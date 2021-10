Biden en Xi houden voor het einde van het jaar een digitale ontmoeting

De Amerikaanse en Chinese presidenten Joe Biden en Xi Jinping zullen elkaar nog voor het einde van het jaar ontmoeten. Dat hebben Chinese en Amerikaanse functionarissen woensdagavond bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. Het zal de eerste ontmoeting zijn tussen de leiders van de grootste wereldeconomieën, al zal deze top vanwege de coronamaatregelen wel plaatsvinden via een videoverbinding.

De afspraak over de digitale ontmoeting is het gevolg van een bespreking van zes uur tussen Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan en Chinese topdiplomaat Yang Jiechi in Zwitserland. Wat Xi en Biden met elkaar zullen bespreken op de virtuele top blijft voor een groot deel onduidelijk. De bedoeling zou zijn om de samenwerkingen tussen de Verenigde Staten en China te verbeteren, iets waar beide landen — en de rest van de wereld — van kunnen profiteren, aldus de Chinese diplomaat Yang.

De presidenten spraken elkaar sinds het aantreden van Biden twee keer telefonisch. Dat laatste telefoongesprek in september was het eerste in zeven maanden tijd en duurde negentig minuten. Hierin waren de wereldleiders het met elkaar eens dat de twee regeringen te weinig samenwerkten. Beide kanten noemen het gesprek tussen Sullivan en Yang woensdag „openhartig”.

Spanningen

Er heersen nog steeds spanningen tussen de twee landen. Zo spraken de Verenigde Staten hun zorgen uit over Chinese vliegtuigen die dit weekend door het luchtruim van Taiwan zijn gevlogen. Daarmee voert China de militaire druk op het eiland — dat het als een afvallige provincie beschouwt — op. De steun van de VS en Europa aan het democratische Taiwan zorgt voor bezorgdheid bij China.

Ook maakt het land zich zorgen over het nieuwe bondgenootschap Aukus van de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk. De landen zouden onder meer onderzeeërs willen uitrusten om lange en relatief onzichtbare missies in de Zuid-Chinese Zee uit te voeren.

In het gesprek woensdag benadrukte Yang het belang van „wederzijds respect”. Hij ziet de kwesties zoals Taiwan en mensenrechten, bijvoorbeeld die van de onderdrukte Oeigoeren, als een binnenlandse aangelegenheid. De Amerikaanse functionarissen willen deze onderwerpen juist bespreekbaar maken.

