Een dictee zonder ‘hardcore olympisch spellen’

Goed nieuws: de lezers van NRC en de Vlaamse krant De Standaard zijn het spellen niet verleerd. In het online dictee De Schrijfwijzen, waaraan beide kranten hun lezers de voorbije week onderwierpen, gingen woorden als ‘richtte’, ‘vergulde’ en ‘rustte’ bijna altijd goed. De Vlamingen behaalden een gemiddelde score van 78 procent juiste antwoorden, de Nederlanders bleven daar met 75 procent nipt bij achter.

De meeste woorden in deze opvolger van het Groot Dictee der Nederlandse Taal waren van een welvoeglijk huis-tuin-en-keukenniveau (‘beamen’, ‘bruuske’), de instinkers besloegen de minderheid. Een kleine twee derde van alle deelnemers behaalde minimaal 75 procent en kroonde zich tot ‘schrijfwijze’, een derde toonde zich een ‘dicteetijger’, met een score tussen de 50 en 75 procent.

„In acht genomen dat je met zo’n dictee vooral spellinggezinden bereikt, zijn dit prachtige resultaten”, reageert Stef Croon, taaladviseur bij het Vlaamse ‘Team Taaladvies’ en de Nederlandse Taalunie. „De fouten worden vooral gemaakt bij leenwoorden waarvan je de schrijfwijze uit je hoofd moet leren: ‘marokijn’, ‘palissander’ en ‘quartoformaat’.”

Lees ook: Wil je me? Leer dan eerst spellen

Twintig jaar geleden draaiden de Grote Dictees op tv om „hardcore olympisch spellen”, zegt Croon. „Maar die dictees brachten vooral de deprimerende boodschap dat onze spelling pokkemoeilijk was.”

Iets wat blijkbaar is blijven nazinderen. Bijna de helft van de dicteedeelnemers zegt de officiële spellingregels ‘eerder moeilijk’ te vinden. Negen op de tien vinden dat de doorsnee Nederlander of Vlaming slechter spelt dan vroeger. „Wat hier de kop opsteekt, is dat typische romantiseren van een verleden waarin iedereen kon spellen en een perfecte standaardtaal sprak. Voor alle duidelijkheid: die tijd heeft nooit bestaan”, aldus Croon.

Lees ook: ‘Jullie Belgen zijn dol op uitdrukkingen die in Nederland als cliché of gewoonweg lelijk gelden’

Ook al hielden de Nederlanders goed stand in dit dictee, Vlamingen staan doorgaans bekend als ‘beter in taal’. En met reden. Ludo Permentier, oud-medewerker van de Nederlandse Taalunie en vast jurylid van het Groot Dictee, heeft decennialang het gemiddelde aantal fouten berekend van de Dictee-deelnemers. „Vaak maakten de Nederlanders een tiental fouten meer dan de Vlamingen.”

Het ‘Kookhuis’

Volgens Permentier loopt het wel los met de taalverschillen tussen beide landen. „Qua woordenschat zijn er slechts een dertigtal gevallen waar het echt tot misverstanden kan komen, zoals bij ‘stappen’ (uitgaan versus wandelen). Maar de uitspraak groeit wel uiteen. Nederlanders slikken lettergrepen vaak in – denk maar aan Jan Peter Balkenende, die het over het ‘Kookhuis’ (Koninklijk Huis) had. En kom je als Vlaming in Den Haag in een winkel, dan word je geheid bediend in het Engels.”

Niet lang geleden vroeg de Vlaamse helft van dit auteursduo de weg aan een sympathieke familie in Zeeland. De weg was geen probleem, de woorden toch een beetje. „Hoe noemen ze de taal die jij spreekt eigenlijk? Is dat een soort Duits?”