Een bord vol goede bedoelingen bij Petit Restaurant Héron, maar dat was het dan ook wel

‘Nergens groeit de horeca zo hard als in Utrecht”, schrijft restaurantblog De Buik van Utrecht. Het horeca-aanbod is sinds 2012 met bijna 40 procent gegroeid en daarmee is het aantal horecazaken in de Domstad dit jaar de magische grens van duizend gepasseerd, aldus de website. Hoe ze aan die cijfers komen, staat er niet, maar het staat buiten kijf dat er de afgelopen jaren een hoop nieuwe zaken met ambitie bij zijn gekomen in de stad die toch lange tijd bekendstond als culinaire woestijn. Dat is een heuglijke ontwikkeling, waar we best even bij stil mogen staan.

Van verschillende kanten kregen wij Petit Restaurant Héron getipt. En als je de website bekijkt, begrijp je direct waarom. Bij Héron zitten ze zo dicht mogelijk op de bron. Dat betekent: wildplukken waar het kan en anders direct inkopen bij de boer, de tuinder, de wijnleverancier, de veehouder, de kaasmaker, de visser. Ze staan allemaal met naam en toenaam gepresenteerd, als een superheldenteam: van de historische windmolen op de stadspoort van Wijk bij Duurstede tot de zingende afwasser en de favoriete invalkracht.

Kaas maken Kaas wordt gemaakt door (onder meer) stremsel toe te voegen aan melk. Traditioneel wordt dit gewonnen uit de maag van kalveren. Daarin zitten enzymen die de caseïne-eiwitten in de melk laten samenklonteren. Die eiwitten vormen een vaste massa waarin vocht en vet worden ingesloten. Dat noemen we de wrongel. Dat wordt de kaas. Het lichtzure, gele water dat overblijft na het vormen van de wrongel, heet wei. Daar zit nauwelijks vet meer in, maar wel nog melksuikers en eiwitten. Als je die wei lang genoeg inkookt, ontstaat er ook een vaste substantie: weikaas, zoals brunost. Die kaas is bruin en heeft een zoete smaak omdat de suikers tijdens het inkoken karamelliseren.

Ook de kaart wekt interesse. Bijna ieder gerecht heeft een verrassend of prikkelend element. Vierhoeksmoes, bloedwafel, groente-mole, garum van poon, zee-eikjus bij de reebout, saus van brunost (een bruine Noorse weikaas – moest ik ook opzoeken). Het is een leuke, evenwichtige mix tussen groentegerechten en incourante vlezigheden. Schappelijk geprijsd, net als de wijnkaart.

De sfeer is geborgen, de bediening is fijn, er is veel interactie met de open keuken. Er wordt lekker geconserveerd en gefermenteerd: kombucha’s, kefirs, miso’s en koji’s worden zelf gemaakt. Evenals de verse kaasjes en zelfs de pied de cochon (langzaam gestoofde en geplukte varkenspoot gerold in crépinette). Qua inzet is Héron een lichtend voorbeeld. Deed de helft van de restaurants maar half zo hun best. Dan zouden we direct twee keer zo goed eten.

Precies daarom is het zo ongelooflijk zonde dat ze bij Héron dan net voor de eindstreep vergeten om nog wel even kritisch te proeven wat ze nou precies op tafel zetten.

Bij het aperitief krijgen we een compact maar smaakvol handgemaakt kaasje in een olie die is geïnfuseerd met sparrentakken. (Knap gedaan: de olie is aromatisch, zonder dat het smaakt als dat papieren dennenboompje dat je vader vroeger aan de achteruitkijkspiegel had hangen.) Wat blijkt: ze hebben de hele coronaperiode dit soort kaasjes staan maken. En als je verse kaas maakt, dan houd je wei over (zie inzet). Al die tijd hebben ze die wei opgespaard en gereduceerd tot brunost: een diepe hartig-karamellige kaasachtige substantie. Daarmee maken ze een saus om te serveren met krieltjes waar de boer niet vanaf kwam. Als de kok dat aan tafel komt vertellen, dan wil je hem toch knuffelen?

Foto Dieuwertje Bravenboer Foto Dieuwertje Bravenboer Foto’s Dieuwertje Bravenboer

Zoete kwak

Maar vervolgens zit je met een bescheiden bergje kriel in een vette coating van kaas, boter én room. Een enkel wrang aalbesje kan daar onmogelijk tegenwicht aan bieden. Zo’n halve kriel met een besje erop zou een leuke amuse zijn (zeker met dat verhaal erbij), maar dit is geen gerecht. En zo gaat het – so sorry to say – eigenlijk de hele avond door. De groente-mole (een Mexicaanse basissaus) is geweldig, de reuzenzwam geeft een bijna chocoladeachtige ondertoon. Twee stukken zwartgeblakerde komkommer in een plas (walnootblad)olie, maken er geen gerecht van. Ook knap is het om hazenbloed niet te laten overheersen in een luchtige deegwafel, maar van de subtiele ijzerige wildsmaak, noch van de szechuan in de mayo valt iets te proeven, door de veel te grote zoete kwak bramenjam eronder.

Het is geweldig dat ze er een sport van maken om zo min mogelijk te verspillen. De ingewanden van de vis gebruiken om garum (Romeinse vissaus) te maken, is daarin echt de endgame. Hulde. Maar de ‘rillette’ van heek erbij is een droog torentje gerulde gekookte vis, een soort ‘pulled-viskoekje’. En erop ligt een schep aangefikte stukjes venkel die druipen van het vet. Ander voorbeeld: bij de andijvie worden griezen geserveerd. Dat zijn gebroken stukjes graankorrel met de zemel eraan, die uit het meel gezeefd worden. Te gek dat ze weer een reststroom ontdekt hebben. Maar ze smaken naar karton.

Gegalvaniseerde paal

Het wijnarrangement is ook wat grillig: het lichtrokerige, leerachtige donkere fruit van spätburgunder is precies wat we nodig hebben bij de brunost-aardappels. Maar de grauburgunder smaakt bij het eten werkelijk alsof je een gegalvaniseerde paal aflikt. Telkens vragen we ons af: zouden ze het zelf geproefd hebben?

En dan geeft de kok zichzelf het laatste zetje. De reebout is nét te ver doorgeslagen en dan krijgt het een leverig smaakje. Op zichzelf was dat nog niet eens zo verschrikkelijk geweest. Maar het zeewier in de jus (op papier ook een spannend idee), maakt er in combinatie met dat leverige wildsmaakje een onaangenaam tranig geheel van. Nu wil ik de kok weer knuffelen, maar dan uit medelijden. Zo veel leuke ideeën – allemaal nét beroerd uitgevoerd.

Ik gun Héron een strakke chef die alle kwaliteiten en interesses van het team weet te kanaliseren en de boel goed op scherp zet. De ingrediënten zijn in huis. Maar vooralsnog lijken ze een beetje verblind door de no-waste-buy-local-wat-kunnen-we-nog-meer-allemaal-fermenteren-trip waar ze met z’n allen in zitten. Die missie is fantastisch – A for effort. Maar onderaan de streep kun je nog zulke mooie, duurzame, zelfgeplukte, übersympathieke, wereldverbeterende producten en goede bedoelingen in huis hebben, je moet er uiteindelijk wel iets lekkers mee maken.

Petit Restaurant Héron, Utrecht Prijs voor twee personen: vanaf 120 euro ●●●●●