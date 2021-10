Sydney versoepelt vanaf volgende week coronamaatregelen

De Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales versoepelt vanaf volgende week vervroegd de lockdown, die ondertussen al vier maanden duurt. Dat heeft de premier van de deelstaat Dominic Perrottet donderdag bekendgemaakt. Volgens Perrottet kan Nieuw-Zuid-Wales, met Sydney als grootste stad, de versoepelingen doorvoeren, omdat 70 procent van de bevolking volledig is gevaccineerd.

Na de versoepelingen kunnen volledig gevaccineerde Australiërs in Nieuw-Zuid-Wales weer naar de kapper, restaurants, bioscopen en niet-essentiële winkels. Daar moeten bezoekers wel nog altijd afstand houden. Ook mogen volledig gevaccineerden weer thuis bij elkaar op bezoek. Ongevaccineerden zonder medische uitzonderingsgrond kunnen geen gebruik maken van de aangekondigde versoepelingen, die verder voor alle bewoners van boven de zestien jaar gelden. Kinderen van onder zestien jaar mogen alleen gebruik maken van de versoepelingen onder begeleiding van een volwassene.

Ook de scholen gaan eerder open dan gepland. Kinderen tot twaalf jaar kunnen per 18 oktober naar de crèche en naar school, een week later volgen oudere scholieren en studenten. Als 80 procent van de bevolking gevaccineerd is, kan een volgende ronde van versoepelingen ingaan, waarbij onder meer nachtclubs weer open kunnen. Australië volgde lange tijd een ‘Zero Covid’-beleid, maar zag zich vorige maand genoodzaakt die strategie op te geven, toen het virus door oplopende besmettingen met de Delta-variant niet langer te controleren bleek.