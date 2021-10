Federale rechter blokkeert strenge abortuswet Texas tijdelijk

De onlangs ingevoerde strenge abortuswet in de Amerikaanse staat Texas is tijdelijk geblokkeerd. De federale rechter Robert Pitman besloot woensdag dat de wet in afwachting van de nog lopende rechtszaak van de regering Biden ertegen niet mag worden gehandhaafd en dat vrouwen legaal een abortus uit mogen blijven voeren, meldt persbureau Reuters.

„Deze rechtbank zal geen dag langer toestaan dat zo’n belangrijk recht wordt afgenomen”, stelde Pitman in zijn uitspraak. Het Hooggerechtshof bepaalde eerder juist dat de Texaanse wet in afwachting van de uitkomst van rechtszaken ertegen van kracht mocht blijven. Tegen de uitspraak van Pitman is nog beroep mogelijk bij het Hof van Beroep in New Orleans.

Lees ook: Kunnen vrouwen niet online een abortuspil bestellen? En vijf andere vragen over de nieuwe abortuswet in Texas

Verbod op abortus na zes weken

Volgens de nu tijdelijk geblokkeerde wet mag na de zesde week van een zwangerschap geen abortus meer worden uitgevoerd. Ook niet na incest of verkrachting. De vrouw zelf kan niet worden aangeklaagd, maar burgers kunnen iedereen die helpt bij zo’n abortus voor de rechter slepen. Dat wordt door tegenstanders gezien als een juridisch trucje om landelijke abortuswetgeving te omzeilen. President Joe Biden sprak van een „bizarre en extreme” wet die burgers tegen elkaar opzet en zijn regering heeft de staat Texas aangeklaagd.

De abortuswetgeving in heel de VS staat op losse schroeven, want het Hooggerechtshof buigt zich vanaf december over de beroemde uitspraak Roe vs. Wade uit 1973, waardoor abortus tot 24 weken zwangerschap is toegestaan. Elf staten hebben al een abortusverbod voorbereid dat automatisch ingaat als er een streep door dat vonnis gaat. En die kans is vanwege de drie door oud-president Donald Trump benoemde conservatieve rechters aan het Hof heel reëel.