 9 oktober de fotobiografie Appel. Een leven in foto’s. De Twin Tower-foto’s ontbreken uiteraard niet, maar in het boek staan ook vele niet eerder gepubliceerde opnamen.

Schilders en bandieten rijden in Rolls-Royces. Het volk komt aan de macht Karel Appel schilder

Ruim dertig jaar volgde Koster de flamboyante kunstenaar. Hij zocht hem op in zijn ateliers in Parijs en New York, reisde samen met hem naar Tokio en portretteerde hem in gezelschap van vrienden en collega’s. Ze konden het goed met elkaar vinden, zegt Koster. „Als ik bij Appel was, kon ik altijd doen wat ik wilde.”

Voor de kerstkrant van 1976 vroeg de redactie van De Telegraaf aan Koster om een bijzondere foto van Appel. Kosters idee om de schilder in Parijs te portretteren met een andere stamgast op de pagina’s van de ochtendkrant, FC Barcelona-vedette Johan Cruijff, viel in goede aarde. Koster belde daarop met zijn vriend om het voorstel te bespreken. „Cruijff? Nog nooit van gehoord”, antwoordde Appel. Niet veel later maakte Koster foto’s van Cruijff op atelierbezoek bij Appel en van een gezamenlijk dinertje in het Parijse sterrenrestaurant La Tour d’Argent.

Johan Cruijff in het atelier van Karel Appel. Foto Nico Koster

In Appel. Een leven in foto’s staan ook foto’s van de kunstenaar met cabaretier Toon Hermans, een halfnaakte modeontwerpster Fong Leng en koningin Beatrix. Aandoenlijk zijn de foto’s waarop Appel poseert naast zijn Rolls-Royces. Hij had er verschillende. In 1977 portretteerde Koster hem met een wit exemplaar bij vishandel Dolfijn in Den Haag. Vijf jaar later met een lichtblauwe in Wooster Street in New York.

„Schilders en bandieten rijden in Rolls-Royces”, zei kapperszoon Appel in 1963 tegen dichter Simon Vinkenoog die een boek over hem publiceerde. „Het volk komt aan de macht. Gewone jongens zijn het, rijk als goden, die de wereld overvliegen, fijne huizen bewonen.”

‘Appel. Een leven in foto’s’ kost 30 euro en is een uitgave van Waanders en Jaski Gallery in Amsterdam. De galerie exposeert van 9 t/m 24/10 een selectie foto’s uit het boek. Inl: kost 30 euro en is een uitgave van Waanders en Jaski Gallery in Amsterdam. De galerie exposeert van 9 t/m 24/10 een selectie foto’s uit het boek. Inl: jaski.nl

Karel Appel in 1982 in New York met zijn tweede echtgenote Harriet de Visser en een van zijn Rolls Royces. Foto Nico Koster