Arthur Japins ‘Honden voor het leven’ is een zelfhulpboek voor gepeste kinderen

Voor haar zesde verjaardag wilde onze dochter een hond. Ze kreeg er geen. Het zou er immers op neerkomen dat wij het beest elke keer konden uitlaten. En hoewel mijn man en ik niet weten waartoe we op aarde zijn, weet ik wel dat we er niet zijn om met broodzakjes hondenpoep op te ruimen. We gaven haar het boekje Open Me... I’m a Dog! van Art Spiegelman. Heel verantwoord: de auteur die grandioos de Holocaust in een graphic novel had weten te vatten, had nu een boek waaraan nota bene een touwtje zat. Als je het uit had, kon je het uitlaten.

Iedereen leest Arthur Japin: Honden voor het leven. Met illustraties van Martijn van der Linden. Uitgeverij Mozaïek. 88 blz. € 17,99

Het bleek een wreed cadeau. Jarenlang liep onze dochter dat boek achter zich aan slepend door het huis, buiten op de stoep en stond ze met het boek aan haar voeten bij de hondenuitlaatplaats, terwijl ze ons verwijtend aankeek. Er kwamen dvd’s met de avonturen van Lassie en er kwamen meer boeken over honden in huis. Het verhaal over het hondje Bezem, van Bibi Dumon Tak, was een succes. Hierin ging het, net als bij Spiegelman, om een hondje dat een baasje zocht. „Bezem was een vergissing”, staat er op de dag dat hij wordt afgedankt. Als hij in het asiel is, beoordelen mensen hem als „te groot, te harig, te sloom, geen ras”. Beoordeel de ander en uiteindelijk is eigenlijk iedereen een hond.

Het ongewenste hondje is ideaal voor verhalen en al helemaal voor iemand als Arthur Japin, van wie onlangs het kinderboek Honden voor het leven verscheen. De uitgestotene is immers de rode draad in zijn oeuvre. Hier is het niet voor niets dat het perfecte rashondje doorgefokt is en dus na drie gebroken poten inslaapt. Het asielhondje Trip gaat langer mee. Niemand wil Trip hebben omdat het bang en lelijk is. Maar de kleine Arthur wel, en hij krijgt gelijk: Trip beschermt het kind, blijft bij de vader wanneer deze zelfmoord heeft gepleegd tot er hulp komt, en blijft bij Japin totdat hij als volwassen man veiligheid bij zijn partner vindt.

Honden voor het leven is ook een beetje een zelfhulpboek voor kinderen die zich eenzaam voelen en gepest worden. Japin koppelt onzekerheid die kinderen kunnen voelen aan zijn eigen herinneringen en vraagt kinderen die zich ook gepest voelen „moed te houden”. „Je kunt het je op dit moment niet voorstellen, nu is het alleen angstig, maar later kun jij alle vrienden en vriendinnen krijgen die je hebben wilt. Vrienden die je zelf uitzoekt. En een leven dat je zelf kiest. Het is erg belangrijk dat je dit vast weet.” Of het klopt waag ik te betwijfelen, maar los daarvan zijn het ook lessen die het verhaal in de weg staan.

Kellie was zielig, Trip was een held en Basso is de nieuwe pup in huize Japin sinds de lockdown. Die hondenverhalen en het geluk dat ze brengen zijn prima in dit kinderboek. Maar het had zonder de levenslessen gekund; een beetje slim kind haalt ze er zelf wel uit.

Moed houden doen kinderen soms vanzelf. Onze dochter ook, die hield I’m a Dog jaren vast, keek Lassie wel duizend keer en toen ze twaalf werd, kwam er eindelijk een hond. Inmiddels is ze uit huis. Mijn man en ik staan nu om de beurt met broodzakjes in de hand op het hondenuitlaatveldje.