De provocaties, de tatoeages, het ‘straataccent’: ze geven een vertekend beeld van voetballer Noa Lang

De moeder van Noa Lang zal het niet snel vergeten. Haar zoon was veertien toen hij als jeugdspeler van Feyenoord voor Ajax koos. Hij bleef in de omgeving van Rotterdam wonen, en reisde met een Ajax-rolkoffer per trein naar Amsterdam en terug. Op een dag kwam hij na de training aan op Rotterdam Centraal, vertelt Manon de Vries, waar zich net een grote horde Feyenoord-fans had verzameld, boos over het verlies van hun club. „Ze begonnen op Noa’s trein in te slaan. Kinderen gilden, de NS hield de treindeuren gesloten. Een hele heftige ervaring.”

De gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax wordt regelmatig aangehaald als teken van Langs eigenzinnigheid en branie. Maar dat betekent niet dat de jonge voetballer de heftige reacties op zijn keuze zomaar van zich af liet glijden, zegt De Vries. Op voetbalfora werden harde dingen over hem geschreven, vertelt ze, hij kreeg haatberichten. De Vries: „Dat heeft hem als kind veranderd. Zijn cirkel werd kleiner, hij bouwde een muur om zich heen. Het zorgeloze wat kinderen kunnen hebben was in één keer weg.”

Volgens De Vries kan het deels verklaren waarom mensen nog altijd maar moeilijk hoogte kunnen krijgen van haar 22-jarige zoon, die door bondscoach Louis van Gaal voor het eerst werd opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatieduels met Letland, deze vrijdag, en Gibraltar (maandag). Vleugelaanvaller Lang is met zijn doelpunten, voorzetten en dribbels bij Club Brugge in korte tijd uitgegroeid tot publiekslieveling. Maar zelfs nu het goed gaat haalt hij nog regelmatig de media vanwege zijn gedrag.

Holocaustmuseum

Zondag nog ging Lang provocerend met twee voeten op de bal staan, daagde hij de aanhang van Anderlecht uit en maakte ruzie met tegenstander Wesley Hoedt, tot irritatie van trainer Philippe Clement. In zijn tijd bij Ajax – hij werd vorig najaar op huurbasis aan Club Brugge uitgeleend, waar hij al snel een contract kreeg – werd hij voor de camera uitgefoeterd door coach Erik ten Hag. Lang zou opdrachten van aanvoerder Dusan Tadic hebben genegeerd. En dan is er nog het incident rond het titelfeest van Club Brugge, vorig seizoen, toen hij een antisemitisch getint liedje zong en als straf het Belgische holocaustmuseum Kazerne Dossin in Mechelen moest bezoeken.

„Noa heeft bepaalde trekjes”, zegt vriend Endrino Saikoen, die met hem bij de jeugd van Feyenoord speelde. „Ik heb vaker tegen hem gezegd: ‘Speel de bal normaal af, in plaats van achter je standbeen of met je handen omhoog.’ Maar zo is Noa, hij geeft graag een showtje, dat deed hij als tienjarige al, en ergens wordt het ook van hem verwacht. Van de fans van Brugge hoor ik: we hebben lang geen speler als Noa Lang op onze velden gezien.”

Ook vriend en Fortuna-middenvelder Deroy Duarte kent Lang als een man met het hart op de tong, die flink van zich af kan bijten. „Hij heeft meningen en is niet bang daarvoor uit te komen”, zegt hij. „Als hij vindt dat ik iets niet goed doe op het veld, dan zegt hij dat. Maar wel met liefde, want hij is, anders dan veel mensen denken, een lieve jongen.”

Je hoort het vaker van mensen die Lang van dichtbij kennen: de provocaties, de tatoeages, het ‘straataccent’ – ze geven een onvolledig en vertekend beeld van hem. Natuurlijk is Lang wel eens brutaal en eigenwijs, zegt Coen van der Hoeven, die hem vanaf zijn zevende techniektraining gaf. Maar hij is óók betrokken en doet alles voor de sport. „Er is echt een verkeerd beeld ontstaan van een jongen die alleen maar lanterfant, de kantjes ervan afliep, arrogant was. Hij gaf juist altijd 100 procent en deed altijd extra trainingen. En hij lag heel goed bij zijn teamgenoten.”

Noa Lang tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal in Zeist. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Dat herkent fysiotherapeut Timo Sijbertsma, die Lang nu een jaar of drie bijstaat. In zijn tijd bij de Beloften van Ajax klopte Lang aan bij Fysiomed, een Amsterdams gezondheidscentrum gericht op (top)sporters. Hij had een slepende rugblessure achter de rug, kampte met pijntjes en vond dat hij meer nodig had dan de trainingen en begeleiding bij zijn club. Sindsdien volgt hij een op maat gemaakt programma, ook nu hij niet meer in Amsterdam speelt. Het tekent zijn gedrevenheid, zegt Sijbertsma, die op verzoek van Lang afgelopen zomer zelfs een week meeging naar Ibiza, waar de voetballer vakantie vierde met Justin Kluivert. „Iedere morgen vóór acht uur begon hij met zijn training.”

Voetbalvader

Lang werd geboren in Capelle aan den IJssel en begon met voetballen bij het Rotterdamse RSV HION. ‘Bal’ was volgens zijn moeder het eerste woord dat over zijn lippen kwam. Met negen maanden leerde hij lopen omdat zijn ouders een bal over rolden. Die trok meer zijn aandacht dan het Playmobil in de hoek van de woonkamer.

Zijn vader, die op zijn tiende vanuit Suriname naar Nederland kwam en als voetballer bleef steken in de hoofdklasse, nam al snel de rol aan van harde leermeester die van zijn zoon een veelbelovende speler wilde maken. Jeffrey Lang, eigenaar van een fitnessclub, vond de trainingen bij HION maar niets. Hij nam daarom zelf de regie en pakte Noa steviger aan dan de rest, vertelde hij aan de Volkskrant. „Als iemand een schop kreeg, kwam ik met de waterzak. Behalve als Noa op de grond lag. Dan zei ik: ‘Opstaan, voetballen!’”

Al snel kwam Feyenoord. Lang behaalde een mbo-diploma, maar heeft er nooit aan getwijfeld dat hij het als voetballer ver zou schoppen. De Vries: „Toen hij naar de middelbare school ging drukte ik hem op het hart een plan-B te bedenken. ‘Hoeft niet’, zei hij. ‘Ik word voetballer.’ Na lang aandringen kwam hij dan toch met een alternatief: een eigen club beginnen.”

Noa Lang tijdens een training van het Nederlands elftal in Zeist. Foto Koen van Weel/ANP

Aan zijn talent twijfelde niemand. Techniektrainer Van der Hoeven, die onder anderen Justin Kluivert, Tonny Vilhena en Mohamed Ihattaren onder zijn hoede had, noemt Lang zelfs de beste speler die hij ooit trainde. Toch deed Lang er, mede door zijn rugblessure, aanzienlijk langer over dan leeftijdgenoten Kluivert en Matthijs de Ligt om het eerste van Ajax te halen. En ondanks een overtuigend debuut in de basis – drie goals uit bij FC Twente – bemachtigde hij nooit een vaste plek in het elftal van trainer Erik ten Hag.

Dus vertrok hij naar Brugge. Het afscheid van Ajax deed pijn en frustreerde hem, vertelt Nourdin Boukhari, stiefvader van Lang. Omdat Ajax zijn club is, maar ook omdat Lang nu eenmaal emotioneel reageert als dingen niet lukken. Dan huilt hij, wordt hij boos. Boukhari, die zelf enkele jaren bij Ajax speelde en tal van clubs versleet, vertelde hem te focussen op zijn volgende stap.

In België is Lang helemaal opgeleefd. Sinds zijn sterke optreden in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain, half september, wordt hij vergeleken met de Braziliaanse voetballer Neymar. Bij AC Milan staat hij hoog op de verlanglijst, meldde La Gazzetta dello Sport deze week. Zelf spiegelt Lang zich aan Cristiano Ronaldo, zeggen zijn moeder en vrienden. Die vindt hij niet alleen completer dan Lionel Messi, maar ook het karakter van de Portugees spreekt hem meer aan. Net als Lang roept Ronaldo weerstand op met zijn maniertjes, wordt hij arrogant gevonden – en doet hij alles voor de sport.

Nauwelijks geduld

Hoewel, álles? In een interview met de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws gaf Lang onlangs toe dat hij voor tactische besprekingen niet of nauwelijks geduld en concentratie kan opbrengen. Dat is lastig als je een trainer hebt die zweert bij details en uitgebreide tactische aanwijzingen, zoals Erik ten Hag bij Ajax.

Bondscoach Louis van Gaal is ook zo iemand. Hij zei begin deze week bij de persconferentie dat „het gedrag” van Lang hem geen zorgen baart. „Dat moet hij bij mij niet doen.” Lang kon er wel om lachen. „Het is ook een beetje wie ik ben”, zei hij. „Het zou saai zijn als iedereen hetzelfde is. Dat waardeert Van Gaal ook. Maar het moet wel op de goede manier zijn. Uiteindelijk zit ik toch bij het Nederlands elftal, dus ik zal ook wel dingen goed doen.”

Vriend Duarte denkt dat het met Lang en Van Gaal „alles of niets” wordt. „Het kan goed gaan of het kan botsen met die twee sterke persoonlijkheden. Cruciaal is of ze bereid zijn voor elkaar open te staan en moeite willen doen elkaar te begrijpen en naar elkaar te luisteren.”