De asielopvang is altijd krap, en snel overvol

Het is met de plekken in de asielzoekerscentra zo’n beetje hetzelfde als met het aantal bedden op de IC’s: in normale tijden zijn er nét voldoende. En dat is kostenefficiënt. Lege bedden zijn duur. Een kleine stijging is nog op te vangen. Wordt de stijging een piek, dan is er al snel een tekort.

In de nacht van dinsdag op woensdag moesten 150 asielzoekers op stretchers of zelfs stoelen slapen in Ter Apel (Groningen). Er waren voor deze mensen geen bedden meer in de opvang. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen, liet weten dat alles tjokvol zit. In Ter Apel zit een belangrijke centrale registratiepost, waardoor de meeste asielzoekers zich eerst daar moeten melden.

Het lijkt misschien alsof de recente evacuatie van Afghanen uit Kabul voor het vollopen van de opvang zorgde, maar dat is niet waar. Hun komst verhoogt de druk maar een klein beetje. Onder de 1.673 evacuees waren een kleine duizend Afghanen. In totaal zaten er op 1 september zo’n 30.000 mensen in asielzoekerscentra. Duizend mensen extra opvangen, is wel even aanpoten maar moet kunnen.

We bungelen al jaren op het randje van een opvangcrisis

Veldbedden in gymzalen

Maar er is meer gaande. De afgelopen maanden loopt het aantal asielzoekers dat een eerste asielaanvraag doet op; van 869 mensen in januari tot 2.754 in augustus (de meest recente cijfers die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verstrekt).

De topdrielanden van waaruit mensen naar Nederland vluchten, zijn in die maand nog steeds Syrië, Eritrea en Jemen, met Turkije als goede vierde. Pas vanaf juni begint het percentage Afghanen te stijgen. De toename zou een inhaalslag kunnen zijn na de corona-periode waarin het aantal asielzoekers dat Nederland bereikte daalde omdat reizen moeilijk, zo niet onmogelijk was.

Vluchtelingenwerk zegt al jaren te waarschuwen voor een herhaling van de opvangcrisis zoals die in 2014 en 2015, toen er asielzoekers uit met name Syrië en Eritra opgevangen moesten worden in onder meer de IJsselhallen in Zwolle en de Zeelandhallen in Goes. Er was toen zelfs „crisisopvang” nodig: veldbedden die in gymzalen en evenementenhallen werden geplaatst. Voor vluchtelingen is dat na een lange, vaak zware reis en niet zelden traumatiserende ervaringen, geen geschikte opvang. „Er wordt te weinig rekening gehouden met schommelingen”, zegt woordvoerder Martijn van der Linde. „We bungelen al jaren op het randje van een opvangcrisis.”

Huiverig voor ophef

Overigens is de situatie niet te vergelijken met die in 2015, het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. Toen ving Nederland bijna 47.000 mensen op in asielzoekerscentra en op andere plekken. In de jaren daarna daalde dat aantal rap om sinds 2018 weer iets te stijgen tot 28.589 mensen in de opvang op 1 september dit jaar.

Het COA is hard op zoek naar tijdelijke (in hotels en vakantieparken) en nieuwe opvanglocaties om weer te kunnen uitbreiden. Dat is nu lastiger dan ooit omdat gemeentebesturen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar huiverig zijn voor ophef onder hun inwoners. Die was er al in het Gelderse Harskamp waar inwoners in augustus woedend waren toen de militaire kazerne werd omgebouwd tot noodvoorziening voor maximaal 750 asielzoekers. Die locatie zou begin deze maand sluiten, maar inmiddels is besloten dat die langer openblijft. Ook het defensieterrein op het Marine Etablissement in Amsterdam wordt na een eerdere sluiting opnieuw gebruikt als opvang voor 300 asielzoekers.

Wachten op een woning

Het tekort aan opvangplaatsen wordt niet alleen veroorzaakt door nieuwkomers, maar ook doordat zogenoemde statushouders – mensen met een verblijfsvergunning – nog in de asielzoekerscentra verblijven. Zij moeten een woning krijgen, maar vanwege de tekorten op de woningmarkt duurt dat lang. Momenteel verblijven 11.000 statushouders in asielzoekerscentra.

Tot voor kort kampte de IND ook met een grote achterstand in de behandeling van asielaanvragen, waardoor mensen lang moesten wachten op uitsluitsel. Die achterstanden zijn met behulp van een taskforce grotendeels ingelopen. Veel verlichting in de opvanglocaties geeft dat nog niet. Eventuele verblijfsvergunningen zijn allemaal relatief kortgeleden afgegeven, waardoor die mensen nog in het centrum wachten.